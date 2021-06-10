وفاة الفنان العراقي إحسان دعدوش تثير الجدل ومنشور يكشف الحقيقة بعد الضجة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة جدل واسعة، عقب انتشار شائعة عن وفاة الفنان العراقي إحسان دعدوش.

ودفع انتشار هذه الشائعة بشكل كبير “دعدوش” للخروج والرد عبر منشور رسمي بصفحته على فيس بوك، ليؤكد أنه بصحة جيدة وينفي هذه الشائعات.

الفنان العراقي إحسان دعدوش

وفي هذا الصدد قال دعدوش، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفق ما رصدت (وطن): “عذرًا لكل الاصدقاء والمحبين أوجه كلامي فقط إلى ضعاف النفوس الذي يحاولون بث الإشاعة وإثارة القلق للفنان من خلال نشر أخبار كاذبة مثل موت الفنان.”

وتابع بيان الفنان العراقي:”وقد تعرضت لأكثر من عشرات المرات لبث أخبار كاذبة وصادمة ولا يراعون شعور الفنان وما قد يتسبب من أضرار نفسية وإشغال عائلته وأقربائه من هكذا أخبار كاذبة”.

واختتم بقوله: “لذلك أقول مع الأسف للذين يتمنون موتي في الوقت الذي أقدم لكم عصارة جهدي الفني من أجل إسعادكم وتقديم مايريضكم، وأخيرًا أقول لهولاء المريضين نفسيًا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكان إحسان دعدوش قد أصيب بكورونا في الموجة الفائتة عام 2020، وأعلن في شهر يوليو من العام الماضي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

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وأكد دعدوش حينها أن نتيجة المسحة الثالثة ظهرت “سلبية”، مشيرا إلى أنه سيكمل علاجه المخصص داخل البيت لمدة 15 يوما.

وأثارت الانباء حول وفاة الفنان العراقي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق كما رصدت “وطن” من تعليقات وتفاعل على الشائعات التي أنطلقت.

ان شاء الله الصحه والعافيه للفنان القدير احسان دعدوش ملك الكش عاع 😁 — سيد علي 🇮🇶 (@aaalallllllii) June 10, 2021

اخي الفنان إحسان دعدوش غير متوفي — Ridha Rashid (@RidhaRashid2) June 10, 2021

من هو إحسان دعدوش؟

يشار إلى أن الفنان العراقى إحسان دعدوش، تخرج فى معهد الفنون الجميلة عام 1989 وانضم إلى فرقة “شهرزاد” للفنان الكبير الراحل راسم الجميلى، الذى أعده صاحب الفضل بدخوله لعالم الفن، وبداياته كانت مع مسرحية “فضائح بالمزاد” ومسرحية “الإمبراطور”.

كما شارك دعدوش، فى عدد من المسلسلات منها: “كومه دى، العرضحالجى، حامض حلو، زرق ورق فور، شاب جات، راحة وتعب، هاشتاك، غسل ولبس، دولاب الدنيا، فيتامين، القناص، أوان الحب، سنوات تحت الرماد، قيس وليلى، كنارى، جحيم الفردوس، عالم الست وهيبة.. وغيرها”.

كما شارك فى الفيلم السينمائي مخالب النمر.

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