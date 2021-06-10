موعد مباراة منتخب إيطاليا وتركيا في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب تركيا في أولى المواجهات القوية من افتتاح بطولة أمم أوروبا “اليورو2020″، مساء اليوم الجمعة والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “الأوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وتركيا

ومن المقرر أن المباراة بين منتخب إيطاليا وتركيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب إيطاليا وتركيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX” على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على مباراة منتخب إيطاليا وتركيا

وسيعلق على أولى المواجهات في بطولة اليورو 2020 بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS” المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

نتائج كلا الفريقين قبيل المواجهة

ونجح المنتخب المستضيف لتلك المواجهة على أرضه في التأهل إلى بطولة اليورو 2020 وتصدره المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة، بعد فشله في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2018 الذي أقيم في دولة روسيا.

بينما استطاع المنتخب التركي المنافس من التأهل إلى بطولة اليورو 2020، بعد وصوله إلى المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة خلف صاحب النسخة الأخيرة من بطولة العالم منتخب فرنسا.

ولعب منتخب تركيا 10 مباريات، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وتضم المجموعة المنافسة التي ستخوض أولى المواجهات في كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، كل من منتخب إيطاليا، تركيا، سويسرا، ويلز.

يذكر أن بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، كانت من المفترض أن تقام في صيف العام الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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