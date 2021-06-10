تصريح على لسان سفيرة فلسطين هناء الشوا يثير ضجة واسعة.. هل قالت إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها!

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على سفيرة السلطة الفلسطينية في دولة ألبانيا هناء الشوا، بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية قالت فيها “إنها لا تعترض على جملة لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.

تصريحات هناء الشوا مع تلفزيون “ريبورت تي في” بتاريخ 2 يونيو الجاري، جاءت بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي والجرائم الذي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استشهاد 3 في جنين، بينهم اثنين من جهاز الاستخبارات العسكرية.

هناء الشوا

كما وقالت السفيرة في حديث تلفزيوني آخر مع قناة فوكس الألبانية “إن الجيش الإسرائيلي نظامي ويتمتع بدقة التصويب وعليه أن يكون دقيقاً في التصويب نحو أهدافه خلال قصفه لقطاع غزة”.

ونعت الشوا في نهاية حديثها الشهداء الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، كما أبدت حزنها على مقتل الإسرائيليين.

تصريح السفيرة الفلسطينية مجتزأ وهذه هي الحقيقة

إلى ذلك ذكر بعض النشطاء أن الفيديو المتداول تم اجتزائه بهدف تشويه الشوا والكذب عليها، وأن حديثها الكامل يوضح هذا.

حيث قالت ما نصه “لا نعترض على جملة أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، هذا إن كانت تحت الهجوم لكن إسرائيل هي دولة احتلال والاحتلال هو الاعتداء بدايةً من القدس والضفة وأراضي 67 جميعها، هو اعتداء على كل مواطن فلسطيني وليس هناك أي فلسطيني آمن من هذا الاعتداء المتواصل”.

وأضافت “نحن رأينا خلال الاعتداء الأخير الاستهداف للإعلام والأطفال والسيدات فهذا ليس دفاع إنما قتل أبرياء عُزل”.

ويشار إلى أن السفيرة هناء الشواء، قدمت في مارس من العام 2019 في قصر الرئاسة في العاصمة الالبانية تيرانا، أوراق اعتمادها للرئيس الألباني “إيلير ميتا”، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين ومقيم لدى جمهورية ألبانيا.

وذكرت منصة “تيقن” أن الخبر المتداول مضلل والنص مُجتزأ بطريقة مُعاكسة لمعناه المقصود.

وأضافت المنصة العربية أن فريقها استمع لكلام السفيرة الكامل حول الجزئية هذه، السفيرة قالت “لا نعترض على جملة أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، هذا إن كانت تحت الهجوم لكن إسرائيل هي دولة احتلال والاحتلال هو الاعتداء بدايةً من القدس والضفة وأراضي 67 جميعها، هو اعتداء على كل مواطن فلسطيني وليس هناك أي فلسطيني آمن من هذا الاعتداء المتواصل”.

وأضافت “نحن رأينا خلال الاعتداء الأخير الاستهداف للإعلام والأطفال والسيدات فهذا ليس دفاع إنما قتل أبرياء عُزل”.

وأثارت تصريحات الشوا ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي كما رصدت “وطن”.

ليعلم الشعب من هو العدو الأقرب.. — AbdelazizHdd (@AbdelazizHdd) June 10, 2021

الله ينتقم منها.. لكن ما دام سفيرة

لابو مازن ولماجد فرج وحسين الشيخ

فماذا يمكن ان تكون

سوى عميلة! — ahmad alhsanat (@alhsanat_ahmad) June 10, 2021

جنين تقاوم

هذا وتصدر وسم بعنوان “جنين تقاوم” التفاعلات عبر المنصات الفلسطينية إثر استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة في مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية) باشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط احتفاء المغردين بما وصفوها بعودة بوصلة المقاومة لمكانها الصحيح.

الاحتلال لا يحتاج لمبرر لقتل شعبنا الفلسطيني..

الاحتلال الصهيوني لا يفرق بين فلسطيني وفلسطيني في جرائمه وعدوانه.

لا حل لردع الاحتلال الصهيوني إلا بمواصلة درب الشهداء الأبرار (تيسير عيسة و أدهم عليوي) ومقارعة العدو باللغة التي يفهم وهي لغة البندقية. #جنين #جنين_تقاوم pic.twitter.com/DsuLRl4Vz5 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) June 10, 2021

وشيع الفلسطينيون في جنين جثماني ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية استشهدا بعد استهدافهما برصاص قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة فجر اليوم الخميس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع بإصابات حرجة في مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية) فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن اثنين من الشهداء من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، وهما الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما) من مدينة نابلس، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من بلدة ميثلون قضاء جنين، أما الشهيد الثالث فهو الأسير المحرر جميل محمود العموري من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

والدة الشـــــــــهيد #أدهم_عليوي الذي ارتقى باشتباك جنين: "الحمد لله رفع راسي و بقول لإسرائيل مش خايفين و ما راح يكسرونا". pic.twitter.com/nkydjQwC49 — 💛 محمد الهادي |(طيف اللقاء)| 💛 (@tayfallikaa19) June 10, 2021

وأضاف البيان أن الشهداء الثلاثة سقطوا في اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل.

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وتداول النشطاء مقاطع فيديو توثق لحظة اشتباك الشهداء مع قوات الاحتلال في جنين، ومقاطع أخرى لتشييع جثماني الضابطين، وأقوال ذويهم التي كان أبرزها حديث والدة الشهيد أدهم عليوي التي قالت “أدهم رفعلي راسي، وخلي إسرائيل تسمع، احنا مش خايفين ولا بكسرونا بموت أدهم ولا مية زي أدهم”.

وعبر مغردون عن فخرهم بالشهداء الذين أعادوا -وفق تعليقاتهم- نهج المقاومة وبوصلتها لمكانها الصحيح في مدينة جنين التي شهدت صراعات ونضالات كبيرة وكانت انطلاقة لشرارة الاشتباك مع العدو في كثير من المحطات التاريخية خلال جولات الصراع مع الاحتلال.

وأكد آخرون أن إسرائيل لا تحتاج مبررا لقتل الشعب الفلسطيني، فهي لا تفرق بين فلسطيني وآخر في جرائمها، مشددين على أنه لا حل لردع الاحتلال سوى مواصلة درب الشهداء ومقارعة المحتل بالسلاح فقط.

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