برشلونة يقدم عرضًا إلى بوفون والأخير يرد عليه

كشفت صحيفة إسبانية، أن الحارس الإيطالي المخضرم “جياملويجي بوفون” 43 عامًا، رد على العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني “البلوغرانا” للانضمام إلى الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

بوفون ورده على عرض برشلونة

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن الحارس الإيطالي بوفون قد رفض على عرض فريق برشلونة الإسباني، حيث لم تكشف الصحيفة أسباب التي جعلت بوفون يرفض الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

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فيما كشفت تقارير إسبانية، كشفت على أن الحارس بوفون يفضل خوض تجربة أخيرة له في مسيرته الاحترافية مع فريق يمنحه فرصة للعب بشكل أساسي داخل الفريق.

وهو الأمر الذي يستبعد أن يحصل في فريق برشلونة في ظل امتلاكه الحارس الألماني “مارك أندريه تير شتيغن” في حراسة المرمى.

🚨 SPORT | برشلونة سأل عن بوفون برشلونة كان يُريد حارس خبير ويرضى بدور الدكة ولهذا استفسر عن بوفون بوفون قال لـ برشلونة بأنه لا يُريد الإنضمام الى فريق كبير كحارس ثاني وإعادة تكرار تجربة باريس سان جيرمان pic.twitter.com/Ybmlpr5jfq — FCB World (@FCBW_A7) June 9, 2021

بوفون والرحيل عن يوفنتوس

وأعلن يوفون في وقت سابق الرحيل عن نادي يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم المنصرم، بعد الرحلة والسنوات الطويلة التي خاضها مع فريق السيدة العجوز، والذي توج بها بالعديد من الألقاب والانجازات، فيما لم يحسم اللاعب أمره بعد في اللاعب مرة أخرى لأحد الأندية أو التفكير في الاعتزال.

بوفون والرسالة العاطفية

وكتب الحارس بوفون عبر حسابه في وقت سابق على منصة الانستغرام، قائلاً: “لقد كنت الإطار الذي رسمت فيه تاريخ البيانكونيري الخاص بيّ، في إشارة واضحة لجماهير السيدة العجوز”.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة تواصل مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون لبحث فرص التعاقد معه.

وأوضحت أن بوفون يرفض منصب الحارس الثاني، ويبحث عن فرصة لللعب باستمرار، لأنه يحلم بالتواجد مع إيطاليا في مونديال 2022 بقطر ليكون اللاعب الوحيد الذي شارك في 6 نسخ من المونديال. pic.twitter.com/EzQ3kOBeW4 — الجزيرة – رياضة (@AJASports) June 9, 2021

وأردف، ” خلال 20 عاما لم تتخلوا عني أبدا، لقد دعمتموني وشجعتموني دائمًا، معا غرقنا، معا وولدنا من جديد، معا اختبرنا فرحة لا نهائية، وشعرنا معا بخيبة أمل عميقة، شكر بسيط لن يكون كافيًا أبدًا لسداد المودة اللامتناهية التي أظهرتها لي دون انقطاع”.

وقد حقق الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الكثير من الألقاب والأرقام القياسية على الصعيد الدوري الإيطالي والفرنسي والقارة الأوروبية، وكذلك على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

🚨 توتو سبورت | سيرجيو روميرو هو أحد المرشحين ليحل محل جانلويجي بوفون في يوفنتوس هذا الصيف. pic.twitter.com/M8vEHk45Lf — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET_) June 10, 2021

وانضم الحارس الإيطالي بوفون إلى فريق يوفنتوس، لأول مرة قادمًا من فريق بارما، ورحل عن الفريق خلال موسم 2018-2019 قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف السيدة العجوز.

ورغم قلة مشاركاته مع فريق يوفنتوس في الموسم الأخير، إلا أنه قدم الأداء الرائع والبراعة في تصديه للكرات باتجاه شباك مرمى فريقه الإيطالي.

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