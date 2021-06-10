الحارس الإيطالي بوفون وعرض برشلونة
الحارس الإيطالي بوفون وعرض برشلونة
Imageرياضة

برشلونة يقدم عرضًا إلى بوفون والأخير يرد عليه

كتب وطن
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كشفت صحيفة إسبانية، أن الحارس الإيطالي المخضرم “جياملويجي بوفون” 43 عامًا، رد على العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني “البلوغرانا” للانضمام إلى الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

بوفون ورده على عرض برشلونة 

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن الحارس الإيطالي بوفون قد رفض على عرض فريق برشلونة الإسباني، حيث لم تكشف الصحيفة أسباب التي جعلت بوفون يرفض الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

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فيما كشفت تقارير إسبانية، كشفت على أن الحارس بوفون يفضل خوض تجربة أخيرة له في مسيرته الاحترافية مع فريق يمنحه فرصة للعب بشكل أساسي داخل الفريق.

وهو الأمر الذي يستبعد أن يحصل في فريق برشلونة في ظل امتلاكه الحارس الألماني “مارك أندريه تير شتيغن” في حراسة المرمى.

 بوفون والرحيل عن يوفنتوس

وأعلن يوفون في وقت سابق الرحيل عن نادي يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم المنصرم، بعد الرحلة والسنوات الطويلة التي خاضها مع فريق السيدة العجوز، والذي توج بها بالعديد من الألقاب والانجازات، فيما لم يحسم اللاعب أمره بعد في اللاعب مرة أخرى لأحد الأندية أو التفكير في الاعتزال.

بوفون والرسالة العاطفية

وكتب الحارس بوفون عبر حسابه  في وقت سابق على منصة الانستغرام، قائلاً: “لقد كنت الإطار الذي رسمت فيه تاريخ البيانكونيري الخاص بيّ، في إشارة واضحة لجماهير السيدة العجوز”.

وأردف، ” خلال 20 عاما لم تتخلوا عني أبدا، لقد دعمتموني وشجعتموني دائمًا، معا غرقنا، معا وولدنا من جديد، معا اختبرنا فرحة لا نهائية، وشعرنا معا بخيبة أمل عميقة، شكر بسيط لن يكون كافيًا أبدًا لسداد المودة اللامتناهية التي أظهرتها لي دون انقطاع”.

وقد حقق الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الكثير من الألقاب والأرقام القياسية على الصعيد الدوري الإيطالي والفرنسي والقارة الأوروبية، وكذلك على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

وانضم الحارس الإيطالي بوفون إلى فريق يوفنتوس، لأول مرة قادمًا من فريق بارما، ورحل عن الفريق خلال موسم 2018-2019 قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف السيدة العجوز.

ورغم قلة مشاركاته مع فريق يوفنتوس في الموسم الأخير، إلا أنه قدم الأداء الرائع والبراعة في تصديه للكرات باتجاه شباك مرمى فريقه الإيطالي.

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