الإمارات تفرج عن اليوتيوبر رعد شلال بعد اجباره على التوقيع على تعهد بعدم انتقاد التطبيع

كشف الإعلامي البارز في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، عن افراج السلطات الإماراتية عن اليوتيوبر رعد شلال، الذي ظهر في فيديو وهو ينتقد سفير الإمارات في إسرائيل على خلفية لقائه كبير الحاخامات في إسرائيل لنيل البركة على يديه.

وقال جمال ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تم الافراج عن يوتيوبر اماراتي كان قد هاجم سفير الامارات في اسرائيل بعد التحقيق معه وكتابته تعهدا بعدم انتقاد اي من المسؤولين فيما يتعلق بالتطبيع مع اسرائيل “.

تم الافراج عن يوتيوبر اماراتي كان هاجم سفير الامارات في اسرائيل بعد التحقيق معه وكتابته تعهدا بعدم انتقاد اي من المسؤولين فيما يتعلق بالتطبيع مع اسرائيل #الخليج #الامارات https://t.co/XVzmDtBa7s pic.twitter.com/FyRL79VYOQ — جمال ريان (@jamalrayyan) June 9, 2021

رعد شلال اليوتيوبر الإماراتي

وظهر اليوتيوبر رعد شلال في فيديو أطلعت عليه “وطن” وهو يعاتب السفير الإماراتي محمد آل خاجة قائلاً :”

أنا بس عندي لوم لسعادة السفير المفروض انت عندك هدف تحققه من هذه الزيارة. المفروض ما تقول احنا اخوة وفيه دفء عاطفي شوفناه لديكم.”

يوتيوبر اماراتي يوبخ سفير الامارات في اسرائيل لانه كان ذليلا امام الحاخام اليهودي ، ويعلمه كيف كان يجب عليه ان يخاطب ويشتم اليهود ، اليوتيوبر اختفى بعد بث الحلقة ، واهله يبحثون عنه الان #الامارات #السعودية #مصر #الخليج #فلسطين pic.twitter.com/jfx36WgD6o — جمال ريان (@jamalrayyan) June 6, 2021

وتابع مهاجما الاحتلال الاسرائيلي:”المفروض تقول يا كلاب يا ملاعين الوالدين يلعن أبوكم على ابو اللي خلفكم. احنا نبي جهودكم تساعدونا في التهدئة وانتم مجرمين وقتلة وحيوانات.”

وأكمل موضحا ما كان ينبغي لسفير الإمارات بتل أبيب أن يقوله للحاخام، مستنكرا هذا الذل والهوان:”وأنا ابي تساعدوني في تحقيق هدفي يعني ليش تكلمهم بطريقة لينة ولطافة.. انت عندك هدف تبي تحققه فلازم تمسح بهم الأرض وتلعن والديهم” وفق نص حديثه.

وذكر ناشطون أن اليوتيوبر شلال قد جرى اعتقاله عقب الفيديو الذي هاجم فيه سفير الإمارات منتقداً التطبيع مع إسرائيل، وهو الامر الذي أثار غضب الأجهزة الأمنية الإماراتية ودفعت إلى يوسف علاونة للتطاول على جمال ريان مذيع الجزيرة وموقع صحيفة وطن يغرد خارج السرب الذي كشف التفاصيل في فيديو أثار سخرية واسعة من الإعلامي علاونة الذي يعتبر بوق حكام الإمارات. كما هو واضح في الفيديو المتداول.

آل خاجة يأخذ بركة الكهنة

ويشار إلى أن السفير الإماراتي بإسرائيل محمد آل خاجة، زار قبل أيام الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس.

وخلال الزيارة التي فجرت موجة غضب عربي واسعة هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى فى منطقتنا”.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) أن “آل خاجة” وكوهين ناقشا “الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى”.

وأضافت القناة أنهما ناقشا أيضا أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا “آل خاجة” كوهين إلى زيارة دولة الإمارات لحضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي، فيما قدم كوهين لآل خاجة هدية و”حياة بمباركة الكهنة”، بحسب القناة.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل كوهين في القدس المحتلة.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

يذكر أن السفير الإماراتي قدم أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

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