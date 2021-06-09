نفط عمان يواصل الارتفاع القياسي ويتخطى مستوى 71 دولار

يواصل نفط عمان الارتفاع القياسي، حيث يتخطى اليوم الأربعاء، مستوى 71 دولار .

وقالت وكالة الأنباء العمانية: بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر أغسطس القادم (38ر71) دولار أمريكي.

وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعًا بلغ (78ر1) دولار أمريكي مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء والبالغ (60ر69) دولار أمريكي.

سعر نفط عمان الخام

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ (10ر63) دولار أمريكي للبرميل منخفضًا بمقدار (33ر1) دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

ولفتت بعض الحسابات العُمانية، إلى أنّ أكبر المتفائلين لم يتوقع وصول أسعار النفط لمستويات الـ 60 دولار في ظل أزمة كورونا واليوم يتخطى الـ 70 دولار.

وتوقعت أن ينعكس ذلك ايجابياً على انتعاش المالية العامة.

بلومبرغ: سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك سيادية

في سياق قريب، كشفت وكالة bloomberg الأمريكية، عن أنّ سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك سيادية هذا العام، ضمن خطة التمويل التي أعلنت عنها الحكومة.

وتتوقع سلطنة عمان أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.7٪ في عام 2021 مقارنة ب 79.2٪ بنهاية عام 2020، وفقًا لنشرة طرح السندات المزمع اصدارها.

وبحسب الوكالة فقد اختارت عمان بنوكا من بينها Citigroup Inc و HSBC Holdings Plc في طرحها الثاني للسندات هذا العام ، مستفيدة من الطلب بين المستثمرين المتعطشين لعوائد أعلى .