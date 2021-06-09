مجتهد يتحدث عن أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي
مجتهد يتحدث عن أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي
الهدهد

(مجتهد) كشف الأمر .. أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي

كتب وطن
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كشف المغرد الشهير بموقع تويتر (مجتهد)، أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي.

وتوقع (مجتهد) أن يتبع إطلاق تلك الشخصية المهمة من آل سعود، إطلاق شخصية مهمة أخرى قريبا.

تغريدة مجتهد مقتضبة 

ولم يكشف (مجتهد) في تغريدته المقتضبة اسم الشخصية المقصودة .

لكن حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه بأنه ضابط في جهاز المخابرات الإماراتية، ذكر في تغريدة رصدتها “وطن” قبل أيام قليلة أن  “سمو الأمير الملكي احمد بن عبد العزيز ال سعود خرج من اقامته الجبرية منذ أربعة أيام”.

وأضاف الحساب الإماراتي: “حيث قامت بزيارته شقيقته الأميرة لطيفه في قصره”.

ولم يوضح “بدون ظل” طبيعة القرار الذي أخرج الأمير السعودي من إقامته الجبرية المفروضة عليه منذ مطلع العام الماضي من قبل ولي العهد.

ولم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحة المعلومة التي أوردها الحساب الإماراتي و(مجتهد).

اعتقال الأمير أحمد

وفي مارس من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات السعودية احتجزت ثلاثة من كبار الأمراء في العائلة المالكة، أحدهم شقيق ملك السعودية، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

وأشارت إلى أن اثنين من المحتجزين كانوا من أكبر رجال الدولة نفوذا في السعودية، حيث ربطت تقارير بين هذه الاعتقالات وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحف الأمريكية إن المعتقلين الثلاثة هم أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للعاهل السعودي، وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، والأمير نواف بن نايف.

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