(مجتهد) كشف الأمر .. أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي

كشف المغرد الشهير بموقع تويتر (مجتهد)، أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي.

وتوقع (مجتهد) أن يتبع إطلاق تلك الشخصية المهمة من آل سعود، إطلاق شخصية مهمة أخرى قريبا.

تغريدة مجتهد مقتضبة

ولم يكشف (مجتهد) في تغريدته المقتضبة اسم الشخصية المقصودة .

أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي

واحتمال أن يتبعه إطلاق شخصية مهمة أخرى قريبا — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2021

لكن حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه بأنه ضابط في جهاز المخابرات الإماراتية، ذكر في تغريدة رصدتها “وطن” قبل أيام قليلة أن “سمو الأمير الملكي احمد بن عبد العزيز ال سعود خرج من اقامته الجبرية منذ أربعة أيام”.

وأضاف الحساب الإماراتي: “حيث قامت بزيارته شقيقته الأميرة لطيفه في قصره”.

سمو الامير الملكي احمد بن عبدالعزيز ال سعود

خرج من اقامته الجبرية منذ اربعة ايام حيث

قامت بزيارته شقيقته الاميرة لطيفه في قصره. — بدون ظل (@without__shadow) June 6, 2021

ولم يوضح “بدون ظل” طبيعة القرار الذي أخرج الأمير السعودي من إقامته الجبرية المفروضة عليه منذ مطلع العام الماضي من قبل ولي العهد.

ولم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحة المعلومة التي أوردها الحساب الإماراتي و(مجتهد).