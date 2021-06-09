كوبا أمريكا للمرة الثالثة تواجه قرار المنع في البرازيل قبيل موعد انطلاقها

أعلنت المحكمة العليا في البرازيل يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستعقد جلسة للنظر في طلبين مقدمين لها بشأن منع إقامة بطولة كوبا أمريكا داخل البلاد.

ويأتي ذلك بسبب الحالة الوبائية التي تمر دولة البرازيل، مما يثير الشكوك حول مصير إقامة البطولة، والتي من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

بطولة كوبا أمريكا وقرار المنع

وقال رئيس المحكمة العليا البرازيلية ” لويز فوكس”، ” نظرًا للطبيعة الاستثنائية للقضية، فقد اتخذ قرار بإعادة النظر من قبل المحكمة والمكونة من 11 عضوًا بكامل هيئاتها في القضية خلال جلية افتراضية غير عادية والتي ستكون يوم الخميس”.

المحكمة العليا البرازيلية 🇧🇷 تعلن أنها ستعقد جلسات استماع بشأن طلبين مقدمين إليها من أجل منع إقامة بطولة كوبا أمريكا في البلاد، مما يلقي المزيد من الشكوك حول الحدث القاري قبل أيام على انطلاقته pic.twitter.com/GbtuHccgLa — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 8, 2021

ويسعى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم “الكونميبول”، لإقامة البطولة القارية المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

اقرأ المزيد: “شاهد” الفرنسي غريزمان يسجل هدفًا عالميًا بركلة المقص الشهيرة

وقد تدخلت البرازيل الأسبوع الماضي، من أجل إنقاذ البطولة، بعد قيام الاتحاد “الكونميبول” من إخراج الأرجنتين من البطولة نظرًا لوباء فيروس كورونا في البلاد، وكولومبيا بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة داخل البلاد.

البرزايل ووباء فيروس كورونا

وتعاني دولة البرازيل الأمرين نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، كما ويحذر الخبراء من أنها تواجه طفرة جديدة قد تؤدي بطولة رياضية دولة إلى تفاقم الوضع الوبائي داخل البلاد.

وقد أشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية، بأن أعداد الوباء قد وصل إلى 475 ألف شخص في دولة البرازيل والتي تحتل المركز الثاني في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

– بيان اللاعبين :" نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا ، لكننا لن نقول أبدًا لا للمنتخب البرازيلي " . pic.twitter.com/rfU3e0Nj9E — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) June 9, 2021

وأعطى الرئيس البرازيلي “جاير بولسونارو” قراراه بشكل رسمي في استضافة بطولة كوبا أمريكيا، دون استشارة خبراء الأوبئة في البرازيل، الذين عبروا عن قلقهم بشأن استضافة بطولة دولية في الوقت التي تعاني منه البلاد من الوباء.

المحكمة العليا وبطولة كوبا أمريكا

ووافقت المحكمة العليا على النظر في الدعوتين المقدمتين من قبل نقابة عمال المعادن الوطنية وعضو البرلمان المعارض “جوليو ديلغادو” وحزبه الاشتراكي البرازيلي.

وترى نقابة عمال المعادن الوطنية، بأن استضافة بطولة كوبا أمريكا داخل البرازيل، قد يتسبب في زيادة عدد الإصابات والوفيات بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

🇦🇷 المُنتخب الارجنتيني يحصل على تصريح لاستخدام مقره في الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا ▪️ سيسافر المنتخب للعب المباريات في البرازيل ثم العودة لمُعسكر التدريبات pic.twitter.com/GGbX0PArxF — FCB World (@FCBW_A7) June 6, 2021

بينما قال البرازيلي المعارض “ديلغادو” وحزبه الاشتراكي، فيعتبران بأن الاستضافة تنتهك الحقوق الأساسية في الحياة والصحة، وسط العديد من التقارير والطلبات التي قدمت في محاكم مختلفة في البرازيل من أجل منع استضافة البطولة الدولية “كوبا أمريكا”.

MARCA | اللاعبون البرازيليون الذين يلعبون في أوروبا يرفضون اللعب في كوبا أمريكا في بلادهم بسبب سوء الحالة الصحية. قرر الكابتن كاسيميرو عدم الحضور للمؤتمر الصحفي لأنه لا يريد اللعب. pic.twitter.com/m5Q9tu5hQB — Insider Real (@RMCFarab) June 4, 2021

ومن المقرر أن تفتتح أولى المباريات في يوم ال14 من شهر يونيو/ حزيران من الشهر الجاري، والذي سيجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب تشيلي على ملعب ” نيلتون سانتوس” الذي استضافة العديد من المنافسات الدولية لألعاب القوى خلال أولمبياد 2016.

وستكون المباريات النهائية من منافسة بطولة كوبا أمريكا من الدور النصف النهائي والختامية على ملعب “ماراكانا” الشهير، وسط المطالبات بمنع إقامة البطولة في البرازيل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك