فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

ودع اللاعب التونسي فرجاني ساسي 29 عامًا لاعب وسط فريق الزمالك المصري، في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليحسم مصيره بشكل نهائي وقراره بالرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

فرجاني ساسي وفحوى الرسالة

وغرد اللاعب فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات”.

بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات ❤️

الخير فيما اختاره الله🙏

و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !! — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) June 9, 2021

وأردف ساسي، ” الخير فيما اختاره الله وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق !!”.

فرجاني ساسي وقرار الرحيل

وأفادت صحيفة “فوتبول تونيزيان” في وقت سابق، بأن التونسي فرجاني ساسي قد عقد اتفاق مع نادي الريال القطري لتعزيز صفوف خط الوسط خلال الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة، بأن ساسي سيقوم بالتوقيع بشكل رسمي وعلني مع النادي القطري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودته من معسكر منتخب بلاده تونس.

١٠٠ مباراة من المتعة والاثارة هل من مزيد 👏 pic.twitter.com/vwYtiDxyKj — Ahmed kewan – احمد كيوان (@AhmedKewan100) May 25, 2021

الاتحاد المصري

وفي ذات السياق، قال مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللاعب فرجاني ساسي، في حال توقيعه مع أي نادٍ يحق له الرحيل عن نادي الزمالك المصري مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري.

وكذلك الحق في طلب البطاقة العضوية الدولية من ناديه والذي سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الزمالك لإرسالها إلى النادي الجديد.

وقد أكدت تقارير مصرية في وقت سابق، نقلاً عن مصادر في نادي الزمالك المصري بأن اللاعب فرجاني ساسي قد حصل على كافة مستحقاته المتأخرة من إدارة فريق الزمالك المصري.

وبينت تلك التقارير، بأن اللاعب التونسي فرجاني ساسي قد غادرة القاهرة مؤخرًا دون حسم موقفه بعد مع الزمالك البيضاوي.

وقد طالب مسؤولين في الزمالك اللاعب ساسي بحسم موقفه في البقاء أو الرحيل عن النادي، حيث من المتوقع أن يعود اللاعب مجددًا إلى القاهرة من أجل الجلوس مع مجلس الإدارة بشكل مباشر لحسم المفاوضات بينهما.

ترتيب الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الأول من الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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