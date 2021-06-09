سلطنة عمان تطرح صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مجملها 1.75 مليار دولار

نجحت وزارة المالية في سلطنة عمان في طرح صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغ مجملها 1.75 مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق تصل إلى 9 سنوات ضمن عمليات التمويل المدرجة في خطة الحكومة المعتمدة في بداية هذا العام لتمويل الاحتياجات المالية.

وبحسب وكالة الانباء العمانية، فإن تلك الصكوك قائمة على مبدأ الانضباط المالي والمحافظة على مستوى الدين العام.

وزارة المالية تنجح في طرح صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغ مجملها 1.75 مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق تصل إلى 9 سنوات ضمن عمليات التمويل المدرجة في خطة الحكومة المعتمدة في بداية هذا العام لتمويل الاحتياجات المالية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 9, 2021

سلطنة عمان .. محادثات مع بنوك

وكانت كشفت وكالة bloomberg الأمريكية، عن أنّ سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك سيادية هذا العام، ضمن خطة التمويل التي أعلنت عنها الحكومة.

وتتوقع سلطنة عمان أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.7٪ في عام 2021 مقارنة ب 79.2٪ بنهاية عام 2020، وفقًا لنشرة طرح السندات المزمع اصدارها.

وبحسب الوكالة فقد اختارت عمان بنوكا من بينها Citigroup Inc و HSBC Holdings Plc في طرحها الثاني للسندات هذا العام ، مستفيدة من الطلب بين المستثمرين المتعطشين لعوائد أعلى .