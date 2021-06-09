سارة الودعاني مصدومة بسبب ما اكتشفته في زيارتها الأولى لمدينة أبها!

عبرت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني، عن صدمتها بعد زيارتها الأولى لمدينة أبها.

وقالت سارة الودعاني بفيديو نشرته عبر حسابها على (سناب شات) إنها كمواطنة تقيم في العاصمة الرياض، لم تعتد أجواء الطقس البارد في هذه الفترة من السنة.

وأوضحت سارة الودعاني أن درجة الحرارة تصل في أبها إلى 24 درجة مئوية.

وتابعت سارة الودعاني موجهةً حديثها لصديقاتها خلال جلسة جمعتهن: (بنات تخيلوا أنا مبسوطة ليه بس مصدومة في نفس الوقت، برد، أنا الآن بردانة).

وأشارت سارة الودعاني إلى أنها تعرضت للسخرية عندما كانت تقيس درجة الحرارة لابنها، فقالت لها سيدة: (ابنك مبسوط كل شوية تحطين درجة الحرارة).

سارة الودعاني تقارن بين أبها والرياض

وقارنت سارة الودعاني بين درجة حرارة أبها والرياض، وقالت: (درجة الحرارة في العاصمة الرياض حالياً 45 درجة، خلاص قررت في الصيف بنقل أبها.. وفي الشتاء بعيش في الرياض).

وتعتبر مدينة أبها المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير جنوب غرب السعودية وأهم مدنها، حيث يوجد بها مقر الإمارة وفروع الوزارات الرئيسية.

وتقع أبها على جبال الحجاز ويجاورها من الشرق والشمال الشرقي محافظة خميس مشيط، ومن الشمال الغربي محافظة النماص، ومن جهة الغرب والجنوب الغربي محافظة محايل عسير ومحافظة رجال ألمع.

مناخ أبها

ومدينة أبها من أهم المصائف والمدن السياحية في السعودية، بسبب اعتدال مناخها وارتفاعها الكبير عن سطح البحر فإنها تسمى أيضاً عروس الجبل كما تسمى سيدة الضباب وكذلك أبها البهية بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.

فمناخ مدينة أبها قاسي يستقبل الثلوج في نهاية الخريف وبداية الشتاء ويستقبل الأمطار بشكل يومي في الربيع وبشكل أسبوعي في فصل الصيف لا سيما أنها مدينة مرتفعة على قمة سلسلة جبال الحجاز.

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ومدينة أبها مخلوقة لتحمل الأمطار فمناخها يكون بارداً معتدل صيفاً ثلجي شديد البرودة شتاءً، فدرجة الحرارة قد تصل إلى 25 درجة مئوية كحد أقصى في فترة الصيف وقد يصل إلى -4° و -6° في فصل الشتاء.

تستقبل أبها التيارات الدافئة القادمة من المحيط الأطلسي لإفريقيا ثم للبحر الأحمر ثم يتجه إلى أبها ويزود المدينة بهواء دافئ لكلاً من الفصلين الربيع والصيف.

أما في فصل الشتاء، تستقبل أبها رياحاً موسمية قادمة من روسيا عابرة لبحر القزوين مزودًا إياها بتيارات باردة ثم يمر للخليج العربي متجهاً للجنوب يتقابل مع تيارات المحيط الهندي القادمة من شرق إيران إلى غربها تغير في اتجاهه لتصدم في آخر المطاف غرب سلسلة جبال الحجاز.

(سكرة) في أول ظهور!

وفي سياق آخر، اختارت سارة الودعاني مناسبة عيد ميلاد ابنها الأول سعد، لكي تكشف عن صورة جديدة لابنتها الرضيعة من خلال نشر مجموعة صور لها عبر خاصية (ستوري)، على حسابها الرسمي على موقع (إنستجرام).

وظهرت ابنة سارة الودعاني وابنها سعد، وهما يرتديان الزي السعودي أثناء خضوعهما لجلسة تصوير بالتزامن مع عيد ميلاد ابنها، وأرفقته بتعليق: (يارب احفظهما يارب، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. كل عام وأنت حبيبي).

وكانت سارة الودعاني قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها رزقت بمولودتها الثانية، وأثارت جدلاً واسعاً بين الناشطين بالاسم الغريب الذي اختارته لها.

ونشرت سارة الودعاني صورة عبر حسابها على (انستجرام) كتبت عليها: (الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة وزقنا ربي بأجمل العطايا، سكرة، اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا).

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سارة الودعاني

وتصدر حينها هاشتاج #ساره_الودعاني التريند عبر (تويتر)، سخر خلاله المغردون من اسم (سكرة)، وأكدوا لسارة الودعاني أنها ظلمت ابنتها بهذا الاسم، وبعضهم أشار إلى أنه قرأها (سكرة) بفتح السين، وأقرنها بعبارة (سكرة الموت).

#ساره_الودعاني جاتها مولودة وأسمتها ( سُكرَة )

ياسارة ركزي شوي .. بكرة يطقطقون عليها الأطفال ( سكرة ولا ملحة ) ههه pic.twitter.com/s4Hc2IOKPi — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) December 27, 2020

وكانت الودعاني قد أعلنت عن حملها بطريقة مُفاجئة، صدمت جمهورها، كونها استطاعت إخفاؤه أشهراً عديدة.

بطن منفوخ

ونشرت سارة حينها صورة لها عبر (انستجرام) ظهرت خلالها ببطن مُنتفخ بشكل كبير، ما يُرجح أنها الأشهر الأخيرة في الحمل.

وعلقت الودعاني على الصورة قائلة: (الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات الحمد لله دائما وابدا الله يتمم علي بخير وبصحه وعافيه ويرزق كل من يتمنى).

وتصدرت سارة آنذاك التريند عبر (تويتر) بعد إعلانها، وعبر المغردون عن تفاجأهم بخبر حملها، بينما سخر آخرون من تناقضها حين كانت تنصح الفتيات بعدم الزواج، ثم ارتبطت وأنجبت بسرعة، وهاهي تنتظر الطفل الآخر.

وأنجبت الودعاني طفلها الأول (سعد) في شهر فبراير عام 2019، وتعرضت إلى وصلة تنمر من بعض المُتابعين الذين شبهوها وطفلها لشخصيتين من برامج للرسوم المتحركة.

الجدير بالذكر أن الودعاني تزوجت من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف في شهر يونيو 2018 بجزر المالديف في حفل زفاف أسطوري، وأشارت إلى هوية زوجها بالرمز HS وهذا اختصار لاسم زوجها عبدالوهاب السياف، كما أن زوجها يعد من مشاهير السوشال ميديا ولقبه هوبي سياف.

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