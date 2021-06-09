جرأة الكويتية فاطمة الصفي تثير غضباً واسعاً وهكذا استعرضت وشوم جسدها!

أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، سخطاً واسعاً وسط متابعيها بسبب جرأتها في أحدث جلسة تصوير.

وشوم وفستان جريء

ونشرت فاطمة الصفي صورها الجديدة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وكانت ترتدي فستاناً يكشف جزءاً من وظهرها وأكتافها، وقد وضعت عليهم أكثر من وشم.

وأرفقت الصفي صورها بتعليق جاء فيما نصه: (هذي اللي تتسمى اطلالة ،شرايكم في طلتي البهية؟).

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وعبر متابعو فاطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم من ظهورها بملابس مكشوفة مؤخراً، واستعراض وشومها التي تضعها في أماكن حساسة على جسدها.

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هجوم وانتقادات لفاطمة الصفي

وجاء في التعليقات ما كتبته إحداهن: (ما عجبني مظهرها مع الأسف شوهت نفسها بالوشوم تقلد عادات الغرب حاطة وشم الكود على رقبتها كأنها سلعة تشتري و تنباع).

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وطالبها آخر باحترام سنها وكتب: (والله تراك عجوز ما ينفع تلبسين وتسوين بنفسك كذا، اللي قدك عنده أحفاد).

واتهمها آخر بتقليد الغرب وقال: (وش فيك انهبلتي؟! خليك طبيعية وناعمة وابعدي عن التقليد الأعمى).

وكتبت أخرى: (ليش هيك عاملة بحالها ماحبيت هالوشوم ومنظر الحنك يقرف مشان الله مابطلت موضة التكساس والله قرفونا بهالموضة).

فاطمة الصفي وحمد أشكناني

وسبق أن واجهت فاطمة الصفي نفس الاتهامات بسبب مشهد جريء جمعها مع مواطنها حمد أشكناني في مسلسل أمنیزیا، ما عرضها لهجوم كبير من الجمهور.

وظهرت الصفي وهي تجلس في حضن حمد أشكناني، بطل العمل، في مشهد لا يتناسب مع العادات والتقاليد في المجتمع الخليجي الذي رأى أن المسلسل لا يناسب الدراما الخليجية.

وطالت الاتهامات صناع المسلسل بمحاولة تقليد الغرب، كما نوهوا لفارق السن بين بطلي العمل، وطالب بعضهم تدخل وزارة الإعلام في الكويت وإيقاف المسلسل ومحاسبة الصفي.

فاطمة الصفي تنجو من الموت

هذا وكشفت فاطمة الصفي في وقت سابق تفاصيل إنقاذها من الموت أثناء تصوير مسلسل (أنيسة الونيسة)، حيث كادت تغرق في البحر وتفقد حياتها.

وقالت فاطمة الصفي في لقاء تلفزيوني إنها مصابة بفوبيا الغرق في البحر، وعند تصويرها مشهدا خلال بروفات المسلسل كانت تقفز خلاله في البحر.

وأشارت الممثلة الكويتية إلى أنها أثناء الكواليس كانت تسبح حتى يتم تجهيز الكاميرات، وبالتالي ظن الجميع أنها تستطيع السباحة بشكل جيد.

وتابعت فاطمة الصفي: (أثناء البروفة الأخيرة للمشهد قفزت في البحر ولكن فستاني ارتفع والتف حول وجهي مما تسبب في إصابتي بحالة من الاختناق الشديد كادت تقضي علي لولا تدخل فريق العمل وإنقاذهم لي في النهاية).

إصابة فاطمة الصفي بكورونا

وفي سياق آخر، تعرضت الصفي قبل أشهر للإصابة بكورونا رغم تأكيدها على تلقيها جرعتي لقاح (فايزر).

وأبدت فاطمة اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية.

وأكدت الصفي أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية.

وأشارت إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح.

وأكدت فاطمة الصفي في حينها أنها (تعيش بمفردها ولم تخالط أحدًا كي ينقل لها الإصابة).

وقالت إن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح (فايزر).

وردت الفنانة على الطبيب: (قلت له الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية، وقال لي تنزلين تطبيق شلونك وما تخالطين أحد).

وانتقدت فاطمة الصفي الطبيب الذي تابع حالتها: (ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي).

حول فاطمة صفي

الجدير بالذكر أن الصفي (39 عاماً)، ممثلة ومخرجة كويتية حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من (المعهد العالي للفنون المسرحية).

في عام 2005، قامت فاطمة الصفي بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.

وكانت أول مشاركة لفاطمة في مسلسل تلفزيوني مع الفنانة الكويتية حياة الفهد في مسلسل (الخراز) خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح كانت في مسلسل (فضة قلبها أبيض) مع الفنانة سعاد عبد الله التي أدت دور فضة.

و إستطاعت الصفي بعد ذلك أن تحيز على الأدوار البطولية، وشكلت مع الممثلة شجون الهاجري ثنائي خلال بعض الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وحول حياتها الشخصية، حصلت فاطمة الصفي على الطلاق بعد زواج استمر خمس سنوات، وذلك كان قبل دخولها التمثيل بالمسلسلات التلفزيونية

و في عام 2008 انتشرت صورة تجمع الصفي مع الممثل حسين المهدي وهي ترتدي فستان العرس ما أثار شائعة زواجهما، ولكن تبين لاحقاً أن الصورة كانت ضمن سياق أحداث مسلسل (الفطين).

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