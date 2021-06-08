“شاهد” لاعب هندي شهير يحطم رقم ميسي ويحتل وصافة رونالدو

تخطى اللاعب الهندي الدولي “سونيل تشيتري” 37 عامًا، في عدد الأهداف في المشاركات الدولية مع منتخب بلاده، ليتخطى بذلك رقم الأسطورة ليونيل ميسي، ويحتل المركز الثاني خلف المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لاعب هندي ورقم ميسي

واستطاع اللاعب الهندي الشهير ” تشيتري”، هدفي الفوز لمنتخب بلاده على نظيره منتخب بنغلاديش، في المباراة التي جمعت المنتخبين الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات المشتركة من كأس العالم 2022 وكأس أمم أسيا 2023.

India’s Sunil Chhetri surpasses Lionel Messi to become the second highest international goal scorer among active men’s players ⚽️🇮🇳 pic.twitter.com/jJwEiZdYwz — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

ورفع الهندي “تشيتري” رصيده من الأهداف خلال مشاركته الدولية مع منتخب بلاده إلى 74 هدفًا، ليتخطى رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عامًا مع منتخب بلاده الذي يمتلك في سجله 72 هدفًا.

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وكذلك تخطى رقم اللاعب الإماراتي علي مبخوت الذي وصل إلى 73 هدفًا مع منتخب بلاده خلال مسيرته الكروية، بفارق كبير عن رونالدو الذي جاء برصيد 103 هدفًا إلى الآن.

الفيفا والاحتفال بإنجاز الهندي تشيتري

وقد تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولية “الفيفا”، مع الإنجاز الذي قدمه أسطورة الكرة الهندية “تشيتري”، حيث نشر عبر حسابه رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لاحتفال تشيتري بإنجازه الذي تلقى التهاني عقب نهاية مباراة الهند وبنغلاديش.

🤩 He’s now got more than Messi! Sunil Chhetri’s double earns the Blue Tigers a 2-0 win in #WCQ and moves him on to 74 international goals – above Lionel Messi and one off entering world football’s all-time top 10 🧗‍♂️@chetrisunil11 | @IndianFootball pic.twitter.com/sCCd6BgS9H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 7, 2021

وغرد الاتحاد الدولي “الفيفا”، قائلاً: ” لديه تشيتري الآن أهداف دولية أكثر من ميسي، ثنائية سويل تشيتري تمنح النمر الأزرق “الهند” وتحقيق الفوز بهدفين نظيفين دون رد، خلال تصفيات كأس العالم 2022، وتجعله يرفع رصيده إلى 74 هدفًا دوليًا متخطيًا ليونيل ميسي”.

صدارة الهدافين

ويحتل الأسطورة الإيرانية المعتزل عالم كرة القدم علي دائي صدارة الهدافين في المشاركات الدولية مع منتخب بلاده، برصيد 109 هدفًا، بفارق ستة أهداف مع النجم البرتغالي رونالدو.

اكثر من سجل مع المنتخبات من اللاعبين الحاليين : 🇵🇹 كرستاينو رونالدو (103) هدف

🇮🇳 سونيل تشيتري (74) هدف

🇦🇪 علي مبخوت (73) هدف

🇦🇷 ليونيل ميسي (72) هدف الهندي سونيل تشيتري يتخطى ميسي وعلي مبخوت pic.twitter.com/28ODtBx6E9 — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) June 7, 2021

ومن المتوقع أن يصل الدون رونالدو إلى رقم الإيراني دائي أو معادلته هذا العام، في ظل أن رونالدو مقبل على جولة من المنافسات القوية مع منتخب البرتغال في بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020″، وكذلك تصفيات مونديال كأس العالم الذي سيقيم في قطر في عام 2022.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة اليورو 2020، في ال11 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، بينما ستنتهي في ال11 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

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