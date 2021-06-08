(جواز سفر اللقاح) .. هل هو الشرط لعودة السفر والسياحة إلى عُمان والعالم؟!

قد تصبح وثيقة سفر جديدة على شكل “جواز سفر اللقاح” في متناول المسافرين في المستقبل لاستكشاف الأماكن والاستمتاع بأمان حتى في حقبة ما بعد كورونا.

جواز سفر اللقاح

(جواز سفر اللقاح) هو تطبيق يعمل على الهاتف المحمول، حيث يخزن الاختبارات / النتائج ذات الصلة بـ Covid-19.

ويتضمن تفاصيل مثل حالة التطعيم الكامل إذا تم أخذ جرعتين من اللقاح.

ويتم تحويل هذه المعلومات رقميًا إلى رمز الاستجابة السريعة لسهولة الوصول إليها وإمكانية قراءتها آليًا حتى لا يواجه المسافرون مشكلات ويصطفون في طوابير في المطارات حول العالم.

يرى الخبراء في قطاع السفر والسياحة أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون العامل الحاسم الرئيسي لخطة سفرك القادمة؛ ومن ثم فإن الحصول على الجرعتين في الوقت المناسب هو حاجة الساعة.

جوازات اللقاح ستساعد عودة السفر والسياحة

تقول عبير البلوشي مساعد مدير اتصالات الشركات وإدارة مخاطر الحوكمة والامتثال في الطيران العماني: “لا شك أن جوازات اللقاح ستساعد عودة السفر والسياحة في عمان إلى جانب قطاع السفر الدولي على العودة إلى طبيعتها، لكن التقارير المتخصصة أشارت إلى أن هذا قد لا يكون حتى عام 2024 ، أي بعد عام من المتوقع”. وأضافت أن الناقل الوطني يجري حاليًا محادثات مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) للحصول على جواز سفر رقمي يساعد المسافرين على التحرك بسرعة أكبر في عصر فيروس كورونا وبعد الوباء.

يضيف سونيل دي سوزا ، الرئيس التنفيذي لشركة Travel City Group: “جواز سفر اللقاح لا يحل محل دفتر الهوية المسمى جواز السفر الصادر عن الحكومة. من ناحية أخرى ، يلعب كلاهما دورًا مميزًا ومحددًا “.وفقاص لـــ(omanobserver)

جواز السفر هو هوية شخص صادرة عن الحكومة المعنية لبلد ما في جميع أنحاء العالم. يسمح للأشخاص بالدخول إلى بلد أجنبي بشرط أن يكون لديهم تأشيرات صالحة.

ويضيف ممثل شركة طيران الهند: “سيكون الأصل أصليًا دائمًا ، وسيكون جواز سفر اللقاح مكملاً لمساعدة الفرد في السفر إلى بلد آخر”.

ويضيف ممثل شركة طيران الهند: “جواز سفر اللقاح هو الشيء الكبير التالي لفتح رحلات العمل ، والأهم من ذلك أن السفر الترفيهي يتبنى كل بلد إستراتيجية مختلفة لتحصين سكانها ومن المتوقع أن يغطي الجزء الأكبر من السكان بحلول نهاية هذا العام”.

يمكّن جواز السفر الركاب من إنشاء جواز سفر رقمي للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات الوجهة. وسيكونون قادرين على مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر.

إدارة جميع وثائق السفر رقميًا وبسلاسة

علاوة على ذلك، سيمكن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع وثائق السفر رقميًا وبسلاسة طوال تجربة السفر.

كما أُعلن سابقًا ، يعمل اتحاد النقل الجوي الدولي والخطوط الجوية الدولية معًا لتطوير هذا الحل.

وسيجرون تجربة لإثبات أن هذه المنصة، جنبًا إلى جنب مع اختبار Covid-19 ، يمكنها إعادة فتح السفر الدولي واستبدال الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد ، من الضروري بشكل أساسي أن تعمل الخطوط الجوية والحكومات معًا لإعادة فتح السفر الدولي والحدود في وقت أقرب.