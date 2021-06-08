انذار أخير لسفينة جانحة قبالة شاطئ جزر الديمانيات بعُمان

طالبت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان مالك السفينة المسماة (سيف شكتي) والتي تحمل علم الهند والجانحة في قبالة شاطئ جزر الديمانيات بولاية بركاء بوجوب انتشالها واخراجها من الموقع الحالي.

وأملهت الوزارة مالك السفينة موعداً أقصاه سبعة ايام من تاريخ أمس الاثنين، لانتشال السفينة من موقعها.

وهددت الوزارة أنه ي حال عدم تنفيذ ما ورد في إعلانها خلال المدة المحددة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية وفق قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/98) .

جزر الديمانيات

وتقع جزر الديمانيات قبالة الساحل بين ولايتي بركاء والسيب، وتحيط بها المياه الصافية فيروزية اللون من كل جانب، وفقاً لموقع اكتشف عُمان.

وتعد جزر الديمانيات إحدى المحميات الطبيعية في عُمان، والتي أُعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1996، وهي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 100 هكتار ويضم تسع جزر.

وتتميز الجزر بطبيعتها وجمال مناظرها الخلابة، حيث تتنوع مقوماتها بين صخور جيرية وأنواع نادرة من الشعاب المرجانية، كما توجد فيها منحدرات صخرية في اتجاه البحر، وتستمر هذه المنحدرات إلى داخل المياه، كما تحد الجزر جروف رملية ضحلة وواسعة، و يحدها نطاق مرجاني بارز.

وتعتبر جزر الديمانيات من أجمل أماكن الغوص في بحر عُمان، وذلك نظراً لمياهها الصافية فيروزية اللون، والتي تعد مثالية للغوص.

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