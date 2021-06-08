برشلونة يضع رياض محرز محط اهتمامه .. فهل يفرط به مانشستر سيتي ؟!

كشف برنامج إسباني شهير، أن نادي برشلونة الإسباني يفكر في التعاقد مع لاعب الجناح الأيمن والمهاجم في فريق مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

رياض محرز وبرشلونة

وقال البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنغيتو”، أنه أثناء اجتماع مسؤولي فريق برشلونة مع وكلاء زميلة الدولي الألماني ذو الأصول التركية “إلكاي غوندوغان” أثير النقاش حول فكرة التعاقد مع الجزائري رياض محرز.

🚨 EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez 🚨 ‼️ "En la REUNIÓN con los agentes de Gündogan con el BARÇA salió el nombre de MAHREZ" #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/XbaUAuZeHz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 8, 2021

مانشستر سيتي ورياض محرز

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير لها في وقت سابق، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني “بيب غوارديولا”، قد استقر على طرح اسمي اللاعبين رياض محرز ورحيم سترلينغ للبيع عند فتح فترة الانتقالات الصيفية.

🚨خوسيه الفاريز🚨

برشلونة اجتمع مع وكيل اعمال الاعب رياض محرز pic.twitter.com/Hvs9OZeM9t — ميركاتو (@SPORT90009) June 8, 2021

وأردفت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين الغير المحصنين في فريق مانشستر سيتي تضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت.

العائد المادي

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزة لمناقشة العروض والتي قد تصل إلى نجمي الفريق رياض محرز ورحيم سترلينغ والتفكير في بيعهما لتحقيق العائد المادي الكبير.

وعقد صفحة مهمة للفريق مع اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام وجاك غريليش صانع الأهداف في فريق أستون فيلا.

اقرأ المزيد: باريس سان جيرمان يفاجئ برشلونة ويقدم العرض المغري للتعاقد مع الهولندي فينالدوم

وأضافت الصحيفة، أن فريق أرسنال مهتم في التعاقد مع اللاعب رحيم سترلينغ البالغ من العمر 26 عامًا، وزميله رياض محرز 30 عامًا.

لكن إمكانيات أرسنال المادية تشكل عقبة في إتمام الصفقتين معًا، إلى جانب اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الذي سيدخل السباق في التعاقد مع سترلينغ.

عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

وينتهي عقد اللاعب الجزائري محرز مع فريق مانشستر سيتي في صيف يونيو عام 2023م، وكان اللاعب الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ قد فقد مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق.

رياض محرز : "لا يوجد شيء ليُقال عن مستقبلي.. أنا مرتاح في مانشستر، سأبقى إن شاء الله." pic.twitter.com/W1rgih6OPV — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) June 6, 2021

بينما نجح محرز بقوة في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية مساهمًا في مساعدة الفريق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب والإياب الدور النصف النهائي في شباك باريس سان جيرمان.

وانضم محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018م، بعد موسمين من التتويج بلقب أفضل العب في الدوري الإنجليزي وتتويجه بالدوري مع فريق ليستر سيتي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك