ابنة مارادونا ترفض عرض ممتلكات والدها بالمزاد العلني.. وهذا ما طلبته من أشقائها؟!

عارضت الابنة الكبرى لنجم الكرة العالمية وأسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا، قرار القضاء الأرجنتيني من أجل حسم قضية توزيع الممتلكات على ورثة مارادونا، وقد طلبت من أشقائها السماح ببناء نصب تذكاري لوالدها حتى يتمكن الجميع من الذهاب إليه ومشاهدته.

ابنة مارادونا ومعارضة القرار

وقالت جيانا مارادونا الابنة البكر للراحل الأرجنتيني مارادونا في تصرح لها عبر صحيفة “انفوباي” الأرجنتينية.

قائلة: ” إذا كان الأمر متروكًا لي، فلن أبيع أي شيء لوالدي في المزاد العلني، ومع ذلك فأنا ما أشعر به أو أفكر به للأسف يمر دون فائدة، لا أحد يريد أن يلتقي أو التحدث”.

الكشف عن تمثال للأسطورة الراحل مارادونا في الأرجنتين بحضور ميسي وجميع لاعبي المنتخب قبل مباراتهم مع تشيلي بتصفيات المونديال 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/UiCtmaqA0e — Yallakora (@Yallakoranow) June 4, 2021

وقالت مصادر قضائية محلية، أنه سيتم بيع العديد من السلع والأشياء التي تخص اللاعب الأرجنتيني الراحل “مارادونا” في المزاد العلني، وتقسيم الأموال بين أبنائه الخمسة وهم، دييجو ماردونا سيناجرا، دلما مارادونا، جيانا مارادونا، جافا مارادونا، دييجو فرناندو مارادونا.

إنهاء أزمة ورثة مارادونا

وقد أعلنت القاضية الأرجنتينية “سوزانا تيديسكو ديل ريفيرو”، أنه سيتم تحديد موعد لإنهاء الأزمات بين ورثة الراحل مارادونا بشأن توزيع الميراث، حيث سيتم عرضه في المزاد العلني للبيع وتقسيم العائدات بين الورثة.

ويشمل المزاد العلني لتركة الراحل مارادونا، من سيارتين من نوع “BMW”، ومنزل في فيلا ديفوتو وشقة في مار ديل بلاتا.

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وكذلك حاوية بها الأشياء الثمينة التي كان يمتلكها اللاعب مارادونا في مجينة دبي، مثل الآلات الموسيقية والقمصان والكرات والساعات والجوارب والجوائز ورسالة أرسلها الزعيم الكوبي كاسترو إلى مارادونا.

النصب التذكاري

وقد طلبت جيانا مارادونا من أشقائها السماح ببناء نصب تذكاري لنجم الكرة العالمية، قائلة: ” آمل أن يتمكنوا ويريدوا التوقيع ليكونوا قادرين على جعله نصب تذكاري”.

وأضافت، ” الأمر لن يكون مربحًا، إلا أنه يستحق أن يتمكن الجميع من الذهاب إليه وزيارته، فوالدي يستحق كل شيء وأتمنى أن يفهم الجميع ذلك”.

في أول مباراة للأرجنتين بعد رحيل دييجو مارادونا؛ ليو ميسي يضع صورة دييجو على قميصه قبل المباراة ويسجل ويحتفل على طريقة مارادونا 94 💔🙏 pic.twitter.com/wVPUAbMEhO — Kooora (@kooora) June 4, 2021

وتواجه عائلة مارادونا قضية التنازع على ميراث مارادونا، والتي تشمل أبناءه الخمس وإخوته، ومحاميه السابق وصديق اللاعب الراحل ماتياس مورلا.

وتوفي الأسطورة مارادونا بنوبة قلبية في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية.

كما وتم استدعاء تسعة من خبراء في يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي، من بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، للوقوف أمام المدعي العام في العاصمة الأرجنتينية.

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