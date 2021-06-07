هالة صدقي تهدد زوجها بكشف أسرار خطيرة تمنعه من دخول مصر!

هددت الفنانة المصرية هالة صدقي زوجها سامح سامي زكريا بكشف أسرار خطيرة حوله قد تمنعه من دخول مصر إذا عرفها الشعب.

هالة صدقي: أرفض أي حوار مع زوجي

وقالت هالة صدقي في مداخلة عبر برنامج (حديث القاهرة) الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان، وكريمة عوض على فضائية (القاهرة والناس): (رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجي منذ 7 سنوات، منذ أن غادر حياتي وأبنائي، ورفضت أي حديث معه أو حتى مكالمات هاتفية).

وأشارت هالة صدقي إلى أنها قامت بمساعدة والده على الرغم من أنه لم يتواصل معها، مضيفة: (ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر لما يعرفوا حقيقته).

وأكدت هالة صدقي أنها تعرضت هي وأبناؤها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر (فيسبوك)، كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل التي تخص البيت.

(ديني لا يوجد فيه بيت طاعة)

وتابعت: (رغم طلبي في بيت الطاعة إلا أنني لا أعرف سبب كل هذه الأحاديث، وديني ليس فيه بيت طاعة أو طلاق).

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واستطردت صدقي: (خلال فترة سفر أولادي للمشاركة في بطولة رياضية تم القبض عليهم لأنه تم منعهم من السفر بسبب إجراء “منع السفر” من قبل والدهم).

وأكدت الفنانة المصرية أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل ولكنها لم تستطع، مضيفة: “(معندناش طلاق في ديانتنا وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة).

قوانين تهين المرأة

وسبق أن وصفت هالة صدقي خلافها مع طليقها بالكوميدي بعدما قام بطلبها لبيت الطاعة.

وقالت حينها في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (أنا موافقة على الطاعة مش معترضة، عشان أنا أصلا مقيمة بشقة الزوجية، اللي اتجوزت وخلفت فيها، وهو اللي سابها وسافر).

ورأت هالة صدقي أن هذه القوانين تهين المرأة، مشيرة إلى أن هناك الملايين من السيدات تعاني من نفس الوضع والمشكلة الخاصة بها مع طليقها، مؤكدة أن جميع القوانين التي تتحدث عنها تقف في صف الرجل وتهين المرأة وتتسبب في جرحها بشكل أو بآخر.

وأضافت: (قيام طليقي بطلبي إلى بيت الطاعة، من الممكن أن يكون يبحث عن الشهرة ويريد أن يسلط الأضواء عليه، أو أنه مر بظروف نفسية صعبة جعلته يقدم على هذا الفعل).

وتابعت: (من شهر واحد بس، الراجل نزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا، وحاجات زي كدا، و في نفس الوقت أرسل لي رسائل يبكي فيها ويعتذر عن كل ما حدث، لكن عيب أني أطلعها).

وكشفت هالة صدقي أن طليقها قام من قبل برفع 7 دعاوي قضائية بحقها، ولم يكسب أي من تلك القضايا، وأن ما يفعله إهدارا لمجهود القضاة وأنه يلجأ إلى تلك الأمور كوسيلة ضغط عليها حتى تعود له من جديد، مؤكدة أن هذا لن يحدث.

وتابعت حينها: (ومش بس كدا ده استعمل ولادي واسمي كفنانة في الضغط عليا عشان أرجع، والحقيقة أنا موافقة على الطاعة مش معترضة، بس هو فين أصلا شقة الطاعة، منا أصلا قاعدة في شقة الزوجية أنا وولادي، وهو اللي سابنا وسافر، منا أصلا قاعدة طايعة في بيتي).

طلاق على الهواء

وكان زوج هالة صدقي قد أعلن في إبريل الماضي تطليقه زوجته رسمياً، بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي وصلت إلى ساحات المحاكم وإنكاره نسب نجليه وتوقّفهما عن العيش معاً منذ فترة.

وعبر سامح سامي في تصريحات صحافية، عن استيائه الشديد من اتّهامات زوجته له أخيراً، عبر الفضائيات، في إشارة منه. إلى حوارها في حلقة ضمن برنامج (شيخ الحارة والجريئة) الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة (القاهرة والناس).

أسباب طلاق سامح سامي و هالة صدقي

وعزا من جانبه أسباب الطلاق، التي دفعته لإعلانه، إلى الاتّهامات التي وجّهت إليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية.

ورد سامح سامي على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج (شيخ الحارة) الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

وقال (شيخ الحارة) إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على (فيسبوك). ليوضح حقيقة الصور وكتب: (دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو. حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها. أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!).

وتحدثت هالة صدقي مع إيناس الدغيدي في كثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية كتغيير أبنائها لاسم والدهم على (فيسبوك). واستبداله باسم والدتهم صدقي، مما سبب لهم الكثير من المشاكل.

وأوضحت هالة صدقي حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت: (إنه لم يقدم لها. مهر أو شبكة أو شقة وقال لها أنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتري وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ وقتها 50 ألف جنيه).

وكانت هالة صدقي قد أكدت أن كل التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأن أزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة. في هذه التجارب، قائلةً: (لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جداً، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير).

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