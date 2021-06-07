كوكا يسخر من محمد صلاح ويكشف سر صورته على شاطئ الغردقة!

نشر النجم المصري محمد صلاح المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، من على شاطئ بحر الغردقة في مصر خلال فترة قضاء فترة عطلته بعد نهاية الموسم مع ناديه الإنجليزي.

محمد صلاح وسر الصورة

وقد ظهر اللاعب المصري صلاح بمفرده على شاطئ بحر في مدينة الغردقة، لكن زميله في المنتخب المصري أحمد حسن الشهير بلقب “كوكا”، قد فضح فخر العرب بالتعليق على تلك الصورة والكشف عن سر تلك الصورة، قائلاً: “يا بني قافلين البحر عشانك، قولهم مش كده يفتحوه .. الناس عايزة تعوم”.

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وقد حصدت صورة صلاح على أكثر من مليون إعجاب خلال الساعات القليلة الماضية من نشرها عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، حيث يتابعه أكثر من 42 مليون شخص حول العالم.

محمد صلاح يبدو سعيداً في بلده مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/lIudEoyz2f — E P L W O R L D (@EPLworld) June 6, 2021

وفي سياق آخر، بدأت التكهنات تثار حول بقاء أو رحيل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، مع موسم الانتقالات الصيفية قبل بدء الموسم القادم.

وكشف الإعلامي المصري مدحت شلبي في برنامجه عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول إغراء اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الانتقال إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات بعرض خيالي.

مجلة @ForbesME الأمريكية تؤكد دخول #محمد_صلاح ضمن قائمة أكثر 5 لاعبين دخلا في العالم بواقع 37.5 مليون دولار أى ما يوازي 588.4 مليون جنيه مصري (22.5 مليون دولار راتب و15 مليون دولار من الرعاة ) ، خلف ليونيل ميسي ورونالدو ، ونيمار ، وكيليان مبابي ⚽️🇪🇬🏆#salah #Forbes #Liverpool pic.twitter.com/tmglc25htN — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) June 6, 2021

وأوضح الإعلامي الرياضي شلبي، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” تحاول إقناع محمد صلاح بفكرة الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي والانتقال إلى النادي الباريسي خلال الأيام المقبلة.

محمد صلاح وتفاصيل العرض

وكشف شلبي، أن العرض الذي سيقدمه إدارة باريس سان جيرمان للنجم المصري محمد صلاح، يبلغ قيمته 600 ألف يورو أسبوعيا أي ما يعادل 30 مليون يورو سنويًا، مبينًا أن اللاعب يجني مع فريقه الحالي ثلث هذا المبلغ.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب عن الموسم المنصرم.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

محمد صلاح على رأس تشكيل الموسم في الدوري الإنجليزي🔝 pic.twitter.com/itskFYLV1f — Yallakora (@Yallakoranow) June 4, 2021

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم المنصرم.

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