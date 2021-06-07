دولة عربية مرشحة لاستضافة كأس أمم أفريقيا في حال اعتذار الكاميرون

أعلن المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم السوداني عبد المنعم شطة، عن مفاجئة حول إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا “الكاف” 2021 في جمهورية مصر العربية، كبديل عن الكاميرون الذي طلب مؤخرًا تأجيل المباريات من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب وباء كورونا.

أسباب تأجيل كأس أمم أفريقيا

وأوضح شطة، في لقاء له عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، أن السبب المحتمل نحو انتقال إقامة المباريات في مصر بدلًا عن الكاميرون، يرجع إلى عدم جاهزية الملاعب الكاميرونية.

مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي يشعر بالاستياء والندم حيال ذلك، بعد اعطائهم الثقة مرة ثانية للكاميرون.

شطة: "مصر قد تستضيف كأس أمم إفريقيا المقبلة بنسبة 60% بدلاً من الكاميرون" pic.twitter.com/pZKI2Dwk7H — Btolat.com (@Btolat) June 7, 2021

وأردف السوداني شطة، قائلاً: “تأجيل البطولة لم يكن له علاقة بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، هذا الكلام غير صحيح، وإلا لكانت أجريت القرعة عن بعد عبر الفيديو بدلاً من التأجيل”.

الاتحاد الأفريقي والملاعب

وأضاف شطة، ” لقد ذهب وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى دولة الكاميرون البلد المستضيف للنسخة المقبلة، إلا أنه تفاجأ بأن الملاعب غير صالحة لاستضافة المباريات حتى الآن، ولهذه الأسباب أصبحت مصر هي المرشحة الأول لاستضافة البطولة بنسبة 60%”.

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واستكمل، ” مصر وجنوب أفريقيا هما الدولتان اللتان تمتلكان القدرة حاليًا على تنظيم البطولة في موعدها، ومن الصعب تنظيمها في المغرب، مضيفًا أن مصر دائمًا هو المنقذ للاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات”.

وسبق وأن استضافت مصر نسخة كأس أمم أفريقيا 2019 بدلاً من الكاميرون، التي لم تكن ملاعبها جاهزة آنذاك لإقامة المنافسات، ويبدو أن السيناريو سيتكرر مرة أخرى في النسخة المقبلة.

تأجيل القرعة وأمم أفريقيا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي له، إن ” قرار التأجيل اتخذ لأسباب لوجستية تتعلق بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، وأنه سيتم تحديد موعد جديد لسحب القرعة في الوقت المناسب”.

وأوضح الاتحاد الأفريقي “الكاف”، أن سيواصل العمل مع شركائه في الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة بهدف جعل كأس الأمم الإفريقية بطولة ناجحة واحتفالية رائعة للكرة الإفريقية.

"مش الكورونا السبب".. تصريحات قوية من محمد عبد المنعم "شطة" عن تأجيل الاتحاد الإفريقي قرعة بطولة أمم إفريقيا 🔥🔥#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/WBcSnZ3KVK — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 6, 2021

وقد أعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق، تأجيل تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة في الأول من شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري.

وقد تأجلت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تنطلق التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في شهر سبتمبر المقبل.

🔴 رسميًا – الاتحاد الإفريقي يقرر تأجيل قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا والتي كان من المقرر إقامتها يوم 25 يونيو بسبب جائحة كورونا. pic.twitter.com/RvNR8TigOO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2021

المنتخبات العربية المشاركة

ونجح سبعة منتخبات عربية من التأهل إلى منافسات نهائيات كأس أمم أفريقيا لنسخة 2020، والتي ستستضيفها دولة الكاميرون، وهم: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، السودان، موريتانيا، جزر القمر.

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