هذا ما فعلته الشرطة السعودية بعد ضرب وسحل فتيات بلا خجل في مكان عام! (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية القبض على أطراف مشاجرة جماعية وقعت داخل أحد المجمعات التجارية في العاصمة الرياض.

ثلاثة سعوديين أطراف المشاجرة

وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان عبر (تويتر)، أن مواطنتان سعوديتان، ومواطن في العقد الثاني من العمر، من ضمن الأشخاص الذين تم ضبطهم.

شرطة منطقة الرياض: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية والموجودين المخالفين للإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/MAZ3PK7myg — الأمن العام (@security_gov) June 6, 2021

وذكر المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم ضبط أطراف المشاجرة بعد ورود بلاغ عن مشاجرة جماعية بين مرتادي أحد المجمعات بمدينة الرياض.

وأكد الرائد الكريديس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم ضبط 13 شخصًا آخرين كانوا متواجدين بموقع المشاجرة؛ لمخالفتهم الأنظمة، والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

مشاجرة فتيات

وأشار الكريديس إلى أنه تمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب الأمن العام السعودي.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولو فيديو مثير للجدل، يرصد مشاجرة جماعية بين فتيات في مكان عام في الرياض.

ويظهر بالفيديو فتاة تمسك بشعر أخرى وتسحلها على الأرض، قبل أن تتدخل ثالثة وتبدأ بضرب إحداهما.

وحاول المتواجدون في المكان من الشباب أن يفضوا الشجار دون فائدة.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة حول سلوك فتيات السعودية في عهد الانفتاح، مطالبين بمحاسبتهم حينها قبل أن يتحقق ذلك.

مشاجرة جماعية تثير السخرية

وتعتبر هذه المشاجرة هي الثانية التي تشهدها السعودية وتثير الجدل خلال أسبوع فقط، حيث تداول ناشطون سابقاً فيديو يوثق لحظة اندلاع مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالسعودية.

ويظهر بالفيديو مجموعة شباب متجمهرين حول شخصان يتشاجران، قبل أن يبدأ آخرون بالتدخل والمشاركة في الشجار الذي بقي سببه مجهولاً، ركلاً بالأرجل ولكمات.

وأثارت المشاجرة الجماعية سخرية المغردين الذين خمنوا أنها حدثت في العاصمة الرياض، وأن سببها فتاة.

مقطع متداول لمُضاربة جماعية والسبب مجهول. pic.twitter.com/7DIpm4uUg7 — WHR (@whrumor) May 31, 2021

وفي سياق آخر، شهدت السعودية ضجة بسبب حفل الرقص الفاضح الذي فجرت مقاطع مصورة له انتشرت على المواقع موجة غضب كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

وكان وسم “انفلات مشاهير السعودية” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تداول مقاطع فيديو من حفل الرقص الفاضح في السعودية، وصفه الناشطون بالخادش للحياء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في السعودية، حفلا راقصا شارك به بعض مشاهير السعودية سناب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين في مقاطع الفيديو، حضور فرق نسائية راقصة وبملابس جريئة، وسط مطالبات على السوشيال ميديا، لإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها “بالمنافية لآداب المجتمع السعودي”.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى ذلك، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

وأشار أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

القبض على ريم السويدي

وتزامناً مع هذا الأنباء، ذكرت بعض الحسابات الفنية أن السلطات القبض على الفاشينستا السعودية ريم السويدي، إلى جانب مشاهير آخرين مثل زياد المسفر​، ​سامر الخال​ و​أريج العبدالله.

وكان اسم ريم السويدي قد تصدر محركات البحث في جوجل وموقع تويتر عقب انتشار مقطع فيديو فاضح لها بمشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

وذكرت حسابات عبر (سناب شات) أن ريم السويدي هي المسؤولة عن الحفل بالكامل، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام سعودية كشفت أن الجهات المختصة تحركت على الفور وعملت على ضبط كل من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء، إلا أنه لم يتم تأكيد القبض على ريم السويدي من جهة رسمية.

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