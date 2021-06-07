صورة من قلب السعودية .. مستوطن يتوّسط (أصدقائه) السعوديين ومغرّدون: (خمسة سادسهم كلبهم)

نشر حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر، صورةً لمستوطن اسرائيلي، يتوسط مجموعة من السعوديين، في إحدى المناطق بالمملكة العربية السعودية.

وأرفق الحساب الصورةَ بسؤال: (ما رأيكم بهذه الصورة لإسرائيل مع اصدقائه السعوديين؟).

ما رأيكم بهذه الصورة لإسرائيلي 🇮🇱 مع أصدقائه السعوديين؟ 🇸🇦 pic.twitter.com/uzLE1nT336 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2021

وعلّق أحد المغردين على الصورة بقوله: (خمسة سادسهم كلبهم)، في إشارة منه الى السعوديين الخمسة الذين ظهروا في الصورة مع المستوطن.

بينما كتب مغرّد آخر: (تارك الحكومات وجاي لشعوب من خلف الحكومات ؟ وثلاث اخبار صفحتك مو صح … هذا ليس حل …هذا زيادة ضغط على الشعوب العربية افهموا …نكرهكم زبادة بهذه الاساليب … افهم المطلوب زين …حل القضية من اساسها مو تعطيني مسكنات مؤقتة. وانت بهذا تحاول توقع بيننا وبين حكوماتنا و ملف القضية).

وغرّد ثالث: (جميله جدا ..ومعبره عن روح الاخوه والترابط بين اليهود المحتلين ل فلسطين واليهود العرب فى الجزيره العربيه ..).

التطبيع بين السعودية وإسرائيل

خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بداية نيسان / ابريل 2021، صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل سيعود بـ”فائدة هائلة” على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع المملكة يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد الوزير أنه يعتقد “أن تطبيع وضعية إسرائيل في المنطقة سيحقق فائدة هائلة للمنطقة ككل”.

وتابع أن التطبيع المحتمل”سيكون مفيدا للغاية اقتصاديا ولكن أيضا اجتماعيا ومن منظور أمني”.

وخلال الاشهر القليلة الماضية، وقعت كل من الإمارات والمغرب والبحرين والسودان اتفاقيات للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وسط رفض شعبي.