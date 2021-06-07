طعن 3 رجال أمن داخل مجمع تجاري في الدمام بسبب امرأة وابنتها! (شاهد)

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على شاب بعد قيامه بالاعتداء على رجل أمن في أحد المراكز التجارية في الدمام، وطعنه 3 آخرين من رجال الأمن عندما حاولوا إيقافه.

طعن داخل مجمع تجاري في الدمام

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “سبق” المحلية، فإن الواقعة بدأت حين حضرت أم وابنتها لإحدى بوابات المجمع التجاري في الدمام، فطلب حارس الأمن منهما إبراز تطبيق ”توكلنا“ (المعني بالإجراءات الخاصة بكورونا) قبل الدخول.

واكتشف رجل الأمن أن التطبيق بحاجة إلى تحديث، فطلب من الأم وابنتها الوقوف جانبا تجنبا لتعطيل المتسوقين، وذلك إلى حين تحديث التطبيق.

ووفق الصحيفة وبعد التحديث دخلت الأم وابنتها إلى المجمع في الدمام، وبعد يومين وتحديدا السبت الماضي، وصل شاب إلى البوابة ذاتها التي دخلت منها الأم وابنتها.

وسأل عن رجل الأمن الذي قام بإيقافهما، وبعد ذلك استدرج الشاب رجل الأمن المعني وقام بالاعتداء عليه وضربه وهرب داخل المجمع.

وبعد متابعة الشاب من خلال كاميرات المراقبة في المجمع تم تحديد موقعه.

وحاول عدد من رجال الأمن إيقافه، لكنه بادر الى الاعتداء عليهم بالضرب والطعن بواسطة سكين كانت بحوزته.

وأسفر الاعتداء عن إصابة 3 من رجال الأمن، أحدهم في حالة خطيرة.

وتم نقل المصابين للمستشفى وجاري التحقيق مع المتهم.

ضرب وسحل فتيات بلا خجل في مكان عام

وفي سياق آخر وضمن أخبار الحوادث بالمملكة، ألقت الشرطة السعودية القبض على أطراف مشاجرة جماعية وقعت داخل أحد المجمعات التجارية في العاصمة الرياض.

شرطة منطقة الرياض: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية والموجودين المخالفين للإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/MAZ3PK7myg — الأمن العام (@security_gov) June 6, 2021

وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان عبر (تويتر)، أن مواطنتان سعوديتان، ومواطن في العقد الثاني من العمر، من ضمن الأشخاص الذين تم ضبطهم.

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وذكر المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم ضبط أطراف المشاجرة بعد ورود بلاغ عن مشاجرة جماعية بين مرتادي أحد المجمعات بمدينة الرياض.

وأكد الرائد الكريديس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم ضبط 13 شخصًا آخرين كانوا متواجدين بموقع المشاجرة؛ لمخالفتهم الأنظمة، والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

مشاجرة فتيات

وأشار الكريديس إلى أنه تمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب الأمن العام السعودي.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو مثير للجدل، يرصد مشاجرة جماعية بين فتيات في مكان عام في الرياض.

ويظهر بالفيديو فتاة تمسك بشعر أخرى وتسحلها على الأرض، قبل أن تتدخل ثالثة وتبدأ بضرب إحداهما.

وحاول المتواجدون في المكان من الشباب أن يفضوا الشجار دون فائدة.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة حول سلوك فتيات السعودية في عهد الانفتاح، مطالبين بمحاسبتهم حينها قبل أن يتحقق ذلك.

مشاجرة جماعية تثير السخرية

وتعتبر هذه المشاجرة هي الثانية التي تشهدها السعودية وتثير الجدل خلال أسبوع فقط، حيث تداول ناشطون سابقاً فيديو يوثق لحظة اندلاع مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالسعودية.

مقطع متداول لمُضاربة جماعية والسبب مجهول. pic.twitter.com/7DIpm4uUg7 — WHR (@whrumor) May 31, 2021

ويظهر بالفيديو مجموعة شباب متجمهرين حول شخصان يتشاجران، قبل أن يبدأ آخرون بالتدخل والمشاركة في الشجار الذي بقي سببه مجهولاً، ركلاً بالأرجل ولكمات.

وأثارت المشاجرة الجماعية سخرية المغردين الذين خمنوا أنها حدثت في العاصمة الرياض، وأن سببها فتاة.

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