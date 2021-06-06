الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل قرعة كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد، عن تأجيل قرعة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي كانت من المفترض أن تجرى في ال 25 من شهر يونيو/حزيران الجاري إلى موعد لم يحده بعد.

الاتحاد الأفريقي وكأس أمم أفريقيا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي له، إن ” قرار التأجيل اتخذ لأسباب لوجستية تتعلق بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، وأنه سيتم تحديد موعد جديد لسحب القرعة في الوقت المناسب”.

وأوضح الاتحاد الأفريقي “الكاف”، أن سيواصل العمل مع شركائه في الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة بهدف جعل كأس الأمم الإفريقية بطولة ناجحة واحتفالية رائعة للكرة الإفريقية.

جاء ذلك بناء تقدمت به اللجنة المنظمة للبطولة والحكومة في دولة الكاميرون إلى الاتحاد الأفريقي بشأن إقامة كأس أمم أفريقيا.

وقد أعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق، تأجيل تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة في الأول من شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري.

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وقد تأجلت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تنطلق التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في شهر سبتمبر المقبل.

المنتخبات العربية المتأهلة

وقد نجح سبعة منتخبات عربية من التأهل إلى منافسات نهائيات كأس أمم أفريقيا لنسخة 2020، والتي ستستضيفها دولة الكاميرون، وهم: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، السودان، موريتانيا، جزر القمر.

الجزائر وبطل نسخة 2019

وقد توج المنتخب الجزائري في النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا والتي أقيمت في مصر عام 2019، ليواصل مرحلة الدفاع عن لقبه مرة أخرى في البطولة.

بينما استطاع منتخب السودان من التأهل بعد الغياب ل 10 سنوات عن المنافسات النهائية لكأس أمم أفريقيا وكذلك منتخب جزر القمر المتأهل للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية، لتشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور الكرة العربية في تلك البطولة هذا العام.

وكذلك حضور منتخب جامبيا، مالي، زيمبابوي، غينيا الاستوائية، غينيا. كوت ديفوار، وبوركينا فاسو، فيما ودع منتخب ليبيا وكينيا وتانجو. جنوب أفريقيا. ساوتوميه منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

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