3 فتيات ضُبطن مع شاب في سيارة تسببن بصدمة لرجال الأمن بالكويت بعد كشف هويتهن

أصيب رجال الأمن في الكويت بصدمة بعد كشفهم عن هوية 3 فتيات ضبطن رفقة شاب داخل سيارة، أثناء حملة أمنية في منطقة “شاليهات الخيران”.

فتيات في سيارة شاب !!!

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن قوات الشرطة في الكويت، تمكنت من ضبط 3 فتيات رفقة أحد الشباب داخل سيارة، لكن بقيام الأمن بالكشف عن هوية الفتيات كانت المفاجأة الصادمة.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني، أن رجال مديرية أمن الأحمدي شنوا حملة في منطقة شاليهات الخيران لضبط المطلوبين والمخالفين للقوانين.

وفي أثناء انهماك المشاركين فيها بالتدقيق على الهويات، أبصروا سيارة يقودها شاب برفقته ثلاث فتيات.

وتابع المصدر أنه بالاطلاع على البطاقات المدنية للفتيات فوجئ الأمنيون بأنهن شباب ارتدوا الملابس النسائية ووضعوا شعرا مستعارا فوق رؤوسهم وطمسوا معالم وجوههم بالمكياج.

المصدر أوضح أيضا أنه بمواجهتهم اعترفوا بأن البطاقات المدنية تعود إليهم، وأنهم حرصوا على التزين.

وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الآداب، لاتخاذ ما يلزم في شأنهم على ذمة قضية التشبه بالنساء.

عامل يغدر بفنان شهير وهذا ما فعله

وفي سياق آخر كشفت صحيفة كويتية عن تعرض أحد الفنانين الشهيرين لسرقة مكتبه في الكويت من قبل أحد العاملين فيه.

وذكرت صحيفة (الراي) أنّ الممثل تقدم الى المخفر ببلاغ عن سرقة مبلغ 9 آلاف دينار من الخزانة الموجودة في مكتبه في أحد المجمعات.

واتهم شخصاً آسيوياً يعمل في المكتب نفسه بارتكاب الواقعة.

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وسجلت قضية وتوجهت الأدلة الجنائية الى المكان لرفع الآثار، فيما تتحرى المباحث عن الآسيوي الهارب بعد أخذ معلوماته من المبلغ.

ولم تكشف الصحيفة المحلية هوية الممثل، لكنها أشارت إلى أنه ينتمي إلى الجيل القديم.

(هوشة سيارات)

وفي سياق الحوادث وقبل شهر، رصدت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد الشوراع بالكويت أغرب مشاجرة بين سيارتين.

وظهر بمقطع الفيديو المتداول حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارتان إحداهما بيضاء (نصف نقل)، وأخرى (سوداء جيب)، تقومان بصدم بعضهما.

هوشة بـ السيارات في الكويت ! pic.twitter.com/x3Aw3O0b1d — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 25, 2021

ويقوم قائد السيارة البيضاء بصدم السيارة السوداء، ليرد الأخير بصدمة أولى، ثم يصدمه صدمة قوية ويهرب فوراً.

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية في حينها أن جهات الأمن ألقت القبض على قائدي السيارتين، وتبين أنهما مواطنين، وأن الحادثة حصلت في منطقة صباح الناصر، بمحافظة الفروانية في الكويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنان كانا على خلافات سابقة بينهم، وأن الحادثة تسببت بوقوع أضرار مادية فقط دون أي إصابات بشرية.

وأحيل كلا المتهمان إلى المخفر تمهيداً لتسجيل قضية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وشهدت الكويت خلال السنوات الماضية حوادث دهس كثيرة راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين، وبحسب آخر إحصائيات الإدارة العامة للمرور نشرتها صحيفة (الأنباء) الكويتية، فإن نحو 243 حادث دهس تقع سنويا في الكويت.

وينظم قانون الجزاء وقانون المرور حوادث الدهس التي تفضي إلى وفاة بعدة مواد، حيث يصنف الدهس العمد كجريمة قتل عمد تنتهي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد حسب ظروف كل دعوى.

فيما يتهم قائد المركبة بقضايا الدهس غير العمد بتهمة القتل الخطأ، أو الإهمال في حال كان الضحية قاصر وكان ولي أمره سبباً في تعرضه للدهس.

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