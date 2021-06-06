مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ “يخرج عن النص” وهذا ما قاله عن مكبرات الصوت في المساجد

في فتوى اعتبرها ناشطون خروجا عن النص ومخالفة لفتاوى مشايخ السلطة في المملكة الذين أخذوا يبررون قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد، أيد مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ استخدام مكبرات الصوت بالمساجد ورفض أي بديل لها معتبرا ذلك (بدعة).

مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ

وردا على سؤال حول حكم وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة، عوضًا عن استخدام مكبرات الصوت، قال مفتي السعودية آل الشيخ إن وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان إقامة الصلاة “بدعة محدثة”.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء

(ما حكم عمل مصباح فوق المنارة ، وذلك لبيان أن الصلاة مقامة عوضا عن السماعات؟) pic.twitter.com/4bJLpw9ZNs — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) June 6, 2021

وأضاف مفتي المملكة أن وضع مصباح على منارة المسجد، لبيان ان الصلاة قد أقيمت لا أصل له في الشرع، مؤكدًا أن ذلك من البدع.

وأوضح مفتي السعودية آل الشيخ أن من كان يحرص على أداء الصلاة في المسجد سيأتي مع الأذان أو عند سماع الإقامة على أقل تقدير.

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مؤكدًا أن على من وضع مصباح فوق منارة المسجد إزالته حتى لا يلحقه إثمه وإثم العاملين بهذه البدعة.

ورأى ناشطون أن فتوى آل الشيخ هذه قد تضره، لأنها تأخذ في سياق تلميح بالرفض لقرار السلطات بخفض صوت مكبرات الصوت في المساجد أثناء الأذان، فضلا عن منع استخدامها في الإقامة وأثناء الصلاة.

وزير الأوقاف السعودي يثير ضجة جديدة

ويشار إلى أنه أوائل يونيو الجاري أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

فيديو | وزير #الشؤون_الإسلامية لـ #الإخبارية: قصر #مكبرات_الصوت على الأذان والإقامة لما تسببه الأجهزة من أذية للناس ومن لديه رغبة في الصلاة لا يتأخر pic.twitter.com/0l9q61Pi1h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2021

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

استنكار سعودي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استكروا تبريرات الوزير السعودي، معتبرين ان هذه تأتي في إطار فتاوى السلطان التي يطلقها الوزير بين الحين والآخر.

تعميم بشأن مكبرات الصوت

والأسبوع الماضي وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

يأتي التغيير في وقت يشهد تضيقا على دور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.

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