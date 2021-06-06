سلطنة عمان تطوّر أول محطة طاقة تعتمد على الميثان الحيوي في ظفار

دعت إحدى المرافق المملوكة للدولة والمسؤولة عن خدمات الصرف الصحي في محافظة ظفار العمانية إلى تقديم مقترحات من المستثمرين لتطوير أول محطة طاقة تعتمد على الميثان الحيوي على نطاق تجاري إلى جانب مكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV).

العميل هو شركة ظفار للخدمات المتكاملة (DISC) ومقرها صلالة ، وهي كيان تم إنشاؤه حديثًا من اندماج شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (التي أشرفت على خدمات الصرف الصحي في صلالة حتى وقت قريب) ، المديرية العامة للمياه (التي كانت مسؤولة لتوزيع مياه الشرب في المحافظة) ، وشركة ظفار للطاقة (التي تولت توزيع وتوريد الكهرباء في المحافظة).

وتعمل شركة ظفار للخدمات المتكاملة الآن تحت مظلة مجموعة نماء المملوكة بالكامل للحكومة (شركة الكهرباء القابضة سابقاً) بعد إعادة الهيكلة الأخيرة لخدمات المياه والصرف الصحي في السلطنة.

بالإضافة إلى مسؤوليات توزيع المياه الصالحة للشرب والطاقة، تشرف شركة ظفار للخدمات المتكاملة (DISC) أيضًا على شبكة الصرف الصحي التي تغطي جزءًا كبيرًا من مدينة صلالة. إلى جانب توفير النفايات السائلة المعالجة لأنشطة تنسيق الحدائق والبناء ، ينتج المرفق أيضًا الأسمدة من الحمأة، والتي يتم تسويقها للمزارعين والمزارعين والمستخدمين الآخرين.

توليد الطاقة بمصنع يستخدم غاز الميثان

ونظرًا للاتجاه المتزايد الذي تشهده السلطنة للاستفادة من النفايات لتوليد الطاقة كجزء من التحول إلى الوقود الأكثر اخضرارًا، قامت شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي، مؤخرًا بدعوة المطورين المحليين والدوليين لتقديم مقترحات لإنشاء توليد الطاقة بمصنع يستخدم غاز الميثان من النفايات السائلة كمشروع طاقة،.

ومع ذلك، على عكس مشاريع الغاز الحيوي المماثلة – التجريبية والتجارية – التي يتم تطويرها وتشغيلها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء السلطنة، سيتم شراء المشروع المقترح في صلالة من خلال مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وتمت دعوة المطورين المهتمين لتقديم مقترحات بناءً على تنسيق التحويل المالي المبني والتشغيل (FDBOOT)، وهو ما يمثل المرة الأولى في عمان التي يتم فيها شراء مشروع غاز حيوي عبر مسار التسليم هذا.وفقا لــ(omanobserver)

وفقًا للعميل، سيتم تمويل المصنع وبنائه وتشغيله من قبل مقدم العطاء المختار لفترة تعاقدية محددة، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى العميل في حالة جيدة، أو مقابل ترتيب تناسبي لإعادة الشراء.

بعد ذلك، سيتم “تأجير المحطة” من قبل العميل، مع استهلاك ناتجها من الكهرباء داخليًا.

وأمام الشركات المهتمة حتى 25 يوليو 2021 لتقديم عروضها.

محطة طاقة بنظام الميثان الحيوي

سيعتمد المشروع على نظام الميثان الحيوي – وهي عملية تحول النفايات العضوية إلى غاز حيوي وأسمدة.

ويعتبر الغاز الحيوي – الذي يصبح شبه مشابه للغاز الطبيعي عند معالجته – مصدرًا ممتازًا للتدفئة وحتى لتوليد الكهرباء.

في حين أن مشروع صلالة المقترح مميز من حيث نموذج تسليم مشروع FDBOOT وإدماج مكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلا أنه يختلف عن النطاق التجاري الذي يعمل بالفعل في السلطنة.

مزون للألبان

في أكتوبر 2019، أطلقت شركة مزون للألبان – مشروع تصنيع الألبان الرائد في السلطنة – أول مصنع للغاز الحيوي في المنطقة لإنتاج الميثان الحيوي لأغراض التدفئة.

المورد المستخدم لإنتاج الميثان الحيوي هو روث البقر – يتم إنتاج حوالي 225 طنًا منه يوميًا.

تتعاون مزون للألبان حاليًا مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ، من بين كيانات أخرى، في تحديث محطة الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء في أول مشروع من نوعه “لتحويل الغاز الحيوي إلى طاقة” يتم تنفيذه على الإطلاق في السلطنة.