يحيى السنوار يهدد بتغيير شكل الشرق الأوسط إذا عادت إسرائيل للمعركة

هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بتغيير شكل الشرق الأوسط في حال عادت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي انتهت قبل أسبوعين بوقف متبادل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

يحيى السنوار: المقاومة استعملت 50% من قدراتها

وقال السنوار، إن المقاومة استعملت فقط 50% من قوتها خلال معركة سيف القدس الأخيرة، مشيراً إلى أن “شكل الشرق الأوسط سيتغير لو عادت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال السنوار خلال لقائه الكتاب والأكاديميين وأساتذة الجامعات في قطاع غزة، إن المعركة الأخيرة أثبتت أن المقاومة الفلسطينية تضم بين صفوفها عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا.

#يحيى_السنوار: دولة تمتلك كل هذه الترسانة العسكرية تبني حول نفسها من جهة قطاع #غزة جدارا عقمه 70 مترا في أعماق الأرض بسماكة مترين من الإسمنت المسلح.. أي دولة هذه؟ إنها أوهن بآلاف المرات من بيت العنكبوت pic.twitter.com/BBiUnyJhaE — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 5, 2021

وأضاف: “تفجرت المواجهة، ولو عادت المعركة مع الاحتلال، سيتغير شكل الشرق الأوسط، لقد قدرنــا الله تعالى أن (نمرمط) تل أبي ما خفي أعظم”.

وتابع: مقاومتنا المحاصرة من العدو والأقربين تستطيع أن تدك تل أبيب بـ130 صاروخا برشقة واحدة”، لافتا إلى أن “الرشقة الأخيرة بمعركة سيف القدس كان القرار أن تدك بكل صواريخها القديمة.

وتابع يحيى السنوار: “تل أبيب التي أصبحت قبلة الحكام العرب حولناها إلى ممسحة وأوقفتها المقــاومة على رجل واحدة”.

وأشار إلى أن “الهرولة العربية للتطبيع والانقسام الفلسطيني والوضع الدولي شجعت “إسرائيل” على عدوانها”.

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كما قال يحيى السنوار إن حركته لن تقبل بأقل من “انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع”.

وتابع السنوار: “هذه الانفراجة سيلمسها سكان غزة على الأصعدة الإنسانية والحياتية والمالية”.

وذكر أن استثمار “الجوانب المختلفة للنصر (الذي أحرزته المقاومة على الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة الشهر الماضي)، ستكون على مستويين مرحلي، واستراتيجي”.

وأوضح السنوار أن شكل الاستثمار على المستوى المرحلي، يتمثّل بوجود “فرصة كبيرة جدا للتخفيف عن سكان غزة وإعادة الإعمار وإنعاش الحياة الاقتصادية”.

واستكمل يحيى السنوار: “لن نضع عراقيل أمام إعمار غزة، ولن نأخذ من أموال الإعمار لصالح المقاومة، وسنكون حريصين على تسهيل مهام الإعمار وإنعاش الاقتصاد”.

قائد حماس في غزة يحيى السنوار : لقد مرمطنا تل أبيب وأن ما خفي أعظم pic.twitter.com/ZUG8rn3Lo8 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) June 5, 2021

صفقة تبادل للأسرى

وفي وقت سابق، ذكر تقرير صحفي إسرائيلي، أن الاتصالات بشأن تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”؛ “لم تتوقف”.

وأشار إلى أن هناك “خوفا طبيعيا” من قِبل الأطراف المعنية بالمفاوضات، من احتمال تغيير الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي يؤخّر المفاوضات.

ونقل موقع “واللا” عن مصدر أمني، لم يورد اسمه، القول، إن المحادثات مع حماس، بوساطة مصرية، بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق تبادل أسرى؛ “لم تتوقف”، لكنها تأخرت بسبب الوضع السياسي في إسرائيل والتغيير المحتمل للحكومة.

وقال المصدر إن “المفاوضات بشأن التهدئة والأسرى والمفقودين لدى حماس بوساطة مصرية، تتأخر بسبب الوضع السياسيّ في إسرائيل، لكنها لم تتوقف”.

وأضاف: “هذا خوف طبيعي من قِبل الأطراف، من تغيير الحكومة في إسرائيل، وبالتالي نحن ننتظر”.

ولفت المصدر إلى أن مصر تمثل محورًا مهمًا في المفاوضات، موضحا أنها تتفهم الموقف الإسرائيليّ جيدًا؛ التقدم في قضية تبادل الأسرى كشرط لأي تقدم في الاتصالات في عملية التسوية وإعادة إعمار قطاع غزة المحاصَر.

وذكر أن مصر كانت أكثر من راغبة في المساعدة في المفاوضات، وكثّفت محاولات التأثير على قيادة حماس، على عكس ما كان سابقا.

وأشار إلى ضرورة الالتفات إلى أن “هناك جهات فاعلة دولية أخرى تشارك في ذلك المسعى… (من بينها) الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأضاف المصدر أنه خلافا لتصريحات وتلميحات كبار قياديي حماس، بشأن الإفراج عن 1111 أسيرا، في صفقة مقبلة؛ فإنه “لا تغييرَ في الموقف الإسرائيلي، ولا نية لإطلاق سراح قاتلي إسرائيليين من السجون الإسرائيلية”.

وشدد على أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ملتزم بهذه السياسة ويصر عليها طوال المفاوضات.

يأتي ذلك، بعد ما ذكر المراسل العسكري لموقع “معاريف”، طال ليف رام، في وقت سابق، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن احتمال التصعيد في قطاع غزّة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل أسرى.

وقلّلت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة من التقارير التي أشارت إلى تقدّم في صفقة تبادل الأسرى، بوساطة مصريّة، خلال الأسبوعين الأخيرين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها “توجد تصريحات، تسريبات مُوجّهة ووفود مختلفة، لكن الصحيح أنّه لا يوجد تقدّم في هذه المرحلة. الفجوات لا تزال كبيرة، واحتمالات التقدّم منخفضة جدًا”.

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