فتاة سعودية لم تحتمل مصافحة الفنان محمد عبده لها .. وهذا ما حدث!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان السعودي محمد عبده، يرصد موقفاً غريباً تعرض له في كواليس حفله الذي أحياه أمس الجمعة في الرياض.

صراخ هستيري بسبب (أبو نورة)

ويظهر محمد عبده بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يسير في طريقه إلى المسرح، فيستوقفه صراخ فتاة تقول: (أبو نورة السلام عليكم، تكفى سلم علي يا أبو نورة).

فما كان من محمد عبده إلا أن اقترب منها وصافحها، ما جعلها تصرخ بطريقة هسيترية تعبيراً عن فرحتها برد فعل الفنان السعودي.

وتباينت ردود فعل المغردين حول تصرف الفتاة، فبعضهم رأى أنها محظوظة ومافعلته طبيعي، بينما قال آخرون إنها بالغت، وأشاروا إلى أن تصرفها يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

مغردون ينتقدون

وجاء في التعليقات: (يا مثبت العقل والدين الله لا يبلانا قلة حياء).

يا مثبت العقل والدين الله لا يبلانا قلة حياء https://t.co/YEP6zw8c96 — فواز (@f_z_96) June 5, 2021

وعلق آخر: (يا أخي الاندفاع الزايد هبالة).

ياخي الاندفاع الزايد هباله https://t.co/2c4yNPcdzr — لا إكتراثي (@porn1390) June 5, 2021

وسخرت ناشطة في تعقيبها على تصرف الفتاة وكتبت: (مبسوطة عشان سلمت على محمدعبده العقل نعمة الله لاتبلانا).

مبسوطه عشان سلمت على محمدعبده العقل نعمه الله لاتبلانا https://t.co/qtwhIRXsom — maryumih (@Mariamx_r) June 5, 2021

ووصف آخر تصرف الفتاة بـ(الرخص)، وكتب: (هذا رُخص ولا مو رُخص !! لا والله إلا قمّة الرُخص).

هذا رُحْص ولا مو رُحْص !! لا والله إلا قمّة الرُحْص https://t.co/OnY2jSBR2m — ابراهيم " ابن لذاك الفهد " (@hartofSteel10) June 5, 2021

وهاجم آخر الفتاة ومحمد عبده: (بعيد عن كونها تصافح رجل اجنبي وهذي ردة فعلها بالخبال ذا، لكن من ذا وش قدم في حياته و وش يجسد مجرد شخص يوقف ويوزع اهات يتم تعظيمه والصياح للمس يده، والله هذا العالم فيه من الاختلال الشيء العظيم).

بعيد عن كونها تصافح رجل اجنبي وهذي ردة فعلها بالخبال ذا، لكن من ذا وش قدم في حياته و وش يجسد مجرد شخص يوقف ويوزع اهات يتم تعظيمه والصياح للمس يده، والله هذا العالم فيه من الاختلال الشيء العظيم https://t.co/BI18XZNVZW — ظلام (@1Eixx) June 5, 2021

واسترجع آخر مواقف أخرى حدثت في حفلات الرياض وكتب: (امس وحده تبكي عشان خالتها مع اصالة وماجد والحين وحده تصارخ عشان سلمت على ابو نورة ، جيل لايردعهم لا دين ولا خوف).

امس وحده تبكي عشان خالتها مع اصالة وماجد والحين وحده تصارخ عشان سلمت على ابو نورة ، جيل لايردعهم لا دين ولا خوف https://t.co/q83qI9Tj5q — Abdulaziz (@azooztotti7) June 5, 2021

(أصالة أحبك)

وفي سياق آخر، حسابات فنية عبر (تويتر) فيديو تم تصويره خلال حفل المطربة السورية أصالة بنفس المكان.

ووثق الفيديو موقفاً مفاجئاً من أحد المعجبين بأصالة التي كانت تسير على المسرح، وفوجئت بشاب ينادي عليها من وسط الجمهور الحاضر للحفل ويقول لها (أصالة.. أحبك).

وتجاوبت أصالة معه بشكل غير متوقع وقالت : (احلف)، ليرد عليها المعجب بالقول (والله أحبك)، وكررت أصالة طلبها بأن يقسم المعجب على ذلك، ليرد مرة أخرى عليها (والله أحبك) وسط ضحكات الجمهور.

فيديو لطيف لأحد معجبين أصالة في حفل الرياض🥺💜 pic.twitter.com/nPNb6Okidg — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 4, 2021

وفاة محمد عبده

هذا وقد تصدر اسم محمد عبده قبل يومين منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح (تريند) بسبب تداول خبر حزين.

وتضاربت حينها الأنباء التي تتحدث عن صحة محمد عبده، ما أثار قلق محبيه في الخليج والعالم العربي.

وتصدر وسم (وفاة محمد عبده) موقع (تويتر)، بعد انتشار شائعة تتحدث عن وفاة الفنان السعودي، ووصل عدد التغريدات خلاله لأكثر من 15 ألف تغريدة.

#وفاة_محمد_عبده اللهم ارحم اخي واجعله امن مطمئن في قبره🙏🏻 لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير♥️ pic.twitter.com/itbKSSe5lh — اللهم ارحم عبدك سلطان💔 (@sdga_su) June 2, 2021

لكن مصادر إعلامية فنية نفت الخبر حينها وأكدت أن محمد عبده بخير وبصحة جيدة، وذكرت مصادر مقربة من الفنان أنه يتواجد في منزله ومع عائلته.

ونوهت المصادر التي نقلت عنها مجلة (سيدتي) أن الفنان يتمتع بصحة جيدة وأنه سعيد بالأصداء التي حصلت عليها أغنيته الجديدة (مستعجلة) التي طرحها قبل أيام من انتشار شائعة وفاته.

عودة الحفلات الغنائية في الرياض

وكان الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن عودة حفلات الرياض الغنائية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات السعوديين والعرب.

وانطلقت أولى الحفلات أول أمس الخميس، بمشاركة الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري، فيما أقيمت الحفلة الثانية أمس الجمعة في الرياض، وأحياها الفنان محمد عبده.

وأكدت الهيئة في بيان أن دخول هذه الحفلات التي تنظمها شركة (روتانا) سيكون مقتصرًا على المحصّنين مع ضرورة وجود تطبيق (توكلنا) الذي يقوم بإدارة التصاريح الإلكترونية، من خلال تخصيص (4) ساعات في الأسبوع الواحد لكل فرد للقيام بمهامه التموينية في الوقت الذي يرغب فيه، وذلك في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما تم تخصيص تطبيق (فن بوكس) للأشخاص الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من أخذ اللقاح، ليتمكنوا من خلاله من متابعة الحفلة ببث مباشر.

وأعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ عن عودة الفعاليات وفق البروتوكولات التي وضعتها هيئة الترفيه في دليل خاص بذلك.

ودعت الهيئة منظمي الفعاليات والزوار للالتزام بالتعليمات بما يضمن سلامة الجميع، وألا تزيد نسبة الحضور عن 40% في الفعاليات المفتوحة، وللعوائل الجلوس سويًا مع تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الحضور بمسافة متر على الأقل.

وتأتي عودة الحفلات بعد انتظار طويل من قبل الجمهور، ومن المقرر أن تبدأ الحفلات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.