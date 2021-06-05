المفكر عبدالله النفيسي يحذر قادة المقاومة من “نبرة الإفراط بالثقة والتحدّي العلني”

وجه المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، انتقادات للمقاومة الفلسطينية وخطاباتها الأخيرة بعد الانتصار الذي حققته بحرب غزة الأخيرة ضد الاحتلال الاسرائيلي، محذرا مما وصفه بـ(نبرة الإفراط في الثقة).

ماذا كتب عبدالله النفيسي

وقال الدكتور عبدالله النفيسي في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، إنه يؤكد على تقديره ومحبته لكل أفراد المقاومة الفلسطينية بشتى راياتهم ومسمياتهم.

مع التأكيد على تقديري ومحبّتي لكل أفراد المقاومة الفلسطينية بشتّى راياتهم ومسمّياتهم إِلَّا أنني أود أن أُحذّر من نبرة الإفراط بالثقة والتحدّي العلني التي تظهر من تصريحات بعض قادة المقاومة حفظهم الله ونصرهم . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 5, 2021

إِلا أنه وفي إشارة لتصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار الأخيرة، تابع النفيسي في تغريدته أنه يحذر المقاومة من (نبرة الإفراط بالثقة والتحدّي العلني التي تظهر من تصريحات بعض قادة المقاومة حفظهم الله ونصرهم) حسب قوله.

تغريدة المفكر الكويتي البارز عبدالله النفيسي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، رصدت “وطن” العديد منها.

وقال محمد الأسطل رداً على النفيسي :” اظن هذا ليس افرط بالثقة بقدر ما هو يقين بالله…ولو تلاحظ دكتورنا الحبيب انا القيادة بشكل عام دائما ما تنسب الفضل لله نحن بنعرف اننا كقدرة قتالية ميدانية ضعفاء امام هذا الكيان لكننا معنا الله وهذا سر قوتنا..وربنا وصف عباده في سورة الاسراء اولي بأس اي الشجاعة ولم يقول اولى قوة “.

اظن هذا ليس افرط بالثقة بقدر ما هو يقين بالله…ولو تلاحظ دكتورنا الحبيب انا القيادة بشكل عام دائما ما تنسب الفضل لله نحن بنعرف اننا كقدرة قتالية ميدانية ضعفاء امام هذا الكيان لكننا معنا الله وهذا سر قوتنا..وربنا وصف عباده في سورة الاسراء اولي بأس اي الشجاعة ولم يقول اولى قوة.. — محمد الأسطل (@Mohammed_astall) June 5, 2021

والله الخيبه منهم جميعاً هم الذين ضيعوا فلسطين بشعارات ايرانيه واخونجيه — ابو عبدالله Bk (@almabrook11) June 5, 2021

فيما توالت ردود الفعل على تغريدة النفيسي..

لم ارى أو أسمع ايا من قادة العدو يتحدث عن قدراتهم أو عن مخططاتهم التي يجرونها سرا لإسقاط المقاومه. كل ما سمعناه من وسائل إعلام ودول عربيه هو عن مدى الدعم لإعادة الإعمار. وكأن هاذا من خطة العدو لاشعارنا بالأمان بالحرب خدعه ويجب أن نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان. — Hak (@Hakmehx) June 5, 2021

امامهم خيارين لا ثالث لهما أما المقاومه والاستبسال او النوم العميق ورفع الرايه البيضاء كما يفعل اخوانهم العربان

الحرب قاتل ومقتول ومعنويات اهل غزه تبشر بالخير

نحن نعلم ان الصهاينه مسلحين بتقنيه عاليه. وقد فشلت منظوماتهم بصدالصواريخ عن بيوتهم ونطالبهم بالمزيد

ارمي سعد فداك امي و — قلم صريح (@0GfyK6S90LQsUIA) June 5, 2021

ويشار إلى أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، هدد بتغيير شكل الشرق الأوسط في حال عادت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي انتهت قبل أسبوعين بوقف متبادل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال السنوار، إن المقاومة استعملت فقط 50% من قوتها خلال معركة سيف القدس الأخيرة، مشيراً إلى أن “شكل الشرق الأوسط سيتغير لو عادت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

#يحيى_السنوار: دولة تمتلك كل هذه الترسانة العسكرية تبني حول نفسها من جهة قطاع #غزة جدارا عقمه 70 مترا في أعماق الأرض بسماكة مترين من الإسمنت المسلح.. أي دولة هذه؟ إنها أوهن بآلاف المرات من بيت العنكبوت pic.twitter.com/BBiUnyJhaE — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 5, 2021

وتابع خلال لقائه الكتاب والأكاديميين وأساتذة الجامعات في قطاع غزة، إن المعركة الأخيرة أثبتت أن المقاومة الفلسطينية تضم بين صفوفها عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا.

وأوضح: “تفجرت المواجهة، ولو عادت المعركة مع الاحتلال، سيتغير شكل الشرق الأوسط، لقد قدرنــا الله تعالى أن (نمرمط) تل أبي ما خفي أعظم”.

وتابع: مقاومتنا المحاصرة من العدو والأقربين تستطيع أن تدك تل أبيب بـ130 صاروخا برشقة واحدة”، لافتا إلى أن “الرشقة الأخيرة بمعركة سيف القدس كان القرار أن تدك بكل صواريخها القديمة.

واستطرد يحيى السنوار: “تل أبيب التي أصبحت قبلة الحكام العرب حولناها إلى ممسحة وأوقفتها المقــاومة على رجل واحدة”.

وأشار إلى أن “الهرولة العربية للتطبيع والانقسام الفلسطيني والوضع الدولي شجعت “إسرائيل” على عدوانها”.

كما قال يحيى السنوار إن حركته لن تقبل بأقل من “انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع”.

وتابع السنوار: “هذه الانفراجة سيلمسها سكان غزة على الأصعدة الإنسانية والحياتية والمالية”.

وذكر أن استثمار “الجوانب المختلفة للنصر (الذي أحرزته المقاومة على الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة الشهر الماضي)، ستكون على مستويين مرحلي، واستراتيجي”.

وأوضح السنوار أن شكل الاستثمار على المستوى المرحلي، يتمثّل بوجود “فرصة كبيرة جدا للتخفيف عن سكان غزة وإعادة الإعمار وإنعاش الحياة الاقتصادية”.

واستكمل يحيى السنوار: “لن نضع عراقيل أمام إعمار غزة، ولن نأخذ من أموال الإعمار لصالح المقاومة، وسنكون حريصين على تسهيل مهام الإعمار وإنعاش الاقتصاد”.

قائد حماس في غزة يحيى السنوار : لقد مرمطنا تل أبيب وأن ما خفي أعظم pic.twitter.com/ZUG8rn3Lo8 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) June 5, 2021

صفقة تبادل للأسرى

وفي وقت سابق، ذكر تقرير صحفي إسرائيلي، أن الاتصالات بشأن تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”؛ “لم تتوقف”.

وأشار إلى أن هناك “خوفا طبيعيا” من قِبل الأطراف المعنية بالمفاوضات، من احتمال تغيير الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي يؤخّر المفاوضات.

ونقل موقع “واللا” عن مصدر أمني، لم يورد اسمه، القول، إن المحادثات مع حماس، بوساطة مصرية، بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق تبادل أسرى؛ “لم تتوقف”، لكنها تأخرت بسبب الوضع السياسي في إسرائيل والتغيير المحتمل للحكومة.

وقال المصدر إن “المفاوضات بشأن التهدئة والأسرى والمفقودين لدى حماس بوساطة مصرية، تتأخر بسبب الوضع السياسيّ في إسرائيل، لكنها لم تتوقف”.

وأضاف: “هذا خوف طبيعي من قِبل الأطراف، من تغيير الحكومة في إسرائيل، وبالتالي نحن ننتظر”.

ولفت المصدر إلى أن مصر تمثل محورًا مهمًا في المفاوضات، موضحا أنها تتفهم الموقف الإسرائيليّ جيدًا؛ التقدم في قضية تبادل الأسرى كشرط لأي تقدم في الاتصالات في عملية التسوية وإعادة إعمار قطاع غزة المحاصَر.

وذكر أن مصر كانت أكثر من راغبة في المساعدة في المفاوضات، وكثّفت محاولات التأثير على قيادة حماس، على عكس ما كان سابقا.

وأشار إلى ضرورة الالتفات إلى أن “هناك جهات فاعلة دولية أخرى تشارك في ذلك المسعى… (من بينها) الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأضاف المصدر أنه خلافا لتصريحات وتلميحات كبار قياديي حماس، بشأن الإفراج عن 1111 أسيرا، في صفقة مقبلة؛ فإنه “لا تغييرَ في الموقف الإسرائيلي، ولا نية لإطلاق سراح قاتلي إسرائيليين من السجون الإسرائيلية”.

وشدد على أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ملتزم بهذه السياسة ويصر عليها طوال المفاوضات.

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