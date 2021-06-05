سلطنة عمان تعلن حظر دخول المسافرين من هذه الدول بدءاً من اليوم

أعلنت سلطنة عمان حظر دخول المسافرين من تايلاند وماليزيا وفيتنام اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 حزيران/يونيو/2021، وحتى إشعارٍ آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، أنه لن يسمح بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر.

وحثّت اللجنة العليا، المواطنين، على عدم زيارة هذه الدول خلال هذه الفترة.بحسب (omanobserver)

وأكدت اللجنة العليا أن هذه القرارات تهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف من أثر هذا الوباء على القطاع الخاص وتحفيز نموه بما لا يتعارض مع الالتزام بضوابط حماية المجتمع المحلي من الوباء.

كما قررت اللجنة تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، السودان، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، سيراليون، جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، المملكة المتحدة، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش وجمهورية الفلبين.

سلطنة عمان .. مليون وربع مليون جرعة لقاح

قبل يومين، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أنه ستصل إلى سلطنة عمان خلال شهر يونيو الحالي حوالي مليون وربع مليون جرعة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتسعى الوزارة – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19” والذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة أي ما يعادل 70% من السكان، والتي سوف تُنفّذ على مراحل بحسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد الفيروس.

وقال مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بالوزارة، بدر بن سيف الرواحي، إن الوزارة وضعت خطة تنفيذية للتحصين لشهر يونيو الجاري تتضمّن تطعيم عدد من الفئات، وهم طلبة الدبلوم العام والعاملون الصحيون في القطاع الخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مسبقًا، إضافة إلى مقدمي الخدمات الأساسية وموظفي الجهات العسكرية والمدنية، حيث ستبدأ عملية تطعيمهم الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى سيتم توسيع الفئات لتشمل البالغين من عمر 45 سنة وما فوق خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، كما سيتم تحصين جميع مَن تلقوا الجرعة الأولى بالجرعة الثانية ممن استكملوا 10 أسابيع .

وأكد الرواحي فاعلية ومأمونية اللقاحات في السلطنة التى جاء اختيارها بناء على أسس علمية وبعد ترخيصها من الهيئات التنظيمية المعتمدة في بلد المنشأ والمنظمات الدولية.

وكان التلفزيون الرسمي بسلطنة عمان اعلن إن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، وقررت تخفيف قيود أخرى متعلقة بالجائحة.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصل للصلوات الخمس فقط، وسيسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وكانت سلطنة عمان قد أنهت الشهر الماضي حظر تجول ليلي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدء تحصين الفئات المستهدفة الجديدة في سلطنة عمان

وتبدأ وزارة الصحة في سلطنة عمان المرحلة الأولى من التطعيم الشامل اعتبارًا من الأحد، والتي ستغطي الفئات المستهدفة الجديدة.

وشملت الفئات المستهدفة الجديدة حجاج بيت الله الحرام، وجميع مواطني محافظة مسندم، وجميع الأشخاص فوق سن 45 عامًا، والعاملين الصحيين (بما في ذلك المستشفيات والعيادات الخاصة)، وجميع موظفي الحكومة، وشرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة وطلاب الدبلوم العالي والمشرفون عليهم والعاملون في النفط والغاز والمطارات.

في غضون ذلك ، قامت (الصحة) بتفعيل خط المساعدة لمركز التحصين رقم 1144 لمدينة مسقط ، والذي سيعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت ، بين الساعة 8 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.

ودحضت وزارة الصحة التقارير التي تفيد بأن الشركات التي يقل عدد سكانها عن 60 شخصًا لن تتلقى اللقاحات.

وطمأنت (الصحة) جميع الشركات بأنه سيتم صرف مستحقاتها من الجرعات للمؤسسات الصحية المرخصة التي تعاقدت معها لتنفيذ عملية التطعيم.

وتتم عملية اختيار اللقاحات في السلطنة على أساس علمي بعد الحصول على ترخيص من الهيئات التنظيمية المعتمدة في بلد المنشأ والمنظمات الدولية الأخرى.

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