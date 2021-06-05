رابطة “البريميرليغ” تختار أفضل لاعب ومدرب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” اليوم السبت عن اختيارها المدافع البرتغالي روبن دياز اللاعب في صفوف فريق مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الموسم المنصرم 2020-2021.

جائزة أفضل لاعب

وقد تفوق اللاعب دياز على منافسيه المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كلاً من، النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين قائد فريق مانشتسر سيتي، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط الوسط في فريق مانشستر يونايتد.

👏 Congratulations to all of the 2020/21 winners 👏#PLAwardshttps://t.co/dsnzFr6pR7 — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

وكذلك اللاعب جاك جرايليش في صفوف فريق أستون فيلا، ومهاجم فريق توتنهام الإنجليزي هاري كين، ومواطنه ماسون مونت لاعب خط الوسط في فريق تشيلسي، واللاعب التشيكي توماس سوتشيك لاعب خط الوسط في فريق وست هام يونايتد.

نتائج المدافع دياز مع مانشستر سيتي

وقد لعب المدافع روبن دياز الدور المهم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بفضل أدائه الدفاعي والهجومي مع الفريق السماوي خلال الموسم المنصرم.

وتوج المدرب غوارديولا جائزة أفضل مدرب في دوري الإنجليزي “البريميرليج” عن الموسم 2020-2021، حيث ساهم مع الفريق من التتويج باللقب.

وسبق وأن توج قائد فريق مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين، قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” عن موسم 2020-2019.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 74 نقطة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

اقرأ المزيد: نجم أتلتيكو مدريد يستفز هازارد .. شاهد كيف رد عليه؟!

وجاء ليستر سيتي في خامس الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 65 نقطة.

أما في المركز السابع آتى فريق توتنهام برصيد 62 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أرسنال برصيد 61 نقطة.

واحتل في المركزين التاسع والعاشر فريق ليدز يونايتد وإيفرتون المتساويين بنفس النقاط برصيد 59 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

Big congratulations to the winner of the Barclays Manager of the Season, this 2020/21 @PremierLeague season: @ManCity’s Pep Guardiola 👏👏👏 pic.twitter.com/YH2maE3oQz — Barclays Football (@BarclaysFooty) June 5, 2021

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك