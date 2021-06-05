أنباء عن وفاة 13 سعودياً في مستشفى المدينة العام بسبب انقطاع الاوكسجين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول أنباء عن وفاة 13 شخصا داخل مستشفى المدينة العام بالمملكة بسبب انقطاع الأوكسجين، وسط تكتم شديد من السلطات على الأمر.

مستشفى المدينة العام

وأكد نشطاء عبر وسم (#مستشفى_المدينة_العام) الذي لقى تفاعلا واسعا بين السعوديين، أن كارثة حدثت الأسبوع قبل الماضي في مستشفى المدينة بانقطاع الأوكسجين ما تسبب في وفاة 13 مريض.

ماحصل كان في الثالث عشر من شهر شوال وتحديدا الثلاثاء انقطع الاكسجين مماتسبب في وفاة 13 مريض وعدم الافصاح عنهم رحمهم الله وتستر شديد حتى لايتم المحاسبه #مستشفي_المدينه_العام pic.twitter.com/VAXBdW5m4X — أروى عبدالعزيز (@hejaz21) June 5, 2021

ولم يتم الإفصاح عن أسماء المتوفين وسط تكتيم شديد من السلطات، حتى لا يتم محاسبة أحد ولا تحدث فضيحة جديدة للنظام السعودي ومحمد بن سلمان.

#مستشفي_المدينة_العام الموضوع فيه استهانة واستصغار بالارواح 💔💔اتمنى مايمر مرور الكرام pic.twitter.com/Jhdi4z59FR — Gorgeous (@la00as) June 5, 2021

وكتب المعارض السعودي البارز عبدالله الغامدي في تغريدة له معلقا على الأمر ما نصه:(تكتم شديد على وفاة ١٣ شخص في مستشفى المدينة العام بسبب انقطاع الأكسجين.)

تكتم شديد على وفاة ١٣ شخص في مستشفى المدينة العام بسبب انقطاع الأكسجين. هل هناك قاع أسفل من هذا؟

المليارات على الترفيه والمرضى يموتون بسبب انقطاع الأكسجين! — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) June 5, 2021

وتابع مهاجما السلطات:(هل هناك قاع أسفل من هذا؟ المليارات على الترفيه والمرضى يموتون بسبب انقطاع الأكسجين!)

ويوم 26 مايو الماضي تحديدا نقلت صحيفة (المدينة) السعودية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، حدوث خلل في لوحة توزيع الأكسجين بمستشفى المدينة العام.

انبح صوته عن فساد الصحة من مستشفيات واطقم طبية والادوية والموازنات والرواتب والبدلات الي على غير سنع #مستشفي_المدينه_العام pic.twitter.com/3xXOTUX3ZL — سَـطام (@satam_77_) June 5, 2021

وتم على أثره نقل عدد من الحالات للمستشفيات الأخرى منها مستشفى الملك فهد ومستشفى الحرس.

وذكر المصدر أنها ليست المرة الأولى التي تتعطل بها أجهزة الاكسجين بالمستشفى.

مستشفى تم افتتاحها منذ عامين فقطط

انقطع عنها الاكسجين ثم اصبحت حالات المرضى حرجة ومنهم من توفى

من المسؤول عن هذي الكارثة ؟؟ ولماذا لم يحاسبو

ولله الي حصل مايرضي لا ملكنا ولا ولي عهده حفظهم الله وسيتم محاسبة المسؤول بإذن الله

#مستشفي_المدينة_العام pic.twitter.com/y6HSHuMDEW — مستر دي اكس|Mr.Dx (@mrdx2030) June 4, 2021

وزارة الصحة توضح

من جانبها أكدت صحة المدينة في توضيح صحفي وقتها حدوث خلل في لوحة توزيع الأكسجين بمستشفى المدينة المنورة، تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر.

وباشرت غرفة القيادة والتحكم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة.

#مستشفي_المدينة_العام

بقولها وامري لله سبحانه واقسم على ذلك

اوكلت الامانه لغير أهلها اقولها بكل ماتعنيه هذي الجملة #كورونا كشفت الأقنعة #صحة_المدينة — أحمد بن سلمان السهلي (@AhmadAlsehli) May 30, 2021

وزعمت صحة المدينة حينها أنه تم نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة المنورة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وأنهم بصحة جيدة، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنومين بالمستشفى ، مشيرة الى ان الفرق الفنية باشرت اصلاح الخلل ومعرفة أسبابه.

#مستشفي_المدينه_العام

كثرة الاخطاء الطبية في المستشفيات

وياليت يعاقبون حتى !

كثير اعرفهم ماتوا باخطاء طبية

فيه استهانة بالموضوع مافي اهتمام بالمرضى مافيه فايده ابداً صرنا نمرض نخاف ندخل المستشفيات يزيدونا فوق العلة علتين اتمنى من سيدي ولي العهد و الملك سلمان ان ينتبهو لهاذا — ♕هيـام♕ (@_ril_x6) June 5, 2021

كما وجه الكاتب السعودي عبدالمحسن البدراني، رئيس تحرير صحيفة (حديث المدينة) انتقادات حادة للمسؤولين وقال في مقال له إن ما حدث في المستشفى العام بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي أمر مؤلم وصادم ولكن غير مفاجئ، بل هو نتيجة طبيعية متوقعة للضعف والإهمال وسوء الرقابة والدمدمة والطبطبة في صحة المدينة

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وتابع البدراني في مقاله الذي نشره بتاريخ 2 يونيو الحالي أن كل شي يتغير وجميل بالمدينة المنورة إلا صحتها.

وتابع:(وكلما تعلقنا بأمل أن ينصلح الحال جاءتنا طامة أخرى، وكأن صحة المدينة «تقرأ» على الوزراء والمسؤولين، فقد تعاقب الكثير على الوزارة وعلّة صحة المدينة باقية وصامدة)

وأضاف الكاتب السعودي أن المستشفى العام الجديد عبثت به الأيادي ولم يكمل عامين من افتتاحه حتى تم إقفال بعض أقسامة بسبب العلّة في كل «أوردته» الناقلة للأكسجين ومازال التشخيص جارٍ والمسؤولية مُعلّقة بشأنه!

واستطرد:(وأمام ذلك يتّسع السؤال وتمتد علامة الاستفهام لمسافات بعيدة دون نقطة تُنهي زحفها وجريانها، وتُقدم لنا الجواب الذي يروي ظمأ الكل بدءا من مواطن يسأل وانتهاء بمريض ينتظر سريرا وآخر ينادينا بصرخة وجع)

وأكمل الكاتب:(أسئلة دخلت دائرة الحيّرة عن مستشفيات المدينة المنورة التي حيّرتنا بلافتات عجزها ما بين مًغلقة جبريا وأخرى تحفظيا وثالثة أوصدت أبوابها بأمر الصيانة ورابعة غيّرت من نهجها العلاجي واكتفت بكورونا ومرضاها)

وتساءل البدراني:(وينك معاليكم؟! ..دور العلاج بالمدينة ترهّلت وباتت لا تستطيع حمل مشرط لتداوى أوجاع المرضى، الطوارئ مزدحمة وطوابير متراصة وأسرة غائبة وطاقة استيعابية خجولة وانتظار يتجاوز الساعات. ومع هذه الصورة المتشابكة يبقى تشخيص أمراض صحة المدينة أمرا صعبا يُعجز الخبراء والعارفين)

وشدد على أن إدارات مستشفيات المدينة باتت (كلعبة الكراسي الموسيقية، الكلّ يركض لا ليسبق ويلحق بمكان بل يركض ليهرب من المسؤولية والمكان. مدير ومن بعده مدير والمعاناة هي المعاناة بلا مشهد أخير)

وتابع تساؤلاته وانتقاده للسلطات الصحية:(وينك معاليكم؟! إلا يوجد علاج للارتقاء بالقطاع الصحي في المدينة الذي عانى لسنوات من غياب الحلّ، فالأنصار مغلق والميقات يشاركه الإغلاق و»المدينة العام» لحق بهما مؤخرا في مشهد تكافلي يزيد من هوة المعاناة المتسعة)

والحل لهذه الأزمة ـ من وجهة نظر البدراني ـ هو (بوضع استراتيجية تطويرية جديدة للقطاع الصحي بالمدينة تبدأ من النقطة صفر وتنتهي بالنقطة عشرة أفضل مائة مرة من ترميم وتسكين وتخدير ومعالجة للقطاع المعبوث به.)

وتسبب الحادث بموجة غضب واسعة بين السعوديين، وغرد ناشط باسم زياد:(مستشفيات الحكومة سيئة وأخطاء طبية أنا والدتي توفت قدامي بسبب خطاء طبي في مستشفى الملك سلمان حسبي الله ونعم الوكيل.)

مستشفيات الحكومه سيئه واخطاء طبيه انا والدتي توفت قدامي بسبب خطاء طبي في #مستشفى_الملك_سلمان حسبي الله ونعم الوكيل #مستشفي_المدينه_العام مافيها دكاتره فاهمين ولافيها اي اهتمام وعذرهم كورونا عزل في عزل ولا اي طب عندنا فشل @tfrabiah وزير حق اعلام وكاميرات وكلام pic.twitter.com/AIWQdADi88 — زياد (@zyadmlk) June 5, 2021

وتابع:(مستشفى المدينة العام ما فيها دكاترة فاهمين ولا فيها أي اهتمام وعذرهم كورونا عزل في عزل ولا اي طب عندنا فشل.. وزير حق اعلام وكاميرات وكلام)

بينما كتب خالد العويدي:( إلى الآن ماني مصدق ان الكلام هذا يحصل في إحدى المستشفيات الحكومية رغم الصرف الحكومي على هذا القطاع خلال السنين الماضية. أكبر ميزانية كانت من أجل تطوير وتأهيل هذة المستشفيات وكوادرها الصحية ولكن ماحصل يعتبر إهمال من الجميع من الوزير إلى صحة المدينة المنورة)

#مستشفي_المدينة_العام إلى الآن ماني مصدق ان الكلام هذا يحصل في إحدى المستشفيات الحكومية رغم الصرف الحكومي على هذا القطاع خلال السنتين الماضية أكبر ميزانية كانت من أجل تطوير وتأهيل هذة المستشفيات وكوادرها الصحية ولكن ماحصل يعتبر إهمال من الجميع من الوزير إلى صحة المدينة المنورة pic.twitter.com/fcSpiLVihX — خالد العويدي (@wrd000000002) June 5, 2021

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