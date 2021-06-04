“شاهد” منتخب الجزائر يتوشح بالكوفية السمراء تضامنًا مع فلسطين

تزين لاعبو منتخب الجزائر بأوشحة الكوفية الفلسطينية وبألوان العلمين الجزائري والفلسطيني على أكتافهم، تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين قبيل إنطلاق المباراة الودية أمام منافسه منتخب موريتانيا ، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري برباعية مقابل هدف وحيد.

أهداف منتخب الجزائر

وتفوق المنتخب الجزائري “الخضر” على نظيره الموريتاني في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “مصطفى تشاكر” في مدينة البليدة الجزائرية، منذ إنطلاق المباراة بالسيطرة والاستحواذ على الكرة طيلة المباراة.

المنتخب الجزائري لابس الكوفية الفلسطينية باسم فلسطين عليها 🇩🇿🇵🇸#الجزاير_موريتانيا pic.twitter.com/IthKlZReIZ — 𝚁𝚊𝚜𝚔𝚘𝚕𝚗𝚒𝚔𝚘𝚟 ↬♡𓂆 (@ihunsee) June 3, 2021

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ونجح محاربو الصحراء في إحراز أولى الأهداف في الدقيقة ال41 عن طريق سفيان فيغولي برأسية جميلة جاءت على يمين حارس المرمى الموريتاني، لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بتقدم أصحاب الأرض المنتخب الجزائري بهدف نظيف دون رد.

موريتانيا وهدف تقليص الفارق

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني، سجل المنتخب الضيف الموريتاني هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال56 من عمر زمن المباراة عن طريق المهاجم الموريتاني سيدي يعقوب، وسرعان من عاد المنتخب الجزائري ليحرز الهدف الثاني في اللقاء عن طريق فيغولي في الدقيقة ال59.

لاعبو المنتخب الوطني يرتدون قمصان مكتوبة باللغة العربية 🇩🇿

ماشاء الله 🇩🇿❤#الجزائر pic.twitter.com/PLJklS8wwl — Ahmed Saknder🇩🇿 (@ahmedskndr23) June 3, 2021

وسجل الهدف الثالث اللاعب أدم وناس في الدقيقة ال61، ليقتل المباراة المنتخب الجزائري بهدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة ال71، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الجزائري برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

منتخب الجزائر ودوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يخوض كل من المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في دولة الكاميرون في شهر أغسطس القادم.

الممثّل الشّرعي، والأجمل، وسفيرنا المتنقّل الذي يتحدّث كل اللغات، منتخب #الجزائر 🇩🇿 يتضامن مع فلسطين 🇵🇸، في لقائه الودّي اليوم أمام موريتانيا، والذي حسمه بنتيجة الانتصار 4-1!

لا جديد على شعب الجزائر الحُرّ، لأن الأوفياء يعرفون بعضهم.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/mdkKdDQ0Rc — Khalil Jadallah (@jadallahkhalil7) June 3, 2021

وسيلعب منتخب الجزائر حامل اللقب بالنسخة الأخيرة، في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات بجانب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر، فيما سيخوض منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية بجانب كل من تونس وزامبيا وغينيا الاستوائية.

المواجهات الودية

وسيواجه المنتخب الجزائري يوم الأحد المقبل المنتخب المالي الذي سيحل ضيفًا على أرضه، وبعدها سيخوض مواجهة قوية أمام المنتخب التونسي في ال11 من الشهر الجاري ضمن المنافسات الودية قبيل إنطلاق كأس أمم أفريقيا المقبلة.

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