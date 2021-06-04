ممثل يكشف (الانتقام الأسود) من آمال ماهر وظُلم تركي آل الشيخ دون ردع!

لا يزال الغموض يحيط بملابسات وأسباب اعتزال الفنانة المصرية آمال ماهر قبل يومين بدون توضيح، سوى أنها ظروف خارجة عن الإرادة بحسب تعبيرها.

أدعم آمال ماهر

وبينما تتجه أصابع الاتهام إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، لم تتطرق معظم الصحف المصرية إلى خبر اعتزال آمال ماهر من الأساس.

وهو ما دفع جمهور الفنانة إلى تدشين وسم (أدعم آمال ماهر) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا خلاله عن غضب دولتهم بأجهزتها الإعلامية من صمتهم تجاه ما تتعرض له الفنانة من محاربة تركي آل الشيخ لها بحسب اعتقادهم.

فكتب الممثل المصري علي منصور عبر صفحته الموثقة عبر (فيسبوك): (احكيلكم القصة مالاول :تركي آل الشيخ حب امال ماهر وقعد يطاردها ويعرض عليها التعاون والهدايا الفارهة والحفلات في جميع الوطن العربي وكان بيؤلف لها اغاني وبيشتري لها اشهر الاغاني من الشعراء وكل الناس كانوا فاكرين عمرو دياب غني لبرج الحوت عشان دينا الشربيني وفي الحقيقة ده كان طلب تركي لاهداء الاغنية لامال لانها برج الحوت).

الانتقام الأسود

وتابع منصور: (عمرو دياب اخد فيها مليون دولار واربع سيارات، وفي الاخر رضخت امال ووافقت تتجوزه واهداها طيارة خاصة تحت تصرفها).

وأشار منصور إلى أن آمال ماهر اكتشفت الوجه الآخر لتركي آل الشيخ بعد الزواج، وقال: (حبسها ومنعها من الغناء ومن الاختلاط بالوسط الفني ومنعها حتى من التعليق علي صفحات زمايلها وعانت منه الامرين من معاملة سيئة ومراقبة وشك وغيرة عمياء).

واستطرد: (طلبت الطلاق وطبعا تركي اعتبرها اهانة عظمى وراحلها بيتها في المعادي وضربها واحدث فيها اصابات بالغة وراحت عملتله محضر في القسم وتقرير طبي وطبعا ولا اتحقق معاه اصلا ولا تم استدعائه حتى).

وأكد منصور أن هذه اللحظة كانت الفارقة في مسيرة آمال ماهر، وبدأت عملية الانتقام الأسود بحسب تعبيره، وكتب: (قفل صيدلية اخوها ببلاغات كيدية، منعها من الظهور بالحفلات والبرامج، سلط كل الملحنين والشعراء محدش يتعاون معاها ووقف نزول البومها الاخير بعدما اعلنت عنه، حذف قناتها الرسمية من اليوتيوب ومسح كل اغانيها من السوشيال ميديا).

وروى منصور ما حدث مع آمال ماهر بعدما أعلنت خطوبتها مؤخراً من رجل أعمال، وقال: (اتخطبت امال مؤخرا من رجل اعمال ومكملتش شهرين واعلنت فسخ الخطوبة والنهاردة كتبت علي تويتر قرار اعتزالها الفن وانها ارادة الله! شوال الرز بيحاول يدمرها وهي في بلدها ومحدش واقف جنبها ولا حتي النقابة عاملة من بنها، لكن امال ماهر لها جمهور كبير من المحيط للخليج وربنا ميرضاش بالظلم والافتراء ده ).

جمهور آمال ماهر لم يتخل عنها

وجاء في التعليقات الداعمة لآمال ماهر: (يشهد ربنا عمرنا ما سمعنا عنك ولا شفنا منك حاجة وحشة يا بنت بلدي يا أصيلة وطز في شوال الرز).

#ادعم_امال_ماهر

يشهد ربنا عمرنا ما سمعنا عنك ولا شفنا منك حاجه وحشة يا بنت بلدي يا اصيله وطز في شوال الخـ~رى pic.twitter.com/v3SLJf1Fih — أم مازن🇪🇬 (@namrrouda) June 3, 2021

ورد مؤمن محيي على التعليق السابق قائلاً: (كل ده عشان منذ سنوات رفضت الزواج من الشوال عرفيا ، رفضت تعيش في الظلام أو انها تكون جارية لشوال سفيه).

كل ده عشان منذ سنوات رفضت الزواج من الشوال عرفيا ، رفضت تعيش في الظلام أو انها تكون جاريه لشوال سفيه ..#ادعم_امال_ماهر — Moamen Mohy (@MoamenMohy1) June 4, 2021

وهاجم آخر مصر قائلاً: (ماتت النخوة فيكى يابلد لما واحد عربيد زى تركي آل الشيخ يجى مصر ويحكم ويتحكم ويظلم فنانة او مواطنة مصرية اقل مايقال عنها انها محترمة فى وسط قلبها فيه الاحترام لا قانون ولاعرف بيسروا عليه فيه ايه يابلد خلاص ماتت النخوة والمروءة اعتبروها اختكم او بنتكم).

صباح الخير

ماتت النخوة فيكى يابلد

لما واحد عربيد زى تركى الشيخ يجى مصر ويحكم ويتحكم ويظلم فنانة او مواطنة مصرية اقل مايقال عنها انها محترمة فى وسط قلبها فيه الاحترام

لاقانون ولاعرف بيسروا عليه

فيه ايه يابلد خلاص ماتت النخوة والمروءة اعتبروها اختكم او بنتكم #ادعم_امال_ماهر — اشرف Ashraf (@ashraf_hafez2) June 4, 2021

ونشر آخر كاريكاتير ساخر من تركي آل الشيخ أرفقه بتعليق: (مش عارف والله مصر كانت عايشه ازاي من غيرك لدرجة ان متمسكين بيك اوي كده في ام البلد دي).

#ادعم_امال_ماهر

مش عارف والله مصر كانت عايشه ازاي من غيرك لدرجة ان متمسكين بيك اوي كده في ام البلد دي pic.twitter.com/XwP5M0bFE6 — EL Masry 🇾🇪 (@4UFseowZ2F68x03) June 4, 2021

واقترح آخر تقديم بلاغ للنائب العام حول الأمر، وكتب: (المفروض نقدم بلاغ للنائب العام بأي حق تركي الشيخ يعمل كده في فنانة مصرية اصيلة تركي الشيخ ايده ممدوده لدولة لازم كلنا نقف ضد فساد الشيخ).

المفروض نقدم بلاغ للنائب العام باي حق تركي الشيخ يعمل كده في فنانه مصريه اصيله تركي الشيخ ايده ممدوده لدوله لزم كلنا نقف ضد فساد الشيخ #ادعم_امال_ماهر pic.twitter.com/AYc3TCTis0 — Mohamed (@Mohamed26335224) June 3, 2021

وسخر آخر قائلاً: (عرف يتنطط على مصر كلها معاده _الاهلي والخطيب).

#ادعم_امال_ماهر

عرف يتنطط على مصر كلها معاده _الاهلي والخطيب pic.twitter.com/BbWJg3nWSh — EL Masry 🇾🇪 (@4UFseowZ2F68x03) June 4, 2021

ووافقه ناشط باسم حسام المنيري، والذي كتب: (زي ما دخل الرياضة وطردناه قادرين برضه من الفن نطرده يلا يا مصريين).

زي ما دخل الرياضه وطردناه قادرين برضه من الفن نطرده يلا يا مصريين #ادعم_امال_ماهر — حسام المنيري (@hossam62469) June 4, 2021

(ارحل يا تركي آل الشيخ)

وتساءلت سارة وجيه عن دور نقابة الموسيقيين، وكتبت: (هو السيد نقيب الموسيقيين هاني شاكر فين من اللي بيحصل لآمال ماهر، و لا هو مش بنطلع نتكلم غير علي حمو بيكا؟ تركي آل الشيخ ارحل).

هو السيد نقيب الموسيقيين @HanyShaker فين مين اللي بيحصل ل #آمال_ماهر و لا هو مش بنطلع نتكلم غير علي حمو بيكا؟ #ادعم_امال_ماهر #تركي_ال_الشيخ_أرحل #تركي #شوال_الرز — Sara Waguih (@SaraWaguih) June 4, 2021

وأيدها آخر برأيه قائلاً: (فين النقابة و المسؤلين من اللي بتتعرض له امال ! ازاى الدولة متحميهاش وتجيبلها حقها علشان خاطر طال عمره! احنا كدا محصلناش دولة الموز والله ياجدعان).

فين النقابة و المسؤلين من ال بتتعرضلة امال !

ازاى الدولة متحميهاش وتجيبلها حقها علشان خاطر #طال_عمرة !

احنا كدا محصلناش دولة الموز والله ياجدعان .👎

طال عمرة ، طال عمرة ، تركي الشيخ ك*مة_|_#أدعم_أمال_ماهر — البغدادى 🌐 (@a7mD_elboghdady) June 4, 2021

ووجه آخر رسالة إلى السيسي قال فيها: (أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية مقدرات الوطن من عبث هذا الصبي المحتمي بوظيفته والعلاقات السعودية المصرية لحماية الفن والرياضة وكذلك الفنانين من بطشه).

أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية مقدرات الوطن من عبث هذا الصبي المحتمي بوظيفته والعلاقات السعودية المصرية لحماية الفن والرياضة وكذلك الفنانين من بطشه ✋🇪🇬#ادعم_امال_ماهر — 77🦅®️🇩🇪🇪🇬‏‏‏ربّيّــ؏ ا̍ڶــ؏ـطٌيّۂ.. معاك يا🦅 (@RabieAttia3) June 4, 2021

اعتزال آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد أعلنت عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على (تويتر) اعتزالها، وكتبت: (جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء. و إن كنت سأعود أم لا؟).

جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي..

أُعلن

إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني،

متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

و إن كنت سأعود أم لا؟ — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

وحول احتمالية عودتها من عدمها، قالت آمال ماهر: (هذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط .. فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله).

فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..

فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ..

و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله .. — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

وختمت آمال ماهر موجهةً رسالة إلى جمهورها وكل من ساندها، وقالت: (شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور .. وشكرًا لله عز وجل أولًا و أخيرًا و دائمًا).

شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ،

شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور ..

و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا .. #آمال_ماهر — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

عودة شريهان

هذا وقد حذر الجمهور الفنانة الاستعراضية شريهان من مصير آمال ماهر، وذلك بعدما أعلن تركي آل الشيخ، عن عودتها، ونشر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) فيديو لبرومو العمل الذي ستعود شريهان من خلاله.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلاً مانصه: (ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد، عودة شريهان).

وأعادت شريهان نشر تغريدة تركي آل الشيخ، وعلقت: (عمل شاق، أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك).

عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8 — Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021