مفتي ليبيا الصادق الغرياني: ما يسمونه “الدين الإبراهيمي” دعوة كفرية إلحادية

وصف مفتي ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، ما يسمى “الدين الإبراهيمي” بالدعوة الكفرية الالحادية.

وقال الغرياني في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، ” ما يسمونه الدين الإبراهيمي وما يقومون به من خلط للأديان هو في الواقع دعوة كفرية إلحادية لا تعترف بدين الإسلام “.

الصادق الغرياني والدين الابراهيمي

الغرياني أوضح تفسير كلامه لقوله تعالى (ان الدين عند الله الإسلام) وكذلك قوله تعالى (من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)، إضافة إلى قوله تعالى (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين).

وأضاف مفتي ليبيا إلى أن ما أصحاب “الدين الإبراهيمي” يدعون إلى الشرك بالله، وأن يصلي المسلمون صلاة مختلطة بعضها طقوس يهودية وبعضها طقوس نصرانية وهي تعد تحريف للدين الاسلامي.

الشيخ الصادق الغرياني مفتي #ليبيا :

"ما يسمونه الدين الإبراهيمي وما يقومون به من خلط للأديان هو في الواقع دعوة كفرية إلحادية لا تعترف بدين الإسلام." pic.twitter.com/nW6zVzqaIe — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) June 3, 2021

وقال انه لا يجوز للمسلمين ولا لأهل الإمارات أن يرضوا بما يفعله حاكمهم أو يصمتوا على ترويجهم للدين الابراهيمي، داعياً أهل الامارات أن يغضبوا لله قبل أن يغضب الله عليهم ويريهم عجائب قدرته وهم مستمرون ومتمادون في ذلك.

الصادق الغرياني: حكام الإمارات صهاينة

ووصف الغرياني حكام الإمارات بالصهاينة الذين يقدمون الدعم لإسرائيل واليهود في فلسطين، واخر ذلك ما فعله سفير الإمارات محمد آل خاجة الذي زار احد أكبر الحاخامات في إسرائيل وجلس بين يديه لطلب البركة.

وانتقد مفتي ليبيا ما فعله سفير الإمارات في إسرائيل لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)، وأضاف ” ما بالكم بما ذهب إلى هذا الصهيوني المتطرف الذي يدعم الفصل العنصري في فلسطين”.

زيارة حاخام إسرائيلي

وفي وقت سابق، زار آل خاجة زعيم حركة “شاس” المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس المحتلة، وانتقد من هناك قناةَ الجزيرة، واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة.

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وقال آل خاجة أثناء الزيارة معلقا على التطورات الأخيرة التي تميزت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوما وواكبته الجزيرة بتغطية خاصة؛ إن “قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة والإخوان المسلمين يحاولون أن يظهر هذا الجنون في منطقتنا”، وفق ما ورد في تقرير عن الزيارة نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن السفير الإماراتي قوله للحاخام الإسرائيلي “جنونٌ تؤججه الجزيرة والإخوان يحتاج لحكمتكم”.

كما بثت مقطع فيديو يقول فيه الدبلوماسي الإماراتي إنه صُدم عندما جاء إلى إسرائيل، ومن ذلك حين شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل الجزيرة وغيرها، حسب تعبيره.

“بركة الكهنة”

من جهته، قال حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن آل خاجة تلقى “بركة الكهنة” من الحاخام.

وأضاف الحساب أنه تحدث مع الحاخام عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفق الحساب الإسرائيلي، فقد دعا السفير الإماراتي الحاخام لافتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثالث في أبو ظبي.

وفي وقت سابق، وجهت مؤسسة “جبل الهيكل التراثية”، دعوة لسفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة للمشاركة في اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

إماراتي يقبل رأس إسرائيلي

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تداول ناشطون مقطع فيديو أظهر إماراتي، وهو يقبل رأس إسرائيلي، الامر الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، الشاب الإماراتي وهو يقبل رأس سائح إسرائيلي قادم إلى دبي وقائلاً بالعبرية “شالوم”، وهي الكلمة التي تعني “سلام” باللغة العربية، وأتبعها بقبلة على رأسه.

وحسب الفيديو فقد تعالت الضحكات بين الشاب الإماراتي ونظيره الإسرائيلي فرحاً بهذا اللقاء التطبيعي، متجاهلين الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم لمدى التذلل الإماراتي لإسرائيل.

كما وشارك سفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حضور نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم، بعد يومين على الضجة التي أثارها إثر لقائه كبير حاخامات إسرائيل لنيل البركة منه.

نهائي كأس إسرائيل وسفير الإمارات محمد آل خاجة

وأظهرت صور ومقاطع مصورة، السفير الإماراتي وهو يجلس بجوار الرئيس الإسرائيلي مستمتعاً بحضور نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم

وعبر إسرائيليون عن احتفائهم بهذه اللحظات، في حين انتقد مغردون عرب وخليجيون هذه الخطوة

الإعلامي الإسرائيلي روعي كاس، علق بالقول: “ضيف خاص في ديربي تل أبيب في نهائي كأس سفير الإمارات لدى إسرائيل”.

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وتابع: “من كان ليصدق أنه سيكون لدينا في يوم من الأيام سفير لدولة خليجية يصل إلى مثل هذه المناصب”.

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