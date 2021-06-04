مشهورة في السعودية تُضبط برفقة شاب في وضع مخل بمدينة جدة!

كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم القبض على مشهورة في السعودية وهي في وضع مُخل بالآداب مع شاب.

القبض على مشهورة في جدة!

وأشار أحد تلك الحسابات إلى أنه تم القبض على هذه المشهورة بعد ورود بلاغ عن مكان تواجدهم، وأنه جاري استكمال التحقيقات معهم .

القبض على مشهورة برفقه شاب في وضع مخل 🔞 بعد ورود بلاغ عن مكان تواجدهم وجاري استكمال التحقيقات معهم .. pic.twitter.com/7SZTajsK7j — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 3, 2021

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، لكنه حدد أنها في مدينة جدة، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

تنويه .. " في جدة " — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 3, 2021

مشهورة (سناب شات) في حالة سُكر

وسبق أن كشف نفس الحساب قبل أيام أنه تم القبض على مشهورة سناب شات أيضاً في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

وذكر الحساب في حينها أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها وإحالتها الى النيابة العامة، دون ذكر اسمها أو صدور تعليق رسمي من الجهات المختصة.

القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش وجاري أستكمال كافة ألاجراءت والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة .. pic.twitter.com/0OZLVO4uuh — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 28, 2021

القبض على ريم السويدي

إلى هذا، انتشرت أنباء حول إلقاء السلطات القبض على الفاشينستا السعودية ريم السويدي، إلى جانب مشاهير آخرين مثل زياد المسفر​، ​سامر الخال​ و​أريج العبدالله، وذلك بعد أزمة حفل المشاهير الفاضح في السعودية.

وكان اسم ريم السويدي قد تصدر محركات البحث في جوجل وموقع تويتر عقب انتشار مقطع فيديو فاضح لها بمشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

وذكرت حسابات عبر (سناب شات) أن ريم السويدي هي المسؤولة عن الحفل بالكامل، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام سعودية كشفت أن الجهات المختصة تحركت على الفور وعملت على ضبط كل من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء، إلا أنه لم يتم تأكيد القبض على ريم السويدي من جهة رسمية.

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات أجرت حينها تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

وكشفت مصادر في السعودية عن تورط إحدى الشركات في الحفل المخالف، بحسب صحيفة (الوطن) المحلية.

وأكدت المصادر أن الحفل تم تحت رعاية شركة تسويق تتولى مسؤولية إدارة أعمال بعض المشاهير.

وقالت المصادر إن الحفل نظم بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات التجميل، ووكيلها الحصري في المملكة، هي الشركة المنظمة.

ولاحقاً استدعت وزارة التجارة السعودية، الشركة المسؤولة عن تجمع مشاهير سناب شات وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال (80.101 دولار) بحسب ما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية.

انفلات مشاهير السعودية

وكان وسم (انفلات مشاهير السعودية)قد تصدر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد تداول مقاطع فيديو من حفل الرقص الفاضح في السعودية، وصفه الناشطون بالخادش للحياء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في السعودية، حفلا راقصا شارك به بعض مشاهير السعودية سناب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين في مقاطع الفيديو، حضور فرق نسائية راقصة وبملابس جريئة، وسط مطالبات على السوشيال ميديا، لإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها (بالمنافية لآداب المجتمع السعودي).

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات "التشهير" على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021

القبض على هند القحطاني في أمريكا

وفي سياق آخر، أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر قبل أسابيع، القبض على هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

ونشر ريان جيلر صورة عبر حسابه على (سناب شات) لسجل الشرطة يؤكد أنباء القبض على هند القحطاني.

وكتب في تعليقه: (هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا).

وبعد انتشار تلك الشائعات ظهرت القحطاني بنفسها عبر حسابها على (سناب شات) ونفت تلك الأخبار وهاجمت (ريان جيلر) الذي كان سببا في انتشارها.

تلا ذلك ظهور (ريان جيلر) الذي نشر تلك الصورة معتذرا لهند، وموضحا أنه نشر ما شاهده فقط من باب الخوف عليها والدعاء لها.