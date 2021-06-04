صور فيصل بن فرحان بدون الزي السعودي .. وجنسّية والدته الألمانية تثير جدلاً!

نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً “غير عاديّة”، لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وأثارت تعليقات متباينة بين المغردين .

فيصل بن فرحان .. اطلالة “غير عادية”

وتُظهر الصور الوزير فيصل بن فرحان يرتدي قميصاً وبنطالاً رسمياً، على متن طائرة، في إطلالة اعتبرها النشطاء غير عادية، سيما وأنهم عرفوه منذ توليه منصبه، بإطلالات في معظمها يظهر بالزيّ السعودي التقليدي المعروف.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في إحدى الزيارات ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/FY7yyjsiBw — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 3, 2021

على الصور تباينت الآراء والتعليقات، ورصدت (وطن)، جانباً منها:

تقييمي لجماله 1.3/10 — Ξ ? ⁦ (@RXITI) June 3, 2021

ما ادري عن صحة معلومة أن والدته ألمانيه — مهند الجعيد (@Mohannd_3wad) June 3, 2021

احسه في عرق اجنبي — B (@JustBder) June 3, 2021

وجهه سينمائي — حرف (@awadhayan) June 3, 2021

عراب الدبلوماسيه 💚 — محمد (@iMohammed34) June 3, 2021

عادل الجبير أفضل وأوسم . — MO | 🇮🇶🇺🇸 (@3MK_M0) June 3, 2021

وفق معلومات ويكيبيديا، فإن فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود من مواليد فرانكفورت بألمانيا (1 نوفمبر 1974- ).

وفي اكتوبر 2020، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيراً للخارجية بدلاً من إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

جاء ذلك ضمن تعديل وزاري محدود أجراه الملك سلمان على الحكومة السعودية.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا، وكان قبلها مستشاراً سياسياً بالسفارة السعودية في واشنطن.

كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات.

ويجيد الأمير فيصل الألمانية، ولديه خبرة 15 عاماً في مجال التسليح.

متورط في قتل خاشقجي!

علاقات الوزير بالغرب ينغصها دوره المزعوم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول .

فقبل أشهر، لمّحت منظمات غير حكومية تعمل في برلين إلى وجود تحركات شعبية للحيلولة دون تعيين الأمير فيصل سفيراً لبلاده في ألمانيا، نظراً لضلوعه في حادث مقتل خاشقجي، بحسب ما نقله موقع الجزيرة نت.

وقالت مؤسسة المجهر الأوروبي آنذاك إن عدة منظمات طالبت الرئيس الألماني فرانك شتانماير بمنع قبول قرار السعودية تعيين الأمير فيصل سفيراً لبلاده في برلين.

وأوضحت أنه تورط في عملية استدراج خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، عندما كان يشغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة.

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