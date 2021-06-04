“شاهد” أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم

توج اللاعب الإيراني مهدي طارمي 28 عامًا، مهاجم فريق بورتو البرتغالي بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “Champions League” خلال هذا الموسم 2020-2021.

مهدي طارمي ودوري أبطال أوروبا

وفاز المهاجم الإيراني طارمي بتلك الجائزة عن هدفه الأفضل في المسابقة في شباك فريق تشيلسي الإنجليزي، ضمن إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد التسديدة المقصية الرائعة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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وقد ودع فريه بورتو البرتغالي منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام فريق تشيلسي الذي تأهل على حسابه بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراة الذهاب والإياب في دوري الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقد انضم اللاعب طارمي إلى صفوف فريق بورتو في صيف 2020، قادمًا من فريق ريو أفي البرتغالي في صفقة انتقال حتى عام صيف 2024.

أفضل هدف ودوري أبطال أوروبا

وقد حصد اللاعب الإيراني مهدي طارمي أكبر عدد من الأصوات في تلك الجائزة، متفوقًا على عدد من نجوم الكرة العالمية.

وكان من أبرزهم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، وهدف المهاجم الفرنسي “أولفييه جيرو” مع فريق تشيلسي الإنجليزي في مرمى أتلتيكو مدريد في ثالث الترتيب.

🎥 أفضل 🔟 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020/21، حسب تصويت الجماهير. pic.twitter.com/MhcnD9bQA0 — #UCL – دوري أبطال أوروبا (@UCL_4_EVER) June 4, 2021

وكذلك هدف البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مرمى باشاك شهير التركي والذي جاء في المركز الرابع، أما في المركز الخامس جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد في شباك تشيلسي الإنجليزي.

تشيلسي والتتويج باللقب

ونجح فريق تشيلسي من التتويج بلقب بدوري أبطال أوروبا، بعد نجاحها في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الإسباني ريال مدريد، وتحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي المتأهل للمرة الأولى في تاريخ مسيرته بهدف نظيف دون رد.

رسمياً: إقامة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال يوم 11 اغسطس في ايرلندا الشمالية pic.twitter.com/ig44YFdW8N — دوري ابطال اوروبا و الدوري الاوروبي 🇪🇺🇲🇰 (@Cafeeh_Euro) June 3, 2021

ويعد لقب تشيلسي هو الثاني في تلك المسابقة خلال تاريخ مسيرته الكروية، بعد حصده أول لقب له على حساب صاحب النسخة السابقة فريق البايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، والذي ودع المنافسة من دور الربع النهائي هذا الموسم أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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