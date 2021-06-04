زوجة قيس سعيد تثير الإعجاب في بلجيكا .. شاهدوا إطلالتها لأول مرّة

لفتت زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضية إشراف شبيل، الاعجاب بأحدث إطلالاتها في بروكسل، في زيارة هي الأولى من نوعها إذ لم يسبق أن شاركت في فعاليات سياسية إلى جانب زوجها.

إطلالة زوجة قيس سعيد

ورافقت القاضية شبيل رافقت زوجها الرئيس قيس سعيد أمس الخميس، خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل من أجل المشاركة في أشغال القمة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي.

وارتدت زوجة قيس سعيد، تنورة سوداء طويلة وعليها سترة دانتيل سوداء بأكمام طويلة.

واعتبر ناشطون تونسيون أن اللون الأسود أضفى لمسة من الأناقة على إطلالة السيدة التونسية الأولى زوجة قيس سعيد.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، فقد التقى قيس سعيد وحرمه، بالقصر الملكي ببروكسيل، العاهل البلجيكي الملك فيليب وقرينته.

وأجرى سعيد، محادثة مع العاهل البلجيكي تم خلالها التطرق إلى روابط الصداقة وعلاقات التعاون المثمر القائمة بين تونس وبلجيكا في عدة مجالات، واستشراف فرص تطويرها وتنويعها بما يلبي تطلعات الشعبين نحو مزيد من النماء والتقدم.

كما تم التأكيد، على أهمية مزيد تضافر الجهود الدولية وتوفير الدعم اللازم من أجل معالجة متضامنة وناجعة لتفشي فيروس كوفيد 19.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق من أجل الاعداد الجيد لزيارة الدولة التي يعتزم رئيس الجمهورية تأديتها إلى بلجيكا في شهر سبتمبر المقبل.

كما وجه رئيس الدولة دعوة لزيارة تونس إلى العاهل البلجيكي الذي رحب بها ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.

ووصل الرئيس قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بمطار تونس قرطاج قادما من بروكسيل في ختام مشاركته في القمة الثانية تونس الإتحاد الأوروبي.