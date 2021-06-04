جمال ريان: “شمعون بيريز بيته على أرضي وعندي الوثائق”

تحدث الإعلامي الفلسطيني الشهير في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، عن حقيقة بناء الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز بيته على أنقاض بيت الإعلامي الشهير في فلسطين التاريخية.

جمال ريان يملك الوثائق

وقال جمال ريان خلال استضافته ضمن موجة “أعلام الجزيرة” التي انطلقت بمناسبة الذكرى 25 للقناة القطرية، إنه خلال حواره مع الرئيس الإسرائيلي السابق لم يستطع أن يتمالك نفسه فاضطر إلى توجيه سؤال إلى بيريز الذي يقطن على أرضه بعد تهجير عائلته من فلسطين.

وأضاف جمال ريان قائلاً :” والدي كان مزارعاً قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولدي الوثائق التي تثبت ذلك”، مشيراً إلى أنه وجه العديد من الأسئلة إلى شمعون بيريز حول عملية السلام والتوسع الاستيطاني وأمور أخرى.

وتابع :” في اخر لحظة شعرت أن هناك سؤال يجب أن اسأله وقلت له بالحرف الواحد.. شمعون بيريز بيتك على أرضي ولدي الوثائق متى اللاجئين سوف يعودون”.

مفاجأة .. الإعلامي جمال ريان: شيمون بيريز بيته على أرضي وعندي الوثائق#أعلام_الجزيرة #الجزيرة25 pic.twitter.com/Ai8ZEvgWZK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2021

وقال إن شمعون بيريز اجابه عن سؤاله بسخرية ” نحن دولتنا صغيرة ولكن انتم العرب سوف نبحث لكم عن مكان من أجل ان تسكنوا فيه “.!!

جمال ريان وصفقة القرن

وأثار الإعلامي الفلسطيني جمال ريان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فيديو نشره متحدثا عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي عرفت باسم “صفقة القرن”.

وقال ريان في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بتويتر: “صفقة القرن لن تمر، أنا أعرف عرابها، عرابها هو توني بلير رئيس وزراء بريطانيا (الأسبق) الذي طبق نفس الخطة في إيرلندا وسلبهم حقوقهم السياسية، هذا لن ينجح مع الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني صاحب حق..”

وتابع ريان في الفيديو: “هذه الصفقة لن تمر للأسباب الثلاثة التالية: أولا أنها جاءت من طرف واحد وثانيا أنها قوبلت وجوبهت برفض شعبي وطني فلسطيني من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وثالثا أن هذه الصفقة مخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية، ولكن المؤلم في مخرجات هذه الصفقة هو السعودية والإمارات، لماذا يا الإمارات؟ لماذا يا السعودية؟ الشعب الفلسطيني لم يوجه يوما بندقيته إلى الإماراتيين أو السعوديين أو رموزهم، نحن أصحاب حق..”

القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي.

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وهي تعدّ جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.

يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة.

كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل.

وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194 والقرار رقم 242.

يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها.

بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام فيما بينها، علاقات العرب مع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي.

على الصعيد العربي يعدّ الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.

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