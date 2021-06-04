برشلونة وتفاصيل العقوبة المنتظرة بشأن المشاركة في “السوبر ليغ”

كشفت صحيفة إسبانية، بأن نادي برشلونة ينتظر قرار الاتحاد الأوروبي ” اليويفا” الأسبوع القادم، بشأن العقوبة التي ستصدر بحقه، على ضوء تمسك الفريق الكتالوني بمشروع السوبر الأوروبي ” السوبر ليغ”.

برشلونة وتفاصيل العقوبة

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن إدارة فريق برشلونة تتوقع غرامة مالية تصدر بحقها بقيمة 15 مليون يورو، بسبب المشاركة في دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ” وعدم التراجع عنه.

🚨 نية الـUEFA الاعلان عن العقوبة المفروضة على كل من البارسا وريال مدريد واليوفي (السوبر ليغ)، قبل ان يبدأ اليورو، ولكن قد يكون الاعلان هذا الاسبوع. pic.twitter.com/OF1qD8xBW3 — InCampNou (@InCampNou) June 1, 2021

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لها في نادي برشلونة الإسباني إلى احتمال حرمان فريق “البلوغرانا” لعام واحد من البطولات الأوروبية نتيجة عدم الانسحاب من المشروع “السوبر ليغ ” بجانب ريال مدريد ويوفنتوس الذين دافعوا عن المشروع.

أندية السوبر ليغ والدعوى القضائية

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان رسمي لها نشر اليوم الإثنين، جاء فيه: ” أندية السوبر ليغ قررت مقاضاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لانتهاكهما قوانين المسابقة”.

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وأردفت المحكمة، ” أن الهدف من القضية هو التوضيح ما إذا كانت الأحداث الرياضية التي تنظمها الفيفا والاتحاد الأوروبي تنهك قواعد المنافسة الحرة أم لا”.

لابورتا (رئيس برشلونة) : السوبر ليغ والعقوبة من الويفا؟ نحن لا نخطط للاعتذار عن موقفنا ولا نخطط لدفع غرامة لا مبرر لها. إذا قاموا بتغريمنا فسنصل إلى محكمة التحكيم الرياضية وأنا متأكد من أننا سنفوز بهذه القضية. pic.twitter.com/mDWsCaq0fe — Insider Real (@RMCFarab) May 28, 2021

وبين بيان المحكمة الأوروبية، أنها ستقوم بالفصل في مدى أحقية اليويفا والفيفا في منع وحظر إقامة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، ومعرفة مدى أحقية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في إصدار العقوبات على الأندية المشاركة في البطولة.

وأضح البيان، أن المحكمة الأوروبية تستعد للبت في الدعوى القضائية المقدمة ضد الفيفا واليويفا، بشأن سوء استخدامهم لكيانات المناصب في التحكم والتوزيع العادل لحقوق البث والتلفزة وتنظيم البطولات.

🚨 وافقت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رسميا على فتح إجراءات الحكم الأولية التي أثارها القاضي الإسباني في قضية السوبر ليغ، هذه الإجراءات الاحترازية تمنع أي إجراء يعارض انطلاق السوبر ليغ، ولتحمي اندية (البارسا، ريال مدريد واليوفي) من التعرض للعقوبات من قبل الـUEFA. pic.twitter.com/JTD1TsdLrB — InCampNou (@InCampNou) May 31, 2021

وقد تقدمت محكمة مدريد الإسبانية الشهر الماضي، طلبًا إلى محكمة العدل الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الفصل في النزاع القائمين على مشروع الجديد دوري السوبر الأوروبي والفيفا واليويفا.

وقد رفعت الفرق المؤسسة دعوى قضائية ضد الأخير من أجل انتهاكهم مبدأ المنافسة الرياضية الحرة.

مشروع السوبر ليغ والأندية المنسحبة

وقد أعلن 12 ناديًا أوروبيًا بشكل مفاجئ المشاركة في تنظيم دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، مما لقى ذلك الاحتجاجات والتهديدات من قبل جماهير تلك الأندية والذين عبروا عن غضيهم من تلك الخطوة.

💥 الكوندفيشنال | لم يغادر أي من الأندية الـ 12 السوبرليغ حتى الأن ، على الرغم من البيان الذي أصدرته الـ 9 أندية، لم يقم أي مشارك في الاقتراح ببيع مشاركتهم أو استنكر العقد الملزم الذي وقعته الأندية المذكورة. pic.twitter.com/Q7AxhZuTxg — Blancos Global (@Blancos_Global) May 31, 2021

وتسبب ذلك إلى انسحاب تسع أندية وهي: ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي، وأرسنال وأتلتيكو مدريد، وميلان، وانتر ميلان.

وتبقى نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الذين ما زالوا متمسكين في المشروع، وأنهم لن ينسحبوا من مشروع السوبر الأوروبي.

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