رونالدو والرحيل عن يوفنتوس في موسم الانتقالات الصيفية
رونالدو والرحيل عن يوفنتوس في موسم الانتقالات الصيفية
Imageرياضة

أليغري يعطي الضوء الأخضر لإدارة يوفنتوس بالتخلي عن رونالدو

كتب وطن
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كشفت صحيفة إيطالية، أن مدرب يوفنتوس الجديد “ماسيميليانو أليغري”، ينوي التخلي عن النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا هداف الدوري الإيطالي لتسهيل رحيله عن فريق السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية.

رونالدو والمدرب أليغري

وأفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن المدرب الإيطالي “أليغري” الذي عادة إلى منصبه بعد إقالته في صيف عام 2019م، قد أعطى الضوء الأخضر لرئيس نادي يوفنتوس الإيطالي “أندريا أنييلي” لرحيل رونالدو هذا الصيف، لعدم ضمان الاعتماد عليه بشكل أساسي في كل مباراة خلال الموسم.

رونالدو والعلاقة المتدهورة

وأشارت تقاير إيطالية، أنه منذ عودة المدرب الإيطالي “أليغري” إلى نادي يوفتوس وإقالة المدرب السابق “أندريا بيرلو” مع نهاية الموسم المنصرم.

وقرب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق اليوفي في ظل العلاقة المتدهورة بين رونالدو والمدرب أليغري القديمة والتي انتهت بإقالة المدرب قبل سنوات.

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وبينت التقارير، أن صاروخ ماديرا “رونالدو” كان يعترض طريقة وأسلوب اللعب للفريق تخت قيادة المدرب أليغري، وعلى وجه الخصوص الهزيمة الثقيلة التي تعرض فريق يوفنتوس أمام فريق أياكس أمستردام في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي كانت السبب في رحيل أليغري عن الفريق.

يوفنتوس والأزمة المالية

وأوضحت صحف إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يمر في أزمة مالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تصل نسبة العجر المالي للفريق نحو 150 مليون يورو، الأمر الذي فتح التكهنات حول مصير الدون رونالدو عن الفريق وكذلك فشله لثلاثة مواسم من قيادة الفريق نحو نهائيات دوري أبطال أوروبا.

الرغبة في الرحيل

ورغم تلك الأحاديث والأقاويل حول مصير رونالدو مع فريق يوفنتوس، وهو ما كشفت عنه الصحف الإيطالية، في إخبار الدون لزملائه في غرفة الملابس أنه بالفعل يريد الرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وقد توج النجم البرتغالي رونالدو بهداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، ونال مؤخرًا جائزة أفضل لاعب في إيطاليا، وعلى صعيد فريق السيدة العجوز.

فقد نجح هو وزملائه في الفريق من التتويج بلقب كأس إيطاليا والسوبر خلال الموسم الماضي، لكنه فشل في  مواصلة الهيمنة على لقب الدوري.

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