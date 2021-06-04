أليغري يعطي الضوء الأخضر لإدارة يوفنتوس بالتخلي عن رونالدو

كشفت صحيفة إيطالية، أن مدرب يوفنتوس الجديد “ماسيميليانو أليغري”، ينوي التخلي عن النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا هداف الدوري الإيطالي لتسهيل رحيله عن فريق السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية.

رونالدو والمدرب أليغري

وأفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن المدرب الإيطالي “أليغري” الذي عادة إلى منصبه بعد إقالته في صيف عام 2019م، قد أعطى الضوء الأخضر لرئيس نادي يوفنتوس الإيطالي “أندريا أنييلي” لرحيل رونالدو هذا الصيف، لعدم ضمان الاعتماد عليه بشكل أساسي في كل مباراة خلال الموسم.

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نادي باريس بدا اتصالاته مع رونالدو وممثلية من اجل انتقال محتمل المدرب أليغيري لايمانع في بيعه ويوفنتوس مستعد لتفاوض pic.twitter.com/QmrUUZabp0 — ميركاتو (@SPORT90009) June 3, 2021

رونالدو والعلاقة المتدهورة

وأشارت تقاير إيطالية، أنه منذ عودة المدرب الإيطالي “أليغري” إلى نادي يوفتوس وإقالة المدرب السابق “أندريا بيرلو” مع نهاية الموسم المنصرم.

بيدرو الميدا ( الصحفي الموثوق) :

باريس سان جيرمان عرض عقدًا سنويًا بقيمة 30 مليون يورو على كريستيانو رونالدو لإقناعه بمغادرة تورينو والوصول تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو pic.twitter.com/51k1Swj3Ye — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) May 30, 2021

وقرب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق اليوفي في ظل العلاقة المتدهورة بين رونالدو والمدرب أليغري القديمة والتي انتهت بإقالة المدرب قبل سنوات.

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وبينت التقارير، أن صاروخ ماديرا “رونالدو” كان يعترض طريقة وأسلوب اللعب للفريق تخت قيادة المدرب أليغري، وعلى وجه الخصوص الهزيمة الثقيلة التي تعرض فريق يوفنتوس أمام فريق أياكس أمستردام في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي كانت السبب في رحيل أليغري عن الفريق.

يوفنتوس والأزمة المالية

وأوضحت صحف إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يمر في أزمة مالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تصل نسبة العجر المالي للفريق نحو 150 مليون يورو، الأمر الذي فتح التكهنات حول مصير الدون رونالدو عن الفريق وكذلك فشله لثلاثة مواسم من قيادة الفريق نحو نهائيات دوري أبطال أوروبا.

الرغبة في الرحيل

ورغم تلك الأحاديث والأقاويل حول مصير رونالدو مع فريق يوفنتوس، وهو ما كشفت عنه الصحف الإيطالية، في إخبار الدون لزملائه في غرفة الملابس أنه بالفعل يريد الرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

📊|الأسطورة كريستيانو رونالدو يستهدف تحطيم رقمين قياسيين في بطولة اليورو المقبلة : -الأنفراد بسجل الأكثر تسجيلاً في البطولة وفك الشراكة مع الأسطورة بلاتيني (9 أهداف) – تجاوز سجل الأسطورة بوفون بالمشاركة في 58 مباراة في البطولة ، رونالدو حاليا شارك في 56 pic.twitter.com/8kyHeKGYMh — Curva Juventus (@CurvaJ) June 3, 2021

وقد توج النجم البرتغالي رونالدو بهداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، ونال مؤخرًا جائزة أفضل لاعب في إيطاليا، وعلى صعيد فريق السيدة العجوز.

فقد نجح هو وزملائه في الفريق من التتويج بلقب كأس إيطاليا والسوبر خلال الموسم الماضي، لكنه فشل في مواصلة الهيمنة على لقب الدوري.

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