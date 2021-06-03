لوكاكو والإستمرار مع الإنتر ميلان
لوكاكو والإستمرار مع الإنتر ميلان
Imageرياضة

لوكاكو يحسم التكهنات حول مستقبله مع الإنتر ميلان

كتب وطن
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حسم المهاجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” 28 عامًا، الجدال والتكنهات التي تم إثارتها في الآونة الأخيرة حول قرب رحيليه، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الإيطالي والتخلي عن عدد من نجومه من أجل موازنة حساباته.

لوكاكو الإنتر ميلان

وقال المهاجم لوكاكو هداف فريق الإنتر ميلان والمتوج بالدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، في تصريحات له عبر وسائل الإعلام الإيطالية، قائلاً: ” نعم سأبقى، أشعر بالارتياح في الإنتر”.

وقد ساعد اللاعب البلجيكي لوكاكو برفقة زملائه من مساعدة فريق الإنتر ميلان من حصد لقب الدوري الإيطالي، للمرة ال11 في تاريخ مسيرته بعد غياب استمر لمدة 10 سنوات عن التتويج بتلك البطولة.

عقد لوكاكو مع الإنتر ميلان

وينتهي عقد لوكاكو مع فريق الإنتر ميلان حتى صيف يونيو/ حزيران 2024 المقبل، وسط الأحاديث الصحيفة التي لم يحسمها النادي الإيطالي بعد حول مصير مهاجمه البلجيكي في البقاء أو الرحيل عن الفريق، في إطار سعي الفريق لبيع عدد من نجومه للحد من أزمته المالية.

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وقد توج لوكاكو مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، بعد نجاحه في إحراز 24 هدفًا وصنع 11 آخرى، متفوقًا على الهداف الإيطالي مع فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو خلال الموسم المنقضي.

الإنتر ميلان والتخلي عن كونتي

وأعلن نادي الإنتر ميلان في بيان رسمي له، عن فسخ تعاقده مع مدربه الإيطالي ” أنطونيو كونتي” 51 عامًا، باالتراضي بين الجانبين رغم نجاحه في تحقيق النتائج الجيدة مع الفريق والتتويج بلقب الدوري “الكالتشيو” لهذا الموسم.

وبين نادي الإنتر على ذلك، بأن الفريق يواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19″، تقدر قيمتها ب80 مليون يورو، ويسعى الفريق إلى سد عجزه من خلال موازنة حساباته.

وكشفت تقارير صحيفة إيطالية، بأن مدرب فريق لاتسيو “سيموني إنزاجي”، من المتوقع أن يقود فريق الإنتر ميلان خلافة لمدربه السابق كونتي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة، بأن نادي الإنتر ميلان يسعى إلى التعاقد مع المدرب “إنزاجي” بعقد سيستمر لمدة عامين كاملين، في ظل موافقة الأخير على تدريب الفريق والرحيل عن نادي لاتسيو.

وتمر النوادي الأوروبية في كافة دول العالم بأزمة مالية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة بسبب  جائحة وباء فيروس كورونا.

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