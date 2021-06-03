سفارة أمريكا في البحرين ترفع علم “المثليين” وتثير ضجة واسعة

أثارت السفارة الأمريكية في البحرين، غضب البحرينيين وذلك على إثر نشرها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعلم الأمريكي بجانبه علم قوس قزح.

ويعتبر علم “قوس قزح”، رمز الفخر للمثليين ومزدوجي الميل في العالم.

السفارة الامريكية وعلم المثليين جنسياً

وكتبت السفارة الأمريكية أسفل الصورة، وفق ما رصدته “وطن”: “ترفع السفارة الأمريكية في المنامة اليوم بفخر علم المثليين”.

Today, we join many @StateDept missions around the world to proudly display the #LGBTQI+ #pride flag to support advancing the human rights of all persons. 1/2 pic.twitter.com/7dcI1W1bCy — U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) June 2, 2021

وأضافت: “كما سترفع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم بفخر علم قوس قزح لدعم النهوض بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص”.

وزادت: “معاً، نكرّم العالم الذي يحترم ويحتفل ويحتضن كرامة جميع الأفراد”.

وسبب هذا المنشور استياءً كبيراً بين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

انتقادات حادة

وعبر عدد كبير في التعليقات عن تنديدهم واستنكارهم لهذه الخطوة التي أقدمت عليها السفارة الأمريكية في البحرين بتأييدها علناً للمثلية الجنسية دون احترام مشاعر المواطنين حسب وصفهم.

وقال عبد الله السهلي: “نحن الشعب البحريني نرفض تصرفات السفارة الأمريكية في البحرين الداعمة للشذوذ والتي تخالف الفطرة الانسانية وحتى الحيوانية”، وفق تعبيره.

وأضاف: “أي شخص ذو عقل يرفض هذا الشذوذ والذي يدمر المجتمعات، أطلب من السفير الامريكي بتقديم اعتذار للشعب البحريني على هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد البحرين”.

🔶 نحن الشعب البحريني نرفض تصرفات #السفارة_الامريكية في #البحرين الداعمة للشذوذ والتي تخالف الفطرة الانسانية وحتى الحيوانية

فاي شخص ذو عقل يرفض هذا الشذوذ والذي يدمر المجتمعات

🔻اطلب من السفير الامريكي بتقديم اعتذار للشعب البحريني على هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد البحرين pic.twitter.com/MKsXwczo8x — عبدالله يوسف السهلي 🇧🇭 (@abdulla_alsehli) June 2, 2021

وقال حساب باسم “بنت الديرة”: “وما هو رد الدولة رسمياً؟، هل سنكتفي بالاستياء الشعبي أم سنرى تحركاً من وزارة الخارجية ووقف تلك المهازل في البلد ؟!”.

وماهو رد الدولة رسمياً ؟!!

هل سنكتفي بالاستياء الشعبي أم سنرى تحركاً من وزارة الخارجية ووقف تلك المهازل في البلد ؟!@bahdiplomatic https://t.co/LaO0rzZJo7 — 🇧🇭 ‏﮼بنت ﮼الديره 🇧🇭 (@bint_elderh1) June 2, 2021

أين الجهات الرسمية؟

وتساءل بحرينيون عن الخطوة التي ستتخذها حكومة البلاد إزاء هذا الفعل، معبرين عن غضبهم لحصول هذا الفعل بشكل علني في بلادهم.

وقالت سناء: “اسمع بعد، السفارة الأمريكية عندنا حاطين علم المثليين صوب علم أميركا بمناسبة شهر الپرايد، صج صج صج هذا اللي كان قاصرنا في البحرين”.

اسمع بعد، السفارة الأمريكية عندنا حاطين علم المثليين صوب علم أميركا بمناسبة شهر الپرايد.

صج صج صج هذا اللي كان قاصرنا في البحرين pic.twitter.com/w7ifWRmq6h — 🇵🇸 سنَـاء | 𝐒 𝐀 𝐍 𝐀 ♑︎ (@Sanooya) June 2, 2021

هذا وقال إبراهيم الشيخ: “ما فعلته السفارة الأمريكية في #البحرين من استفزاز لديننا وأخلاقنا مخزي وشائن، تناقض فج وصارخ؟!”.

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وأضاف: “تدعم الشواذ بينما تقف في وجه حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام؟!، يجب محاسبة من تجرأ على ديننا وأخلاقنا، سلوك غير محترم، عار عليكم”.

ما فعلته السفارة الأمريكية في #البحرين من استفزاز لديننا وأخلاقنا مخزي وشائن. تناقض فج وصارخ؟! تدعم الشواذ بينما تقف في وجه حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام؟!

يجب محاسبة من تجرأ على ديننا وأخلاقنا. سلوك غير محترم.

عار عليكم.@bahdiplomatic @USEmbassyManama @USAbilAraby — إبراهيم الشيخ 🇧🇭 (@EbrAhimAlshAik1) June 3, 2021

وعلق خالد بوعنق، قائلاً: “تصرف غير مقبول قامت به السفارة الامريكية بالبحرين من محاولة لنشر ثقافة غربية رخيصة لا تتوافق مع ديننا واعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا ودستورنا”.

وأشار إلى أن ذلك من خلال نشر مضمون مرفوض في حسابهم على الانستقرام، متابعاً: “هذا التصرف اثار استياء شعب البحرين ونطالب السفارة باعتذار رسمي”.

تصرف غير مقبول قامت به السفارة الامريكية بالبحرين من محاولة لنشر ثقافة غربية رخيصة لا تتوافق مع ديننا واعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا ودستورنا، وذلك من خلال نشر مضمون مرفوض في حسابهم على الانستقرام، وان هذا التصرف اثار استياء شعب البحرين ونطالب السفارة باعتذار رسمي #غزو_ثقافي_فاشل — خالد بوعنق (@khalidbuenq) June 2, 2021

المثليون جنسياً في البحرين

ووفق تقارير دولية، فإن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً يواجهون في البحرين تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.

وتم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976. ولكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية.

ويسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية. منذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

ومُنحت البحرين أول تجريم جنائي لها على المثلية الجنسية، كما حددته المملكة المتحدة، والتي فرضت قانونًا مشابهًا في كل مستعمراتها.

سُنّ قانون عقوبات جديد في مارس 1976، يلغي قانون العقوبات في الخليج العربي الذي فرضته المملكة المتحدة.

ولا يحظر قانون العقوبات الجديد النشاط الجنسي المثلي الخاص وغير التجاري بين البالغين الذين يتوافقون على انفراد.

على الرغم من أن “البالغين” لأغراض هذا القانون لا يقل عمرهم عن 21 عامًا. هناك عدة أجزاء أخرى من قانون العقوبات يمكن استخدامها ضد الأشخاص المثليين.

وفي سبتمبر 2013، تم الإعلان عن موافقة جميع دول الخليج التعاونية على مناقشة اقتراح لإنشاء شكل من أشكال الاختبار، غير معروف حتى الآن، لمنع الأجانب المثليين من دخول أي من هذه الدول.

ومع ذلك، فقد بسبب الاهتمام باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والمخاوف من الجدل في حالة أن مشجعي كرة القدم قد تم فحصهم، جعل المسؤولين يتراجعون عن هذه الخطط ويصرون على أنها كانت مجرد اقتراح.

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