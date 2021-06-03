رانيا يوسف تهدد جمهورها بسبب التعليقات البذيئة لها عقب صورة جمعتها مع لابورتا

هددت الفنانة المصرية رانيا يوسف 47 عامًا، بتقديم بلاغات إلى جميع التغريدات والهاشتاقات المسيئة لها، بعد ساعات من نشرها صورة التقاطتها في العاصمة الإسبانية مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

رانيا يوسف والتغريدات

وقد نشرت المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، العديد من التغريدات والتعليقات المسيئة لها على صورة تجمعها مع رئيس برشلونة ” خوان لابورتا”، مهدد أصحاب تلك الهشتاقات والتغريدات بتقديم بلاغات عليهم بسبب الإساءة لها.

سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ pic.twitter.com/XI9lg7kTmf — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

وقالت الفنانة يوسف في تغريده لها، ” قمه الوقاحة وقله الأدب علشان صوره تصورتها … قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد أن واحده ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا”.

قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها … قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا pic.twitter.com/iYWwhgWw8c — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

وأردفت، ” سأقوم بتقديم البلاغات بالصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركة بالهاشتاج المسيئة لي”.

اقرأ المزيد: مستقبل راموس مع ريال مدريد في مهب الريح بعد تصرفه الأخير!

وأثارت الفنانة يوسف موجة من الضحك والمزاح، بعد ساعات من نشرها صورة مع خوان لابورتا، لتقوم بنشر صورة أخرى معدلة لها وهي ترتدي ملابس برشلونة الإسباني، حيث علقت عليها: ” أسرع صفقة في التاريخ”، إلى جانب نشرها صورة أخرى وهي في تشكيلة الفريق.

رانيا يوسف وطلب لابورتا

وفي ذات السياق، أفادت رانيا يوسف في تصريح لها مع موقع “ET ” بالعربي الشهير، بأن رئيس برشلونة الإسباي هو من طلب التقاط صورة معي وليس العكس.

وأضافت، ” بمناسبة تلك الصورة مع لابورتا، أنا أقوم بقضاء إجازتي في برشلونة لمدة 10 أيام، حيث أنني كنت متواجدة في كافيه معروف في مدينة برشلونة، وكان الناس يلتقطون الصور معي ورئيس برشلونة متواجد في المكان”.

واستكملت، ” أثار الصور التي التقاطها المعجبين معي في الكافيه، فسأل عني وعرفوه بهويتي وأنني ممثلة مصرية، ليطلب مني التصوير معي وتعرفت عليه، فهو رجل لطيف ومؤدب وصورة لطيفة الصبح وخلاص بس”.

لا احنا نغير التشكيل 😏 pic.twitter.com/6oacOjXbYG — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

وتابعت الفنانة يوسف، ” مفهمش في الكورة خالص بس طبعا بشجع برشلونة لأن دي أحب بلد ليا، وأوعدكم إني هلعب معاهم أو على الأقل أشجع”.

وقد فاز خولان لابورتا في انتخابات رئاسة نادي برشلونة التي جرت في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، بنسبة تجاوزت 55%، ونجح فريقه مع نهاية الموسم من حصد لقب كأس ملك إسبانيا بعد أسبوع من توليه رئاسة النادي الإسباني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك