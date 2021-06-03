بذخ الدكتورة خلود يطال أسنانها وهذا ما أعلنت عنه وأثارت غضباً واسعاً

تعرضت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود، للهجوم من قبل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت أنها بانتظار طقم أسنان من الذهب الخالص.

الدكتورة خلود وطقم أسنان من الذهب

وقالت خلود بفيديو نشرته عبر (سناب شات): (أنا أعشق الذهب وناطرة طقم أسنان من الذهب وصيت عليه، وراح أركبها).

وتابعت: (أنا أحب الذهب، ولازم كل شهر أشتري قطعة ذهب مكافأة لنفسي، وكنت أشتري أغراض كثيرة بلا فائدة، بس كبرت وعقلت، وأصبحت أشتري ذهب ينفعني لاحقاً).

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بذخاً غير مبرر

واعتبر الجمهور ما ستفعله الدكتورة خلود بذخاً غير مبرر، خاصة أن أسنانها أيضاً لا تحتاج إلى تغيير، وجاء في التعليقات: (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم).

وحذرتها أخرى من الحسد قائلة: (هذي كأنها تدور العيون تجيها ياشيخه ارحمي نفسك والله ان تجيك عين تتمنين انك ماطلعتي لناس وقتها ماراح احد ينفعك).

وسخر آخر من قول الدكتورة خلود أنها أصبحت أكثر عقلانية، وكتب: (عقلت لدرجه انها بتركب اسنان ذهب).

وهاجمها آخر قائلا: (مسكينة حديثة نعمة زين ما تفقد عقلها).

وذكرها آخر بقضية غسيل أموال المشاهير في الكويت، وقال: (غسيل الأموال وراه عمايل).

استعراض الدكتورة خلود وزوجها

ودائماً ما تستفز الدكتورة خلود متابعيها وتثير استيائهم من استعراضها الدائم للهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها الأردني أمين في كل مناسبة خاصة به.

فقد نشرت الفاشينستا الكويتية قبل أسابيع مجموعة صور لغرفة ملابس كاملة جديدة، موضحة أن هذه الغرفة هي هدية ابنتها الصغيرة خلود لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وكانت قد أهدته سيارة فيراري أحدث موديل لنفس المناسبة أيضا.

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وعلقت الدكتورة خلود حينها على الصور التي نشرتهم عبر حسابها الرسمي على (انستجرام): (هذي هدية من خلود الصغيرة حق أحلی وأغلی أب بالدنيا.. سوتله غرفته کاملة وشرتله ملابس جديدة ورتبت کل ملابسه وأغراضه وزینتها بالورد والشموع).

سيارة فيراري بسعر باهظ

هذا وقد احتفلت الدكتورة خلود بعيد ميلاد زوجها أمين بحضور أولادهما في أجواء من الرفاهية والبذخ، والتي شملت قطع قالب الحلوى وهدايا الأزياء المختلفة، إلى جانب رحلة بحرية في اليخت.

وقدمت خلود سيارة فيراري بيضاء اللون يفوق ثمنها الـ 250 ألف دولار أميركي.

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وسبق أن قدم أمين لزوجته الدكتورة خلود سيارة رانج رباعية الدفع بمناسبة يوم القرقيعان.

غرق شقيق الدكتورة خلود

وفي سياق آخر، نجا شقيق الدكتورة خلود قبل يومين من الموت المحقق بعد غرقه بالبحر نتيجة فقدانه الوعي أثناء استقلاله دراجته المائية.

ونشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شقيقها وكتب عليه: (انقاذ شاب من الغرق المحقق بأحد شاليهات بنيدر بعد تعرضه لضربة شمس وفقدانه الوعي وتعطل دراجته).

وعلقت الدكتورة خلود: (هذا أخوي حبيبي ..هذا أخوي حبيبي.. الفيديو شلع قلبي.. الله حفظك ..الحمد لله في أحد شافك والا جان رحت من ايدينا يجعل يومي قبل يومك يا قلبي).

الدكتورة خلود في حالة صدمة بعد المسحة

هذا وتفاجأت الدكتورة خلود بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك عن طريق الصدفة بعدما خضعت للفحص كإجراء وقائي قبل خضوعها لعملية جراحية.

وأوضحت الدكتورة خلود أنها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا، وقالت بفيديو نشرته عبر (سناب شات): (خرجت للتو من مركز عقيلة مركز كوفيد19 من نفس المركز الذي أعمل فيه لمعالجة ومتابعة مرضى كورونا، ولكن هذه المرة أنا المريضة، دخلت في حالة صدمة، كيف أكون أنا الطبيب والمريض بنفس الوقت؟).

وتابعت الفاشينستا الكويتية: (الحمد لله، إن شاء الله تمر سهلة، ولا يوجد أعراض سوى صداع قوي، أعيش على البنادول، وأتوقع الصداع من الحديد لأن نسبته 4 والعارض الوحيد لدي فقط الكحة، وكلها على الكمام وانشاء الله سهلة وهذه آخر مرة أطلع أشوف الشارع).

وجاء إعلان الدكتورة خلود بإصابتها بفيروس كورونا، بعدما سألها أحد متابعيها عن نتيجة المسحة التي خضعت لها، لتجيبه بأنها جاءت إيجابية.

(تم تأجيل عمليتي ولا أعاني من أعراض)

وأشارت خلود إلى أنها قامت بعمل مسحة بسبب عمليتها، مضيفة: (أجريت المسحة من أجل عمليتي، ويوجد لدي سعلة ولكن لم أتوقع أن تكون كورونا، والمهم النتيجة ايجابية وتأجلت عمليتي لبعد شهر، وحجر الآن لـ 9 أيام وأخلص تاني يوم العيد على ما أتوقع، الله يشفي الجميع).

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