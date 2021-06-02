برشلونة يعلن ثالث صفقاته في غضون 72 ساعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعادة النجم البرازيلي “إيمرسون” 22 عامًا لاعب الظهير الأيمن من فريق ريال بيتيس.

جاء ذلك من خلال استغلال برشلونة بندا يسمح بإعادة نجمه الذي كان يلعب في صفوف الفريق الكتالوني قبل عامين ونصف من الآن.

برشلونة وإيمرسون

وقد ضم برشلونة “البلوغرانا” من فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي في شهر يناير عام 2019م، في صفقة وصفها النادي الإسباني بأنها تمثل اتفاقًا بين ثلاثة أطراف بوجود ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد الذي لم يلعب البرزيلي بعد في صفوفه.

تفاصيل عقد إيمرسون

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن تفاصيل المادية التي لم يكشف عنها فريق برشلونة الإسباني، قائلة: “ستدفع إدارة برشلونة تسعة ملايين يورو، من أجل استعادة اللاعب البرازيلي إيمرسون، بينما سيتحصل فريق ريال بيتيس على 20% من أرباح بيع اللاعب في المستقبل”.

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وقد شارك البرازيلي إيمرسون في 79 مباراة مع فريق بيتيس في كافة المسابقات التي خاضها الفريق، استطاع من خلالها تسجيل 5 أهداف والتمكن من صنع 10 أخرين، وكان إيمرسون من أكثر اللاعبين مشاركة في عدد الدقائق خلال الموسم المنصرم.

ونجح البرازيلي إيمرسون من قيادة الفريق مع زملائه إلى المركز السادس من ترتيب الدوري الإسباني، ليتأهل بذلك إلى منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث توج به مؤخرًا فريق فياريال الإسباني على حساب منافسه الإنجليزي مانشستر سيتي.

برشلونة وثالث صفقة

ويعد اللاعب البرازيلي إيمرسون ثالث صفقة قد أعلن عنها الفريق الكتالوني الإسباني في أقل من ثلاثة أيام، حيث نجح في التعاقد مع أسطورة فريق مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو لمدة عامين وبقعد جزائي يقدر ب100مليون يورو.

وكذلك التعاقد مع المدافع الإسباني إريك غارسيا 20 عامًا لمدة خمس مواسم في صفوف الفريق الكتالوني وبقد جزائي وصل قيمته 400 مليون يورو، ليعود بذلك إلى فريق طفولته بعد ثلاثة سنوات قضاها في صفوف فريق مانشستر سيتي.

ايمرسون سيكون برشلوني على الاقل حتى عام 2024 … ✅✍️ pic.twitter.com/CBk3LGZIKd — InCampNou (@InCampNou) June 2, 2021

وأشارت تقارير إسبانية، رغبة إدارة برشلونة في التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي “جورجينيو فينالدم” 30 عامًا، بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول “الريدز” الإنجليزي، بالإضافة إلى المهاجم الهولندي “ممفيس ديباي” 27 عامًا في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

الأثنين اقويرو ✅

الثلاثاء إيريك غارسيا ✅

الأربعاء أيمرسون ✅ بالمجاااان 🔥 pic.twitter.com/KhR9lmTJyA — AHMED (@AG1OO) June 2, 2021

وقد خرج فريق برشلونة من منافسات الموسم الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا الوحيد، فيما فشل في إحراز الألقاب في المنافسات الأخرى على صعيد الدوري الذي وصل إلى ثالث الترتيب برصيد 79 نقطة خلف ريال مدريد وصاحب التتويج أتلتيكو مدريد.

كما وودع دوري أبطال أوروبا من دور ال16 من منافسات المسابقة، أمام منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فوز الأخير بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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