ميسي يوافق على عرض لابورتا لتجديد عقده مع برشلونة

وافق قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 33 عامًا، على العرض الذي قدمه رئيس الفريق الكتالوني خوان لابورتا إلى البرغوث الأرجنتيني في الآونة الأخيرة لتجديد عقده مع نادي برشلونة.

ميسي وتجديد العقد

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، أن ليونيل ميسي قد أعطى موافقته المبدئية على عرض برشلونة المالي، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي إعلان تجديد عقده مع الفريق “البلوغرانا” الإسباني خلال الأيام القليلة القادمة.

وأردفت الصحيفة، ” ليونيل ميسي لا يهتم بالمال، فهو لا يرغب سوى بإحاطته بالعديد من اللاعبين المميزين، وبمشروع رياضي من أجل قيادة الفريق نحو تحقيق الألقاب خلال المواسم المقبلة”.

تفاصيل عرض ميسي

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” أن ميسي سيجدد عقده مع الفريق لمدة موسمين، وبعدها سيرحل عن الفريق إلى الدوري الأمريكي لثلاثة سنوات، ثم العودة مجددًا إلى فريق برشلونة للعمل في إدارة الفريق الكتالوني الإسباني”.

لابورتا وميسي

وقد علق رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا بشأن تجديد العقد مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً: ” نحن مستعدون للتجديد، وكلما كان الأمر أقرب كلما كان أفضل، حينها ستكون كل الشكوك حوله مصيره ستختفي”.

اقرأ المزيد: برشلونة يعلن إتمام صفقته الثانية مع مدافع مانشستر سيتي

وأضاف لابورتا، ” نحن نمتلك كوبا أمريكا واليورو على الأبواب، ولا نعرف ماذا سيحدث بعدها، لكن العلاقة رائعة”.

MD : ليونيل ميسي يقبل عرض برشلونة وصيغة الدفع المعروضه بتسهيل عملية التجديد لمدة عامين ، تبقى الإعلان الرسمي . pic.twitter.com/jN8oM5sTCH — فيصل السبيعي 🇰🇼 (@City_Barca87) June 1, 2021

وينتهي عقد البرغوث ليونيل الشهر المقبل مع فريق برشلونة الإسباني، وسيكون بعدها اللاعب حرًا في الانتقال إلى أي نادٍ يريده، رغم أنه قد أبلغ الفريق الكتالوني الصيف الماضي في الرغبة في الرحيل على النادي، لكن الرئيس السابق جوسيب ماريا لم يسمح له بالمغادرة.

برشلونة والصفقات

وقد أعلن خلال الساعات الماضية، التعاقد مع أسطورة فريق مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو 34 عامًا، الذي قرر الرحيل عن الفريق السماوي، ليتعاقد بعدها مع برشلونة الإسباني بعقد لمدة عامين، وبشرط جزائي يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

🎙سيرجيو أغويرو : ليونيل ميسي هو افضل لاعب في العالم، انه الافضل في التاريخ #برشلونة pic.twitter.com/zFcALOKTSB — ڜــبــڬــۃ بــڔڜــڷــۄنۨــۃ Barcelona (@hkgjDNg8KDWz6re) May 31, 2021

كما وتعاقد مع المدافع الإسباني إيك غارسيا 20عامًا، بصفقة تنتهي في صيف عام 2025-2026م، وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو، ليعود إلى نادي طفولته بعد ثلاثة سنوات قضاها داخل فريق مانشستر سيتي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك