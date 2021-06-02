“شاهد” نشوب حريق في مقر الأهلي والنادي يكشف عن تفاصيله

تمكنت طواقم الإطفاء في قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلاع داخل مدرجات ملعب “التتش” القديم بمقر الأهلي المصري في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه خلال الأيام القادمة.

الأهلي المصري وتفاصيل الحادثة

وأفاد نادي الأهلي المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، قال فيه: ” شب حريق محدود في المدرج القديم بإستاد مختار التتش أثناء عملية إخلائه تمهيدًا لهدمه، وفقًا لقرار مجلس الإدارة “.

وبين الأهلي، أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.

أسباب الحريق

وأشارت العديد من وسائل الإعلام، بأن الحريق وقع بفعل اندلاع النيران في بعض الأخشاب القديمة والدهانات الموجودة في المدرج، فيما فتحت السلطات المصرية تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

ترتيب الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الأول من الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

سموحة والمصري

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

عاجل | نشوب حريق بملعب "مختار التتش" داخل مقر النادي #الأهلي بجزيرة الزمالك pic.twitter.com/j7NyCA12iF — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 2, 2021

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة.

وتساوى كلاً من فريق غزل المحلة والجونة في المركزين الحادية عشر والثاني عشر من الترتيب بنفس رصيد النقاط مع طلائع الجيش.

المقاولون والإسماعيلي

وفي المركز الثالث عشر جاء فريق المقاولون برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي الذي جاء في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

واحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء فريق وادي دجلة برصيد 18 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء فريق الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 هدفًا، متساويًا مع اللاعب ياسر أحمد ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بنفس رصيد الأهداف.

أما في المركز الثالث أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا، بينما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق المصري البورسعيدي عمر جمال برصيد 10 أهداف متساويًا مع اللاعب عمرو جمال لاعب طلائع الجيش.

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